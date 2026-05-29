El Pas de la Burreta de Elche se abre a la familia: incorporará niños y a San Juan

El tradicional Pas de la Burreta, una de las imágenes más queridas en la procesión del Domingo de Ramos de Elche, incorporará nuevas imágenes al conjunto escultórico para reforzar la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades ha encargado al imaginero Ramón Cuenca, ilicitano afincado en Cox, que añada a la composición una niña hebrea de unos diez años y un niño de unos cinco años que aparecerá en brazos de su madre. Ambos portarán palmas y se situarán junto a la imagen central de Jesús Triunfante, completando una escena que pretende acercarse con mayor fidelidad al pasaje evangélico que recuerda la entrada de Cristo en Jerusalén. Las nuevas figuras flanquearán la talla principal mientras que la composición estará precedida por la imagen de San Juan Evangelista sujetando las riendas de la tradicional burreta.

Con ello, el paso incorporará una dimensión más familiar y popular, poniendo el foco en la presencia de los niños, uno de los elementos más característicos de la multitudinaria procesión declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1977. La incorporación fue aprobada el pasado martes por la Asamblea General de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, aunque, eso sí, el cambio no se verá en las calles hasta la Semana Santa de 2028.

Desde la Junta Mayor entienden que esta decisión busca reforzar tanto el valor devocional como el patrimonial del misterio de la Entrada del Señor en Jerusalén, una de las escenas más representativas de la tradición cristiana y que en Elche adquiere una relevancia singular por el enorme seguimiento popular con las palmas blancas. Con lo cuál, la expectativa es que la talla, que está venerada desde hace más de ochenta años en la basílica de Santa María, gane riqueza iconográfica y simbolismo el actual paso de 1945 obra de Francisco de Paula Bochaca en el taller catalán «El Arte Católico, Casa Bochaca». De alguna manera la futura composición se parecerá más a la Burrita de Alicante o la de Crevillent donde se representa cómo el pueblo aclama a Jesús, con la salvedad de que San Juan estará más próximo al Mesías y que en esta redefinición ilicitana se le da más peso a la infancia a través de la imagen de los menores.

Boceto que ha diseñado el escultor Ramón Cuenca sobre cómo será la futura ampliación del paso / INFORMACIÓN

Digamos que este sería un guiño más a las nuevas generaciones después de que en 2025 el bipartito de PP y Vox inaugurase a la entrada al Paseo de la Estación un monumento en homenaje al Domingo de Ramos que tiene como protagonista a dos niños. Una estatua de algo más de 28.000 euros encargada por Pimesa al escultor José Quirós Illán, quien diseñó «Las tres Marías». Curiosamente esta obra está viva porque durante el año los protagonistas de bronce fundido van portando palmas que usuarios van poniéndole.

Condicionantes

Por ahora el imaginero ha desarrollado un boceto y tendrá la responsabilidad de diseñar e integrar las nuevas piezas en un conjunto histórico que presenta condicionantes técnicos. El escultor explica a este diario que antes de iniciar el trabajo definitivo será necesario estudiar cuidadosamente las dimensiones y proporciones del conjunto actual para dar forma a las nuevas, que serán de vestir y en madera. «Llegado el momento habrá que componer las imágenes para que todo esté bien distribuido y no existan puntos de vista muertos», explica el reconocido artista que tiene entre sus trabajos más populares imágenes procesionales como la Virgen de la Caridad o San Pedro del paso del Lavatorio. Fuera del ámbito estrictamente religioso también es autor del monumento a la Venida de la Virgen inaugurado en la zona de Puertas Coloradas.

Cuenca, , ya estuvo vinculado a la conservación del Pas de la Burreta hace cerca de tres décadas. Recuerda que a finales de los años noventa, durante la presidencia de Antonio Martínez, intervino la imagen tras sufrir un acto vandálico después de que un hombre con un martillo le rompiese el pie a Jesús y la pata a la burra, que al ser de escayola tuvo que rehacerse, narra el imaginero.

Desgaste

Podría decirse que esta intervención fue de las más grandes que se hizo sobre la imagen, y no apunta a que fuera la última, después de que en la víspera del pasado Domingo de Ramos la Junta Mayor confirmase que estaba pendiente una nueva restauración debido al desgaste acumulado de la talla, especialmente en aquellas zonas más accesibles para los fieles. Según explicó entonces el presidente de la entidad, Joaquín Martínez, uno de los puntos más afectados es el pie del Señor, desgastado por el contacto constante de miles de personas que cada año se acercan a tocar la talla durante la procesión.

La actuación prevista pretende recuperar principalmente la policromía y corregir los daños derivados del paso del tiempo sin alterar la esencia de una obra que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de ilicitanos. La futura actuación sería financiada por la propia Junta Mayor aunque hasta ahora no se ha avanzado la hoja de ruta ni qué experto se encargaría de los trabajos. En marzo la previsión era que la imagen luciera nueva de cara a la próxima Semana de Pasión, aunque por ahora no hay avances.