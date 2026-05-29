Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva oferta EducaciónInversiones Consell colegiosColas taxi Spring FestivalCondena violencia machistaRetirar vías costa AlicanteGanadores Premios Laik
instagramlinkedin

La Fundación «la Caixa» impulsa la atención integral a las personas con esclerosis múltiple en Santa Pola

La ACEM pone en valor la importancia del acompañamiento y la atención especializada con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Integrantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santa Pola y Comarca (ACEM) , entidad que acompaña en Santa Pola y su entorno a personas con esclerosis múltiple y ELA.

Integrantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santa Pola y Comarca (ACEM) , entidad que acompaña en Santa Pola y su entorno a personas con esclerosis múltiple y ELA. / INFORMACIÓN

Sandra Cantó

Sandra Cantó

Hoy 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una fecha que la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santa Pola y Comarca (ACEM) aprovecha para dar visibilidad a una enfermedad que todavía permanece desconocida en muchos de sus efectos cotidianos y para recordar la importancia de una atención integral, continuada y cercana para las personas afectadas y sus familias.

Para la entidad, esta jornada permite «dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece invisible». «Para las personas afectadas y sus familias supone sentirse escuchadas, representadas y acompañadas», señala Leticia Serrano, trabajadora social de ACEM, que incide en la necesidad de generar conciencia social sobre las dificultades físicas, emocionales y sociales que conlleva convivir con una enfermedad neurodegenerativa.

La asociación, que presta apoyo en Santa Pola y municipios cercanos, ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación «la Caixa» en la Comunitat Valenciana. Este respaldo permitirá reforzar el servicio especializado que ACEM ofrece a personas con esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como a sus familiares y personas cuidadoras, con el objetivo de favorecer su autonomía y mejorar su calidad de vida.

Una realidad muchas veces invisible

Desde ACEM señalan que convivir con la esclerosis múltiple va mucho más allá de los síntomas físicos visibles. «La fatiga extrema, el deterioro cognitivo, la ansiedad, la incertidumbre o la pérdida de autonomía son aspectos que afectan profundamente al día a día y que muchas veces pasan desapercibidos», explican.

La asociación, que presta apoyo en Santa Pola y municipios cercanos, ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación «la Caixa» en la Comunitat Valenciana.

La asociación, que presta apoyo en Santa Pola y municipios cercanos, ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación «la Caixa» en la Comunitat Valenciana. / INFORMACIÓN

Se trata, además, de una patología que afecta en gran medida a personas jóvenes, especialmente mujeres, y que puede condicionar el empleo, la maternidad, las relaciones personales y otros proyectos de vida. La asociación recuerda que muchas personas conviven con una discapacidad invisible que no siempre encuentra comprensión en su entorno.

Actualmente desarrolla programas de atención social, fisioterapia, estimulación cognitiva, apoyo emocional, voluntariado, sensibilización comunitaria e igualdad, desde un enfoque multidisciplinar y centrado en la persona. Además, mantiene una labor de coordinación con administraciones, entidades sociales y recursos sanitarios para mejorar la atención del colectivo y acercar la realidad de estas enfermedades a la ciudadanía.

Apoyo y cuidados

Entre las principales necesidades detectadas por la entidad se encuentran el acceso continuado a terapias especializadas, el acompañamiento psicológico, la orientación social y los recursos adaptados a la evolución de cada persona. La asociación pone también el foco en las familias y personas cuidadoras, que afrontan un importante impacto emocional.

«Detectamos una gran necesidad de acompañamiento emocional tanto en las personas afectadas como en sus familiares y personas cuidadoras», destacan desde ACEM. A ello se suma, según la entidad, la necesidad de reducir el aislamiento social, favorecer la inclusión y garantizar recursos accesibles y adaptados a la evolución de la enfermedad.

El respaldo de la Fundación «la Caixa» supone para la asociación «un reconocimiento muy importante al trabajo» que realiza desde hace años y una oportunidad para dar continuidad al proyecto, mejorar la calidad de las intervenciones y llegar a más personas que necesitan atención especializada.

«Para una entidad pequeña como la nuestra, contar con este apoyo también supone ganar visibilidad y seguir creciendo para llegar a más personas que necesitan acompañamiento y recursos especializados», concluyen desde ACEM.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llums de la Mar regresa a Santa Pola: el gran show piroacuático que dará la bienvenida al verano
  2. Cruz Roja limpiará el Vinalopó desde su nacimiento hasta la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda
  3. La ruta de senderismo con más historia en la provincia de Alicante: aves, charcas y hasta búnkeres de la Guerra Civil
  4. El sector náutico y deportivo eleva la presión en Santa Pola contra la restricción del fondeo de embarcaciones en Tabarca
  5. El refugio en Alicante de Berta Vázquez: la ciudad donde empezó todo
  6. Cae en Santa Pola un falso instalador de toldos que estafó más de 30.000 euros a seis vecinos
  7. El mercadillo de la calle Uberna en Elche vende por última vez el lunes 1 de junio
  8. Entre suciedad y sin comida en Elche: La llamada de auxilio de una mujer de 92 años destapa un caso de abandono

Freedom Pools Europe, líder en piscinas de fibra de alta gama

La Fundación «la Caixa» impulsa la atención integral a las personas con esclerosis múltiple en Santa Pola

Julio a finales de mayo: Alicante roza los 37 grados y afronta un fin de semana tórrido

Julio a finales de mayo: Alicante roza los 37 grados y afronta un fin de semana tórrido

La Generalitat da oxígeno a las obras del postrasvase del Júcar-Vinalopó con un presupuesto de 29 millones

El PSOE redobla en las Cortes la presión con el Conservatorio de Elche

El PSOE redobla en las Cortes la presión con el Conservatorio de Elche

Del masaje infantil a las rutinas de sueño: el impulso a la crianza del bipartito de PP y Vox en Elche

Del masaje infantil a las rutinas de sueño: el impulso a la crianza del bipartito de PP y Vox en Elche

El Pas de la Burreta de Elche se abre a la familia: incorporará a niños y a San Juan

El Pas de la Burreta de Elche se abre a la familia: incorporará a niños y a San Juan

Elche da luz verde a la recalificación de seis parcelas dotacionales para promover vivienda pública

Elche da luz verde a la recalificación de seis parcelas dotacionales para promover vivienda pública
Tracking Pixel Contents