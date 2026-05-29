La Fundación «la Caixa» impulsa la atención integral a las personas con esclerosis múltiple en Santa Pola

Hoy 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha que la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santa Pola y Comarca (ACEM) aprovecha para dar visibilidad a una enfermedad que todavía permanece desconocida en muchos de sus efectos cotidianos y para recordar la importancia de una atención integral, continuada y cercana para las personas afectadas y sus familias.

Para la entidad, esta jornada permite «dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece invisible». «Para las personas afectadas y sus familias supone sentirse escuchadas, representadas y acompañadas», señala Leticia Serrano, trabajadora social de ACEM, que incide en la necesidad de generar conciencia social sobre las dificultades físicas, emocionales y sociales que conlleva convivir con una enfermedad neurodegenerativa.

La asociación, que presta apoyo en Santa Pola y municipios cercanos, ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación «la Caixa» en la Comunitat Valenciana. Este respaldo permitirá reforzar el servicio especializado que ACEM ofrece a personas con esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como a sus familiares y personas cuidadoras, con el objetivo de favorecer su autonomía y mejorar su calidad de vida.

Una realidad muchas veces invisible

Desde ACEM señalan que convivir con la esclerosis múltiple va mucho más allá de los síntomas físicos visibles. «La fatiga extrema, el deterioro cognitivo, la ansiedad, la incertidumbre o la pérdida de autonomía son aspectos que afectan profundamente al día a día y que muchas veces pasan desapercibidos», explican.

La asociación, que presta apoyo en Santa Pola y municipios cercanos, ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación «la Caixa» en la Comunitat Valenciana. / INFORMACIÓN

Se trata, además, de una patología que afecta en gran medida a personas jóvenes, especialmente mujeres, y que puede condicionar el empleo, la maternidad, las relaciones personales y otros proyectos de vida. La asociación recuerda que muchas personas conviven con una discapacidad invisible que no siempre encuentra comprensión en su entorno.

Actualmente desarrolla programas de atención social, fisioterapia, estimulación cognitiva, apoyo emocional, voluntariado, sensibilización comunitaria e igualdad, desde un enfoque multidisciplinar y centrado en la persona. Además, mantiene una labor de coordinación con administraciones, entidades sociales y recursos sanitarios para mejorar la atención del colectivo y acercar la realidad de estas enfermedades a la ciudadanía.

Apoyo y cuidados

Entre las principales necesidades detectadas por la entidad se encuentran el acceso continuado a terapias especializadas, el acompañamiento psicológico, la orientación social y los recursos adaptados a la evolución de cada persona. La asociación pone también el foco en las familias y personas cuidadoras, que afrontan un importante impacto emocional.

«Detectamos una gran necesidad de acompañamiento emocional tanto en las personas afectadas como en sus familiares y personas cuidadoras», destacan desde ACEM. A ello se suma, según la entidad, la necesidad de reducir el aislamiento social, favorecer la inclusión y garantizar recursos accesibles y adaptados a la evolución de la enfermedad.

El respaldo de la Fundación «la Caixa» supone para la asociación «un reconocimiento muy importante al trabajo» que realiza desde hace años y una oportunidad para dar continuidad al proyecto, mejorar la calidad de las intervenciones y llegar a más personas que necesitan atención especializada.

«Para una entidad pequeña como la nuestra, contar con este apoyo también supone ganar visibilidad y seguir creciendo para llegar a más personas que necesitan acompañamiento y recursos especializados», concluyen desde ACEM.