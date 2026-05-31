La ilusión de las fiestas toma el Ayuntamiento de Elche

Los nervios comienzan a hacerse visibles, las sonrisas se multiplican y la cuenta atrás ya ha comenzado. A tan solo unos días de la esperada elección de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 2026, las sesenta y dos candidatas, 31 mayores y 31 infantiles, protagonizaron uno de los actos más emotivos de su camino hacia la gala final: la recepción oficial en el Ayuntamiento de Elche, donde lucieron el traje regional y recibieron los mejores deseos por parte de las autoridades festeras y municipales.

La recepción

Por tercer año consecutivo, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió este domingo la presentación oficial del traje regional de las candidatas. Las jóvenes accedieron al recinto en parejas, una candidata mayor y una infantil, recorriendo el espacio hasta encontrarse con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la concejala de Festejos, Inma Mora.

Pablo Ruz y la concejala de Festejos, Inma Mora, agradecen su participación alas candidatas. / INFORMACIÓN

La jornada contó además con la presencia del presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén; el presidente de la Unión de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves; los miembros de los jurados mayor e infantil y las actuales Reinas y Damas de las Fiestas, que quisieron acompañar a las aspirantes en este momento tan especial.

Suerte y agradecimientos

Durante la recepción, las autoridades dieron la bienvenida a las candidatas y les trasladaron un mensaje de agradecimiento por su implicación en las fiestas ilicitana. Asimismo, les desearon suerte de cara a la elección que se celebrará el próximo sábado, destacando el compromiso y la participación que todas ellas están demostrando a lo largo de este proceso.

El ambiente estuvo marcado por la emoción y la complicidad entre las participantes. Tras los saludos institucionales, candidatas, jurados y representantes festeros posaron juntos para una fotografía de grupo en el interior del Salón de Plenos, una imagen que simboliza el relevo festero que cada año vive la ciudad.

Las candidatas posan en la escalinata del ayuntamiento junto a las autoridades, entre ellas jurados, Pablo Ruz, Inma Mora, el presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, y el presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves. / INFORMACIÓN

Aspirantes infantiles

Posteriormente, la actividad se trasladó a las escalinatas del Ayuntamiento, donde se realizó una nueva fotografía con todas las candidatas y las autoridades presentes. Allí concluyó el acto para las candidatas mayores y para las actuales Reinas y Damas de las Fiestas. Sin embargo, la jornada continuó para las aspirantes infantiles. Junto al jurado de su categoría se desplazaron al Centro de Congresos, donde participaron en una nueva sesión de entrevistas organizadas en grupos de seis. Así, en un ambiente más distendido y acompañadas de un pequeño almuerzo, las niñas tuvieron una nueva oportunidad para mostrar su personalidad y compartir sus experiencias con los miembros del jurado.

Las candidatas a Damas y Reinas en el Salón de Plenos del ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

El sábado

Mientras tanto, la mirada ya está puesta en la intensa semana que les espera. Los ensayos arrancarán el martes para las candidatas mayores y el miércoles para las infantiles, ambos a las 20 horas. El jueves tendrá lugar el ensayo general conjunto, una cita clave para coordinar la puesta en escena y organizar la disposición de todas las participantes sobre el escenario.

El colofón final tendrá lugar el próximo sábado, a las 22 horas, cuando la rotonda del Parque Municipal se convertirá en el escenario de una de las noches más esperadas por los ilicitanos. Allí, Elche conocerá a las jóvenes que representarán a la ciudad como Reinas y Damas de las Fiestas 2026, despidiendo, como marca la tradición, los cargos del año anterior para abrir una nueva etapa a las fiestas de la ciudad.