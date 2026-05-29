El PSOE redobla en las Cortes la presión con el Conservatorio de Elche

La presión en torno al futuro Conservatorio de Música de Elche sigue aumentando. Después de que el grupo municipal socialista acusara esta semana al bipartito de PP y Vox de haber ralentizado el proyecto del nuevo centro, y de que Compromís se sumara posteriormente a las críticas por la falta de avances, y en medio de una concentración de los propios alumnos y profesores, la reivindicación ha dado ahora el salto a las Cortes. El PSPV ha registrado una proposición no de ley para reclamar al Consell que impulse la construcción de la infraestructura educativa y dé cuenta de los avances realizados en un plazo de tres meses.

La iniciativa ha sido presentada de urgencia por los diputados socialistas José Luis Lorenz, Ramón Abad y José Chulvi para tratar de que la Generalitat reaccione y sitúe el proyecto entre las prioridades del Consell. El texto recuerda que las actuales instalaciones del Conservatorio, construidas en 1970 y ubicadas en el entorno de la Torre dels Vaïllos, presentan un estado de conservación que considera insuficiente pese a las reformas acometidas durante las últimas décadas, lo que llevó a que este mismo jueves por la tarde alumnos, familias y profesorado exigiesen a las puertas del centro unas instalaciones dignas, así como denunciar el deterioro que arrastra el edificio desde hace años. La protesta se produjo tras varios días de denuncias y reivindicaciones por parte de la comunidad educativa, que insiste en la necesidad urgente de una nueva sede.

Los diputados Ramón Abad y José Luis Lorenz con la proposición no de ley sobre el conservatorio / INFORMACIÓN

"No podemos esperar ni un día más al abandono sistemático por parte de la Generalitat que en tres años no ha movido ni un papel", afeaba el diputado ilicitano Ramón Abad, quien también acusó a Ruz de cambiar de parcela "fruto de un capricho innecesario".

Avenida de la Unesco

Los socialistas aprovechan además la propuesta para reconstruir la cronología del proyecto y defender que la infraestructura ya contaba con una hoja de ruta definida durante el anterior mandato municipal. Según recoge el documento, en octubre de 2022, el Ayuntamiento de Elche solicitó a la Conselleria de Educación la inclusión del Conservatorio en el Plan Edificant y presentó la correspondiente memoria técnica para levantar el nuevo edificio en unos terrenos municipales situados en la avenida de la Unesco. Paralelamente, también se solicitó la delegación de competencias necesaria para avanzar en la licitación de la redacción del proyecto.

Los socialistas se escudan a través de la proposición en que aquel procedimiento habría permitido acelerar la construcción del nuevo centro, y recuerdan que fue tras las elecciones municipales de 2023 cuando el actual alcalde, Pablo Ruz, apostó por cambiar la ubicación prevista y trasladar el futuro Conservatorio a una parcela de Candalix prometiendo la infraestructura en este mandato. El texto recoge que esa propuesta fue presentada por el entonces candidato popular como uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad y que posteriormente fue ratificada tras su llegada a la Alcaldía.

Presupuesto

Los firmantes también aluden a la reunión mantenida en diciembre de 2023 entre el alcalde y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en la que se anunció el compromiso de habilitar una línea presupuestaria específica para la futura infraestructura. Sin embargo, el PSPV asegura que, dos años y medio después de aquel encuentro, el proyecto sigue sin materializarse. De hecho, a través de la iniciativa parlamentaria insisten en que hasta la fecha no existe delegación de competencias, tampoco una partida presupuestaria específica ni la redacción definitiva del proyecto, y advierten de que no hay indicios de que las obras puedan comenzar durante la presente legislatura.

Por ello, la propuesta de resolución insta directamente al Consell a impulsar la construcción de la infraestructura, trasladar el acuerdo al Ayuntamiento y remitir a la Cámara autonómica un informe sobre las medidas adoptadas y el grado de avance de la actuación en un plazo máximo de tres meses.

Planificación

La iniciativa parlamentaria llega apenas unos días después de que el PSOE de Elche acusara al Ejecutivo local de haber "empezado de cero" la tramitación al descartar la ubicación proyectada durante el anterior mandato. El portavoz socialista, Héctor Díez, defendió esta semana que el proyecto impulsado por los socialistas y la coalición valencianista ya había superado varios trámites administrativos, y sostuvo que mantener aquella planificación habría permitido avanzar con mayor rapidez hacia la construcción del nuevo edificio.

Estas palabras de la oposición llegaron después de que el propio alcalde, Pablo Ruz, asegurase el martes que el cambio de ubicación a Candalix “no tiene absolutamente nada que ver” con la falta de delegación de competencias por parte de la Generalitat. Y hacía estas declaraciones tras ser preguntado por el malestar generado esta semana entre alumnos, familias y profesorado a raíz de la celebración del Festival del Huerto en la Torre dels Vaïllos, ubicada junto al centro educativo, y, especialmente, la instalación de aseos portátiles junto a las aulas que se terminaron retirando horas después.