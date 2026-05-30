De líquidos tóxicos y uralita a un sofá: Los vertidos ilegales se agravan en el Camp d’Elx pese a las sanciones y las nuevas ordenanzas

De restos de poda acumulados junto a los contenedores a botes de productos tóxicos e inflamables, escombros, colchones, sofás, muebles, baterías, pintura y hasta un techado de uralita abandonado en una zona de valor natural. Los vertidos ilegales en el Camp d’Elx no solo continúan, sino que en algunos puntos parecen agravarse pese a las sanciones municipales, a los servicios de recogida existentes y a las nuevas ordenanzas con las que el Ayuntamiento pretende ordenar la convivencia y el uso del medio rural.

Un recorrido realizado por INFORMACIÓN en los últimos días por distintos puntos del campo ilicitano, especialmente en el entorno de la carretera de La Marina, La Hoya y El Pinet, confirma que el problema sigue sin control. Junto a varios contenedores se acumulan restos de poda, materiales de obra, muebles y enseres que deberían retirarse mediante los servicios municipales específicos. La situación se repite en caminos rurales, márgenes de carreteras y zonas próximas a espacios naturales, con una imagen de abandono que contrasta con el valor agrícola, paisajístico y ambiental del Camp d’Elx.

Uno de los contenedores con vertidos ilegales tóxicos y de obra, que incluso están contaminando el suelo con sus líquidos / Áxel Álvarez

Junto a los contenedores

Los restos de poda siguen siendo uno de los vertidos más frecuentes. Aparecen apilados alrededor de los contenedores, muchas veces en grandes sacos de rafia, pese a que existe un servicio municipal de recogida a domicilio para este tipo de residuos. El problema no es menor: la poda no debe tratarse como basura doméstica y su acumulación complica la limpieza, encarece la gestión municipal, genera molestias a los vecinos y puede favorecer la presencia de insectos, roedores y malos olores.

En algunos puntos, la acumulación es especialmente visible. Los contenedores no están simplemente llenos; lo están también sus alrededores. Ramas, troncos, hojas secas, bolsas, cajas y sacos quedan tirados en los márgenes, a veces muy cerca de la calzada. En días de viento, parte de esos residuos puede acabar invadiendo la carretera, con el riesgo añadido para la circulación.

La existencia de sacos de gran tamaño llama la atención de los vecinos. No se trata únicamente de bolsas domésticas improvisadas, sino de recipientes resistentes, de materiales como rafia, que suponen un coste y que evidencian que algunos vertidos no responden a un descuido puntual, sino a una decisión consciente de depositar residuos donde no corresponde.

Ramas, troncos, hojas secas, bolsas, cajas y sacos quedan tirados en los márgenes próximos a los contenedores / Áxel Álvarez

El servicio de recogida de poda a domicilio, recordado ya por el Ayuntamiento en anteriores campañas, está disponible para evitar precisamente estas escenas. También existe recogida municipal de enseres y muebles en las propias fincas, por lo que sofás, colchones, sillas, mesas, armarios o electrodomésticos no deberían acabar junto a los contenedores rurales. Sin embargo, siguen apareciendo.

En el recorrido por la carretera de La Hoya a La Marina y su entorno se observan ejemplos de todo tipo. Más allá de los restos vegetales, aparecen materiales de obra, muebles viejos, colchones, cojines, sillas, mesas, armarios y hasta una nevera. En las inmediaciones de la rotonda de la gasolinera que conecta hacia La Hoya se localiza también un sofá abandonado, una imagen que se repite con demasiada frecuencia en las pedanías.

El problema no es nuevo. Hace casi dos años, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, expresó públicamente su indignación tras comprobar la acumulación de enseres, poda y escombros fuera de los contenedores del Camp d’Elx. Entonces lo resumió con una frase directa: “Esto es una vergüenza. Sin paliativos: una vergüenza y una falta de civismo absolutamente sonrojante”. Desde entonces se anunciaron sanciones y campañas de concienciación, pero la práctica continúa.

Productos tóxicos e inflamables

Uno de los puntos más preocupantes detectados por este periódico se encuentra junto a la depuradora situada en la carretera de La Marina. Allí han aparecido dos botes de gran tamaño, de unos 10 litros de capacidad, con etiquetas que advierten de que contienen un producto tóxico e inflamable. La presencia de este tipo de residuos junto a contenedores ordinarios eleva el problema a un nivel mucho más grave que el de una simple infracción de limpieza.

