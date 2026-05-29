Freedom Pools Europe, líder en piscinas de fibra de alta gama
La marca ofrece garantía estructural de 50 años y tecnología propia
Freedom Pools Europe es una marca de origen australiano con evolución europea, líder en piscinas de fibra de Alta Gama. La sede de la compañía, liderada por los ilicitanos Sergio Ferrández y Marta Rielo, está en Monforte del Cid. Sus más de 3000 metros2 de instalaciones albergan las oficinas centrales y la fábrica.
Con más de 50 años y reconocido prestigio en todo el mundo, la marca ofrece una garantía estructural de 50 años y las 60 Medallas de Oro otorgadas por SPASA Australia desde 1992, validan la consistencia en calidad y ejecución.
La marca ofrece garantía estructural de 50 años y tecnología propia: Marble Tech TM acabado efecto mármol y sistema multicapa Pool Armour™ para máxima durabilidad.
Además, Freedom Pools Europe, ha sido reconocida con el Premio a la Excelencia en Innovación, Calidad y Sostenibilidad en 2025. Y cuenta con certificaciones AENOR: ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. Red comercial con más de 100 puntos en Europa, EE. UU., Asia y Oceanía, bajo una estrategia de crecimiento sostenido y alineada con el European Green Deal."
El valor de permanecer
Hay temporadas que trascienden lo deportivo.
Temporadas que hablan de esfuerzo, compromiso y de la capacidad de una afición para seguir creyendo incluso en los momentos más difíciles.
La permanencia del Elche CF en Primera División representa mucho más que un logro deportivo. Representa el carácter de una ciudad, la fuerza de un sentimiento colectivo y el orgullo de quienes sienten estos colores como parte de su identidad.
Tal y como señala Sergio Ferrández, CEO de la empresa: “En Freedom Pools Europe compartimos profundamente esos valores. Como empresa arraigada a esta tierra, creemos en el trabajo constante, en la excelencia y en la importancia de construir proyectos sólidos capaces de perdurar en el tiempo. Por eso queremos sumarnos al reconocimiento de una temporada que vuelve a situar al Elche CF donde merece estar.”
Y Marta Rielo, CSO, Chief Sales Officer, añade: “En estos momentos, celebramos no solo un resultado, sino todo lo que representa para miles de personas que viven este club con pasión y orgullo. Porque hay logros que una ciudad entera siente como propios. Hoy en Elche, lo que sentimos es Auténtica Felicidad!".
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