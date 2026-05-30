De casa histórica a centro cultural en el Hort del Xocolater de Elche

No hay un centímetro de silencio en la Lonja Medieval de Elche, pues ya se encarga el color de llenar las paredes. Y es que, en los pequeños espacios en los que antes gobernaba el blanco, ahora habitan paisajes, sueños, animales y universos imaginados. La exposición de fin de curso de la Escuela de Pintura Hort del Xocolater, de la Fundación Mediterráneo, coincide este año con un momento especialmente significativo: la celebración de su 50 aniversario y la apertura de la histórica casa del Hort del Xocolater como centro cultural, inaugurada el pasado jueves con la exhibición de un documental dedicado a su medio siglo. Así es como la entidad pone la última pincelada a un curso que culmina con una muestra de pinturas que podrá visitarse hasta el 3 de septiembre. En la exhibición, que reúne las obras de su alumnado y resume meses de aprendizaje, conviven robots y criaturas surgidas de escenarios oníricos con la belleza de los animales, bodegones y botijos reinterpretados desde sensibilidades muy distintas. Hay obras que abrazan la tradición y otras que se aventuran por caminos más experimentales, pero todas comparten el mismo impulso creativo: en el corazón de la exposición late la naturaleza.

Una de las obras expuestas. / María González

Nueva apertura

En este contexto expositivo, la muestra de la Escuela de Pintura no es solo el cierre del curso, sino también un reflejo del momento de transformación que vive el Hort del Xocolater. La histórica casa, vinculada a la Fundación Mediterráneo, inicia una nueva etapa este otoño, en la que comenzará a adquirir un uso cultural “además del que tienen los jardines”, a partir de septiembre. Así lo explicaba la directora general de la entidad a este diario, Carmen Morales, quien detallaba que “se ampliará la programación con conferencias y talleres vinculados con el arte y con el entorno natural en el que está la casa”, unas actividades que, en parte, ya han comenzado con iniciativas como un taller de iniciación a la fotografía en la naturaleza y otro dedicado a los huertos en balcones. En esa misma línea, Morales subrayaba la idea de apertura del espacio al señalar que “la casa está a partir de ahora abierta de par en par”, en referencia a una nueva filosofía de gestión que busca poner en valor y acercar al público todo el patrimonio de la institución.

La naturaleza

No obstante, las pinturas que albergan esta exposición se caracterizan por estar pintadas al aire libre. María Dolores Mulá, artista y profesora de la escuela, cuenta que "la naturaleza es el referente más grande". Y es que sus lecciones no se encuentran en un aula, sino que en los exteriores de la casa del Hort del Xocolater . Por eso es habitual encontrarse cada sábado por la mañana con alumnos cargados con sus maletines de pintura y sus lienzos dirigiéndose al jardín para participar en estas clases. "Pintar en un jardín que es patrimonio de la humanidad es un regalazo", afirma Mulá. Según explica, la observación directa de la luz y de los cambios que experimenta el paisaje a lo largo del día constituye una parte fundamental del aprendizaje artístico.

Este espíritu también se ha transmitido a las diferentes obras y dibujos expuestos, pues según explica la artista, las diferentes profesoras han trabajado durante el curso distintas facetas pictóricas. Mientras que Irene Cano ha trabajado en los personajes y la anatomía con la naturaleza; Noelia Pérez ha optado por los animales rodeados de la naturaleza; y Miriam Martínez y ella han trabajado "la tradición y la naturaleza, algo con lo que tenemos un compromiso tras cincuenta años enseñando así", matiza.

La escuela cuenta con cien alumnos de entre seis y ochenta años. / María González

Intergeneracional

Uno de los aspectos más destacados de esta escuela es su carácter abierto e intergeneracional. Entre el alumnado conviven niños desde los seis años con personas "incluso de ochenta", cuenta Mulá. Además, no es extraño encontrar varias generaciones de una misma familia compartiendo la experiencia artística, porque "hay familias que vienen el abuelo, los hijos y después los nietos", explica. Para la profesora, esta circunstancia convierte la actividad en una experiencia familiar que trasciende el aprendizaje técnico y favorece la convivencia entre distintas generaciones.

Y es que más que una escuela de pintura, para María Dolores Durá es "una plataforma de bienestar". En su opinión, el centro se ha convertido también en un lugar de encuentro donde se generan relaciones personales, amistades y dinámicas de convivencia que enriquecen la experiencia educativa. "Es un lugar donde poder respirar y donde poder hablar con tus compañeros y amigos", añade.

La exposición está abierta hasta el 3 de septiembre. / María González

Al acto inaugural asistieron el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer; la directora general de la entidad, Carmen Morales; la concejala de Cultura, Irene Ruiz; las cuatro docentes que integran actualmente el equipo de la escuela; así como el coordinador de Fundación Mediterráneo y director del Festival de Cine de Elche, Alejandro Cano.

Cincuenta años de historia

La celebración del medio siglo de la existencia de esta escuela también viene acompañada de diversas actividades especiales impulsadas por Fundación Mediterráneo. Así, la directora general de la entidad, explicó a este diario que uno de los proyectos centrales ha sido la realización de un documental conmemorativo que recoge la trayectoria de la escuela a través de testimonio de profesores, alumnos y familiares de algunos de sus impulsores históricos. Este proyecto fue presentado el pasado jueves junto a una mesa redonda celebrada en la casa de los jardines y permitió recordar la aportación de figuras fundamentales en la historia del centro.

"Qué dificil es contar 50 años en 22 minutos", reconoce María Dolores Mulá. La profesora destaca que el documental muestra el funcionamiento cotidiano de una jornada de clases y recoge también la memoria de quienes contribuyeron a construir la identidad de la escuela.

Las inscripciones ya están abiertas para el próximo curso. / María González

Inscripciones abiertas

Paralelamente, ya se encuentra abierto el proceso de inscripción para el próximo curso de la escuela de pintura, que se extiende hasta el 3 de octubre, día en el que se reiniciarán las clases. También están abiertas para el taller "Pintar de cine", vinculado al Festival de Cine de la ciudad, y en el que se impartirán clases de creación de carteles, storyboards, animación, decorados y diseño de vestuario. "Es una actividad muy bonita porque los alumnos aprenden lo que se necesita para todos estos aspectos relacionados con el cine", cuenta Mulá.

Así, mientras la escuela prepara ya su próxima edición, la exposición recién inaugurada ofrece una imagen fiel de lo que representa este proyecto educativo medio siglo después de su nacimiento: un espacio donde arte, naturaleza, aprendizaje y convivencia continúan caminando de la mano.