Algunos vertidos advierten de su toxicidad y de su peligrosidad también por ser inflamables / Áxel Álvarez

En la misma zona se observan también restos de botes de pintura, baterías y otros materiales que no deberían permanecer expuestos en la vía pública ni mezclados con residuos domésticos. Estos productos pueden generar riesgo ambiental, riesgo para las personas que manipulan la basura y riesgo de incendio, especialmente si se abandonan durante varios días o semanas en periodos de calor.

Una vecina de la zona resume la inquietud de quienes viven próximos a estos puntos: “Lo más preocupante para los que vivimos cerca es que se produzcan vertidos de productos tóxicos”. Según explica, suelen aparecer pinturas, disolventes y otros productos que pueden llegar a ser inflamables. “Nos preocupan sobremanera, ya que pueden estar junto a los contenedores durante varios días e incluso semanas”, añade.

La presencia de residuos peligrosos también plantea dudas sobre el origen de algunos vertidos. No todos proceden de domicilios particulares. En algunos casos, por volumen o tipo de material, parecen vinculados a pequeñas reformas, trabajos de mantenimiento, actividades profesionales o limpiezas de fincas. La dificultad para la vigilancia de los numerosos caminos rurales del territorio ilicitano facilita que se descarguen residuos de noche o en zonas poco transitadas.

Los muebles viejos también suelen acumularse junto a contenedores / Áxel Álvarez

La situación se agrava porque los vertidos se dispersan por un territorio muy amplio. El Camp d’Elx representa una parte mayoritaria del término municipal, con miles de parcelas agrícolas, caminos, partidas y zonas de transición entre cultivos, viviendas diseminadas y espacios naturales. Vigilar cada punto resulta complejo y la identificación de los infractores sigue siendo una de las principales dificultades para sancionar.

El Ayuntamiento ha explicado en anteriores ocasiones que las multas por estas conductas existen, pero los expedientes sancionadores dependen en gran medida de poder identificar al autor. En muchos casos, los residuos aparecen ya depositados cuando los servicios municipales llegan a retirarlos. Sin testigos, cámaras o documentación entre los restos, resulta difícil tramitar una sanción.

Aun así, la nueva normativa en preparación pretende reforzar ese marco. Por un lado, la futura Ordenanza del Medio Rural contempla sanciones de entre 200 y 100.000 euros para ordenar usos agrícolas, abandono de parcelas, vertidos, incendios, caminos rurales y convivencia en el campo. Por otro, la nueva ordenanza de convivencia ciudadana, ahora en consulta pública, quiere unificar criterios y sanciones en materia de limpieza, ruidos, vertidos y uso del espacio público.

Uralita en la Sierra del Molar

El problema llega incluso a zonas de especial valor natural. Vecinos de La Marina advierten de vertidos en el entorno de la Sierra del Molar, donde INFORMACIÓN ha comprobado la existencia de restos de una reforma abandonados en una pinada situada al inicio del camino de esta sierra. Entre esos residuos aparece un techado de uralita prácticamente completo y destrozado, además de ladrillos, sanitarios y otros materiales de obra.

La uralita es especialmente sensible porque en muchas construcciones antiguas puede contener amianto, un material peligroso cuando se rompe, se corta o se manipula sin control. Su abandono en un entorno natural no solo supone una infracción ambiental, sino también un riesgo para la salud y para el suelo si no se retira con procedimientos adecuados.

Restos de uralita en una "Zona de reserva" de la Sierra del Molar en La Marina / Áxel Álvarez

“La gente se deshace de cualquier cosa donde sea”, lamenta un vecino que frecuenta la zona y que muestra a este periódico otros hallazgos insólitos, como una máquina de coser de gran tamaño y posible valor abandonada en el campo. El comentario resume una sensación extendida: “hay quien utiliza los caminos rurales como un vertedero gratuito”, sin reparar en el daño ambiental ni en el coste público que genera.

