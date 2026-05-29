El Hospital del Vinalopó en Elche adquiere un robot quirúrgico de última generación y Crevillent invierte en suelo para el segundo centro de salud

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, ha incorporado un robot quirúrgico Da Vinci Xi de más de 2 millones de euros, mientras el Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado ampliar la partida destinada a comprar el suelo donde se levantará el segundo centro de salud del municipio. Ambas actuaciones forman parte de los compromisos de inversión vinculados a Ribera, la empresa concesionaria que gestiona el servicio sanitario público del departamento Elx-Crevillent tras la renovación del contrato de prestación del servicio. Ambos anuncios llegan justo un año después de la protestada renovación de la concesión. Por un lado, la empresa ha hecho efectiva la inversión en última tecnología. Por otro, el Ayuntamiento de Crevillent va a poner por fin suelo para que la entidad concesionaria pueda construir en la localidad alfombrera el necesario segundo centro de salud.

El robot quirúrgico DaVinci XI en el hall del Hospital Universitario del Vinalopó / INFORMACIÓN

En el caso del hospital ilicitano, el nuevo sistema robótico ya ha sido recibido en el centro y su puesta en marcha está prevista para septiembre, una vez se completen la adecuación de los quirófanos y la formación específica de los equipos quirúrgicos. En Crevillent, el pleno municipal ha aprobado una modificación de crédito de 420.000 euros procedentes del remanente de tesorería para suplementar la partida con la que se comprará el terreno del futuro centro sanitario, que después deberá cederse para que Ribera pueda iniciar la construcción de la infraestructura.

Cirugía robótica en septiembre

La adquisición del Da Vinci Xi supone una de las principales inversiones tecnológicas recientes del Hospital del Vinalopó. La plataforma está considerada una de las más avanzadas del mundo para cirugía mínimamente invasiva y permitirá realizar intervenciones complejas con mayor precisión, menor impacto sobre el paciente y tiempos de recuperación más rápidos.

El equipamiento se aplicará en procedimientos de especialidades como Urología, Ginecología, Medicina General y Digestiva, Cirugía Torácica y Cirugía Plástica. Su funcionamiento ofrece al especialista una visión tridimensional de alta definición, una mayor capacidad de maniobra durante la operación y tecnología específica para cirugía de alta complejidad y cirugía guiada por imagen.

Descarga del robot DaVinci XI Hospital Universitario del Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

La inversión supera los 2 millones de euros e incluye no solo la compra del robot, sino también la adaptación de espacios quirúrgicos y la formación especializada del personal. El sistema cuenta con una consola para el cirujano, un carro quirúrgico para el paciente y un sistema de visión avanzada que integra imágenes de alta resolución durante las intervenciones.

El doctor Rafael Carrasco, director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, destacaba que “con la incorporación del sistema robótico damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia asistencial. Esta tecnología nos permite ofrecer a los pacientes procedimientos quirúrgicos más precisos, menos invasivos y con una recuperación más rápida, situando al Hospital Universitario del Vinalopó a la vanguardia de la cirugía robótica en la Comunidad Valenciana”.

El robot no sustituye al equipo médico, sino que amplía sus capacidades técnicas en quirófano. La intervención sigue siendo dirigida por el cirujano, pero con una plataforma que facilita movimientos más precisos, mejor visualización y mayor control en operaciones de especial dificultad. Además, el sistema está diseñado para adaptarse a distintas especialidades quirúrgicas, lo que aumenta su versatilidad y mejora la eficiencia de los procedimientos.

Suelo para el centro de Crevillent

La otra actuación sanitaria relevante se sitúa en Crevillent, donde el pleno municipal aprobaba la modificación de crédito destinada a reforzar la partida de compra del terreno para el segundo centro de salud. La propuesta salió adelante con el apoyo de la corporación municipal, salvo la abstención de Acord per Guanyar.

La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, explicó que “la partida para la adquisición del terreno del segundo Centro de Salud ya existe y la suplementamos con esta modificación de crédito de 421.000 euros provenientes del remanente de tesorería”. La finalidad es ampliar el margen económico del Ayuntamiento para acudir al procedimiento de adquisición del suelo en mejores condiciones.

Aznar señaló que esta ampliación presupuestaria permitirá aumentar las posibilidades de encontrar una parcela adecuada. “Con esta ampliación de crédito en la partida abrimos más el abanico de oportunidades de cara al próximo concurso público para que haya más posibilidades de que algún interesado se presente”, afirmó.

Pleno donde se aprobó destinar 420.000 euros a la búsqueda del suelo para el segundo centro de salud / INFORMACIÓN

La alcaldesa recordó además que el Ayuntamiento no puede escoger directamente un solar concreto en la zona que desee, sino que debe acudir a un procedimiento abierto. “No podemos elegir un terreno de forma directa en la zona que queramos del pueblo, sino que tenemos que acudir a un concurso público, donde cualquier propietario que tenga un terreno que reúna las condiciones pueda presentarlo y así el Ayuntamiento adquirirlo”, matizó.

La operación es un paso previo imprescindible para desbloquear el futuro centro. Una vez adquirido el terreno, el Ayuntamiento deberá ceder el suelo para que Ribera, como gestora del departamento sanitario público Elx-Crevillent, pueda desarrollar la construcción del segundo centro de salud, una de las inversiones comprometidas en el marco de la prestación sanitaria del área.

Compromisos de inversión

Las dos actuaciones tienen naturaleza distinta, pero responden al mismo marco general: el plan de inversiones ligado a la gestión del departamento sanitario. En Elche, la inversión se concentra en tecnología quirúrgica de alta gama dentro del hospital de referencia del área; en Crevillent, el avance se produce en atención primaria, con la preparación del suelo necesario para levantar una nueva infraestructura sanitaria.

La incorporación del Da Vinci Xi forma parte del plan de inversiones pactado con la Conselleria de Sanidad y permitirá al Hospital del Vinalopó consolidar su apuesta por una asistencia más tecnológica, segura y centrada en el paciente. Su llegada refuerza la capacidad quirúrgica del centro y abre la puerta a tratamientos más precisos en especialidades donde la cirugía robótica puede aportar mejores resultados clínicos.

En paralelo, la adquisición del suelo en Crevillent deberá permitir que el municipio avance hacia su segundo centro sanitario, una infraestructura reclamada para mejorar la atención en una población que ha crecido y que necesita ampliar recursos asistenciales. El pleno ha activado la ampliación de crédito, pero el siguiente paso será el concurso público para seleccionar el terreno que reúna las condiciones necesarias.