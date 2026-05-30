Gema Pizana, afectada de esclerosis múltiple en Elche: "Me diagnosticaron la enfermedad con 27 años y lo primero fue el miedo"

Gema Pizana, paciente de Elche, tenía 27 años cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple y "me entró mucho miedo", confiesa. Fue el inicio de una enfermedad que irrumpió en su vida cuando estaba a punto de casarse, acababa de terminar la carrera y comenzaba su trayectoria profesional. "Estás empezando la vida y de repente te dicen eso. Es un shock porque no sabes ni qué es", recuerda más de dos décadas después del diagnóstico. Lo primero que notó fue la pérdida de visión en el ojo derecho. "Pensaba que era estrés o cualquier otra cosa, pero no esto", explica. A partir de ahí comenzaron las pruebas médicas, con hipótesis que iban desde un tumor hasta otras patologías neurológicas. La confirmación de la esclerosis múltiple llegó con una sensación de incertidumbre absoluta. "Lo primero que haces es buscar en internet, y hace veintidós años te salían personas en silla de ruedas, gente que no podía moverse. Yo tenía 27 años y sentí mucho miedo, pensaba que mi vida acababa", recuerda.

El apoyo de una asociación

Ese impacto inicial dio paso a un proceso de adaptación largo y complejo. "Es un duelo total, porque dejas atrás tu vida como la conocías", afirma. En su caso, el apoyo de Aemec, la Asociación de Esclerosis Mútiple de Elche y Crevillente, fue la clave para entender la enfermedad y empezar a convivir con ella. "Me arropó mucho. Aprendes a gestionarlo, aunque no sabes cómo va a evolucionar", añade.

A lo largo de estos años, Gema ha convivido con distintos brotes que han afectado de forma diferente a su cuerpo: pérdida de visión parcial, de movilidad en un lado del cuerpo, falta de sensibilidad o episodios de dolor neurológico. "Es una enfermedad de mil caras. Un día no sabes cómo vas a levantarte ni qué te va a pasar", resume. Aun así, ha logrado adaptar su vida personal y laboral a la evolución de la enfermedad.

Más tratamientos

Su testimonio se enmarca en un contexto más amplio de visibilización de la esclerosis múltiple en Elche, donde la asociación de pacientes desempeña un papel fundamental. Su presidenta, María José Marroquí, explica que la entidad lleva más de veinte años ofreciendo atención integral a las personas diagnosticadas, con servicios de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y actividad física. "Intentamos cubrir todas las necesidades posibles de las personas con esclerosis múltiple", señala. Una labor que también busca combatir los estigmas que todavía rodean a la enfermedad. Uno de ellos, "que la persona con esclerosis múltiple tiene que acabar en silla de ruedas, cuando hoy en día, gracias a los avances, cada vez tardamos más en llegar o, incluso, no se llega a ese punto", subraya Marroquí. Ejemplo de ello, Pizana, quien en sus más de viente años con la enfermedad no requiere de silla de ruedas.

Jornadas de visibilidad

Y es que el abordaje de la esclerosis múltiple también está cambiando en el ámbito médico. Este sábado, en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se llevaron a cabo unas jornadas dedicadas al Día Internacional de la enfermedad. En una de las ponencias participó Lucienne Costa-Frossad, neuróloga especializada en esclerosis múltiple en el Hospital Ramón y Cajal. La experta destacó que en las últimas tres décadas se ha producido una evolución decisiva en el abordaje de la patología. "Se ha pasado de no tener prácticamente opciones a disponer de muchos tratamientos y los que van a venir", señala.

Según Costa-Frossad, en España se estima que hay entre 55.000 y 60.000 personas con esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres y a población joven, aunque cada vez se diagnostica en edades más amplias. "Antes el grueso estaba entre los 20 y los 40, ahora vemos más casos entre los 30 y los 50", apunta, aunque continúa siendo la segunda causa de discapacidad más extendida entre los jóvenes. Hoy día, la enfermedad tiene un 10% de incidencia en niños y otro 10% en pacientes mayores de 65 años.

Otro de los cambios más significativos en los últimos años es la reducción del tiempo de diagnóstico y la mejora en la personalización de los tratamientos. "Hoy hacemos un traje a medida con la medicación de cada paciente", explica la neuróloga. Sin embargo, advierte también de nuevos retos, como la necesidad de monitorizar los tratamientos más potentes y sus posibles efectos secundarios.

Síntomas poco controlados

Entre los síntomas menos controlados de la enfermedad, los especialistas destacan la fatiga, la depresión, la ansiedad y las alteraciones cognitivas, así como el dolor y trastornos del sueño. Síntomas que en muchos casos no son visibles pero tienen un gran impacto en la calidad de vida. Por ello insisten en la importancia de mantener la actividad mental y el seguimiento médico continuado.

En este escenario, la investigación y la atención integral se presentan como dos pilares fundamentales para el futuro de la esclerosis múltiple, una enfermedad que ha pasado en pocas décadas de la incertidumbre absoluta a un abordaje cada vez más personalizado, aunque aún con importantes retos por resolver.