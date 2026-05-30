Banc de la selectivitat, el ‘salvavidas’ digital de la UMH para superar la PAU

Junio arranca con la tradicional dosis de cafeína, apuntes subrayados en fosforescente y, sobre todo, muchos nervios. Para afrontar este periodo crucial de estudio para el alumnado preuniversitario, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) pone a disposición de toda la sociedad el Banco de Exámenes de la UMH, un blog pionero, impulsado en 2013, que se ha convertido en un fenómeno viral de la educación en España. Este gran aliado recopila 625 vídeos en el canal institucional de YouTube de la UMH donde profesores especialistas resuelven, paso a paso, las últimas convocatorias de las PAU (desde 2013 hasta 2025).

Una vez superados los tres días de exámenes, queda la espera hasta conocer las notas. Para aliviarla, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha desarrollado un simulador interactivo de notas de admisión, una herramienta alojada en la web universite.umh.es/notas-admision. El funcionamiento es sencillo e inmediato: los alumnos solo tendrán que introducir las calificaciones obtenidas en el Bachillerato y cruzar los dedos al registrar las notas que estimen haber sacado en las PAU. El sistema aplicará los coeficientes de ponderación de forma automática, ofreciendo el resultado real al instante.

Éxito en cifras

El Banco de exámenes de la UMH roza ya los 5 millones de visualizaciones y acumula más de 167.000 horas de visionado. Aunque la gran mayoría de las consultas procede de la Comunitat Valenciana, el éxito ha traspasado fronteras autonómicas: Madrid y Cataluña (con Valencia, Madrid, Alicante, Barcelona, Elche y Castellón a la cabeza) lideran el ranking de accesos a un blog que, además de los exámenes resueltos, ofrece criterios de evaluación y consejos psicológicos.

El Banco de exámenes de la UMH roza ya los 5 millones de visualizaciones y acumula más de 167.000 horas de visionado. / INFORMACIÓN

Este año las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrarán del 2 al 4 de junio y más de 4.600 alumnos se examinarán en el distrito de la UMH en los 11 tribunales que actuarán en las distintas sedes, distribuidas a lo largo de la provincia de Alicante: Dènia (Centro de Turismo de Dènia, Tribunal 1); Benissa (Centre de Excel·lència, Tribunal 11); Altea (Facultad de Bellas Artes, UMH, Tribunal 2); La Nucía (Ciudad Deportiva Camilo Cano, Tribunal 3); Sant Joan d’Alacant (edificio Marie Curie, campus de Sant Joan d’Alacant, UMH, Tribunal 4); Elche (edificio Altabix, UMH Tribunales 5 y 6, edificio Arenals, UMH, tribunal 7); Orihuela – Salesas (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, UMH, Tribunal 8); y Orihuela – Desamparados (Escuela Politécnica Superior de Orihuela, UMH, Tribunal 9); y Torrevieja (Auditorio Internacional de Torrevieja, Tribunal 10). Consulta en la web bancdelaselectivitat.umh.es/

Abierto el plazo de preinscripción de Másteres

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha abierto el plazo del periodo de preinscripción para su oferta de Másteres de cara al próximo curso académico 2026/2027. La institución académica ofrece más de 50 másteres oficiales, adaptados al mercado laboral y orientados a la especialización profesional.

La oferta para este curso abarca todas las ramas del conocimiento, garantizando una formación multidisciplinar en sus diferentes campus de Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y Orihuela. La distribución de la oferta de posgrado de la UMH por ramas de conocimiento incluye títulos en Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura; Ciencias Experimentales; y Artes y Humanidades.

El estudiantado podrá optar por titulaciones, diseñadas para una inserción laboral directa, programas con orientación investigadora que abren la puerta a estudios de doctorado o itinerarios de carácter mixto.

El primer periodo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de junio. Tras la subsanación de documentos y la publicación de listados, la matrícula de esta primera fase se formalizará a mediados de julio. Para aquellas titulaciones que dispongan de plazas vacantes, se abrirá un segundo periodo extraordinario del 15 al 20 de julio.

Toda la información detallada sobre los planes de estudio, requisitos de acceso, tasas y el formulario de solicitud telemática se encuentra disponible en: masters.umh.es/.