La Sierra del Molar, junto a otros enclaves del litoral ilicitano, mantiene un valor paisajístico y natural que se ve deteriorado por estas acumulaciones de residuos. No se trata solo de una cuestión estética. Los escombros, plásticos, pinturas, metales, maderas tratadas y materiales de construcción pueden alterar el entorno, afectar a la fauna, contaminar el suelo y favorecer nuevas conductas incívicas: donde alguien tira un primer residuo, otros acaban depositando más.

El camión de la basura recoge lo que hay dentro del contenedor, no puede con lo de fuera / Áxel Álvarez

La reiteración de vertidos crea además una sensación de impunidad. Los vecinos ven cómo los montones se retiran en algunos casos, pero reaparecen poco después. Y cuando los residuos son peligrosos o voluminosos, el tiempo de permanencia en el lugar puede alargarse, incrementando el malestar.

El Ayuntamiento había advertido ya de que la futura Ordenanza del Medio Rural pretende actuar sobre este tipo de situaciones. El concejal de Pedanías y Camp d’Elx, Pedro José Sáez, explicó en la presentación de la norma que el objetivo es ordenar un territorio de unas 28.000 hectáreas agrícolas y más de 20.000 parcelas, que hasta ahora no contaba con una regulación específica de conjunto. “El objetivo de esta ordenanza es ordenar y garantizar el buen uso del entorno rural del municipio”, señaló.

La normativa se estructura en cinco bloques: disposiciones generales, ordenación del medio agrícola, inspección, órdenes de ejecución y régimen disciplinario. Dentro de esa ordenación se incluyen la conservación de parcelas, el abandono de tierras, las plagas, los caminos rurales, los vertidos y la prevención de incendios.

Los electrodomésticos también suelen aparecer junto a contenedores del Camp d'Elx / Áxel Álvarez

El edil defendió que el Camp d’Elx llevaba décadas reclamando un marco de estas características. “Cuarenta años de democracia sin ordenanza, yo creo que esto ya clamaba al cielo”, afirmó durante la presentación.

Normas nuevas, problema viejo

La futura Ordenanza del Medio Rural no nace, según el gobierno municipal, con afán recaudatorio, sino preventivo y conciliador. El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, insistió entonces en que la finalidad no es multar por multar, sino corregir conductas y reparar daños. “No intentamos sancionar realmente”, señaló. Sin embargo, el propio Ayuntamiento admite que el régimen disciplinario es necesario cuando alguien perjudica a terceros o deteriora el entorno.

Uralita, cuya manipulación es peligrosa, amontonada en una pinada de La Marina / Áxel Álvarez

“El vecino del campo quiere que exista un régimen disciplinario porque, realmente, si alguien incumple la normativa o alguien perjudica a su vecino, tiene que ser sancionado, pero la idea no es la sanción. La idea es la de ordenar”, añadió Román.

La norma contempla incluso la posibilidad de que el Ayuntamiento ejecute actuaciones de forma subsidiaria y repercuta después el coste al responsable, una fórmula pensada para casos de abandono de parcelas, riesgos o daños que no pueden esperar. También se prevé un dispositivo técnico con inspectores de medio ambiente, un ingeniero técnico y respaldo jurídico municipal.

Algunos vertidos de restos de poda de jardines aparecen incluso en su propia bolsa / Áxel Álvarez

En paralelo, la futura ordenanza de convivencia ciudadana también incluirá los vertidos ilegales dentro de un marco más amplio de sanciones y obligaciones. Ruz puso recientemente un ejemplo claro: “Si usted deja un sofá viejo en un contenedor de Perleta, usted puede exponerse a una sanción de 1.000 euros si se le sorprende en la acción de hacerlo”. El alcalde apuntó además que algunas cámaras viales o de tráfico podrían ayudar a detectar conductas incívicas cuando capten la infracción.

Esa ordenanza de convivencia, en exposición pública hasta el 5 de junio, busca unificar normas antiguas sobre limpieza, animales, botellón, ruido, vertidos, cableado y uso del espacio público. Ruz defendió que Elche cuenta todavía con ordenanzas de los años 50 y 60, algunas digitalizadas desde documentos mecanografiados, y que la ciudad necesita un marco más ágil. “Hay ordenanzas en vigor en Elche de los años 50 y de los años 60, que se dice pronto. Ahora tenemos un documento ágil al que tú puedas acceder”, explicó.