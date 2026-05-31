La crisis climática toma forma de escultura en el Mupe de Elche

No todas las exposiciones buscan ser contempladas. Algunas aspiran a incomodar, a generar preguntas y a obligar al visitante a deternerse unos minutos frente a realidades que suelen quedar enterradas bajo el ruido cotidiano. Es precisamente ahí donde se sitúa la nueva muestra del escultor ilicitano Pablo Rodríguez, El Ocaso Terra, en el Museo Paleontológico de Elche (Mupe). Una exposición que convierte la contaminación, la soberbia humana y el paso del tiempo en materia escultórica. "El arte también tiene que ser agresor", opina Rodríguez. Sin embargo, lejos de plantear un discurso apocalíptico, el artista utiliza sus obras como una invitación a la reflexión. "Hay mucha gente maravillosa haciendo las cosas bien, pero esta es una realidad que tenemos que atender", sostiene.

Una de las obras de la exposición. / Jose Navarro

Algo que decir

Es entre vitrinas que albergan fósiles y minerales donde el escultor ha encontrado el lugar perfecto para plantear este diáologo entre arte y conciencia medioambiental. Allí, una figura dorada y oxidada se descompone lentamente mientras sostiene entre sus manos el combustible que ha impulsado el desarrollo moderno. La pieza, inspirada en las estatuillas de los Oscar, habla de "la grandiosidad, el oro y el ego", y funciona como una metáfora de una humanidad que, según el autor, comienza a mostrar las grietas de su propia soberbia.

No es la única advertencia que recorre la muestra. Un pequeño hombre alado permanece atrapado entre redes que le impiden levantar el vuelo. A sus pies, un suelo corroído por el óxido recuerda el impacto de las "basuras humanas" sobre la naturaleza. En otra de las esculturas, el paso del tiempo adopta la forma de una brisa que erosiona lentamente el rostro de una figura humana. "Es algo que pasa por nuestro lado y que podemos aprovechar o desperdiciar", explica Rodríguez.

El petróleo se escurre entre las manos de un ser humano oxidado. / Jose Navarro

El planeta en el foco

Entre todas las piezas emerge una misma pregunta: ¿qué huella está dejando el ser humano sobre la Tierra? No es casual que el planeta ocupe el centro simbólico de la exposición. De hecho, la muestra nació con la intención de inaugurarse coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, aunque finalmente vio la luz unas semanas después, coincidiendo con las puertas abiertas del Día de los Museos, y que pondrá su fin el próximo domingo.

La elección del Mupe como escenario tampoco es casual. Acostumbrado a explicar la historia del planeta a través de fósiles, minerales y restos de especies desaparecidas, el museo se convierte en esta ocasion en un espacio desde el que reflexionar sobre el presente. Las esculturas de Rodríguez dialogan con ese discurso científico y trasladan al visitante una cuestión que sobrevuela toda la muestra: cómo será la Tierra que heredarán las próximas generaciones. Y es que precisamente esa conexión entre arte y ciencia fue uno de los motivos que llevaron al museo a apostar por el proyecto convirtiendo esta colaboración en la primera que hacen con un artista, según cuenta Rodríguez. Todo nació "a partir de una conversación entre el pintor ilicitano, Francis Morell, con el equipo del museo", explica. Este recomendó su trabajo y le abrió las puertas a esta exposición.

"Tóxico", de Pablo Rodríguez. / Jose Navarro

Lenguaje crítico

No obstante, aunque la crisis medioambiental actúa como hilo conductor, las esculturas también hablan de cuestiones más íntimas: la necesida de conectar con otras personas, la búsqueda de sentido o una sociedad "cada vez más sumergida en la tecnología", explica. Una de las piezas más representativas en este sentido reflexiona sobre cómo el ser humano persigue constantemente lo material mientras deja en un segundo plano aquello que realmente le aporta bienestar. "Por muchas cosas materiales que tengas, lo que realmente te llena es la conexión con otros seres humanos", afirma Rodríguez.

Y es que el propio escultor define su lenguaje como "visceral y crítico", y entiende el arte como una herramienta capaz de incomodar: "Es importante reivindicar desde el arte, porque hoy en día vivimos en lo superfluo, en cierto modo, hay una moda alrededor de lo banal y no está mal hablar de filosofía o ciencia", destaca.

La exposición puede visitarse hasta el 7 de junio. / Jose Navarro

Un artista autodidacta

Sin embargo, lo más difícil de asimilar tras observar la exposición probablemente sea que detrás de estas esculturas no hay una formación académica. Pues el artista, aunque siempre ha sido "muy creativo", se ha formado de manera "completamente autodidacta" y confiesa haber comenzado a tomarse en serio la escultura hace algo más de una década, después de años trabajando en el ámbito de la tematización artística. Fue allí donde descubrió sus capacidades para el modelado y el tallado, una inquietud que poco a poco fue trasladando a su propio taller. Con el paso de los años ha ido perfeccionando una técnica basada en arcillas sintéticas, resinas, escayolas y metales que le permiten combinar modelado y escultura. Un aprendizaje constante que, según reconoce, continúa desarrollando en cada nueva obra.

Pablo Rodríguez junto a una de sus obras. / Jose Navarro

Respuesta del público

La respuesta del público, de momento, parece darle la razón. "Ha tenido bastante recepción", asegura. Y es que, aunque El Ocaso Terra todavía puede visitarse durante los próximos días, el artista ya trabaja en su siguiente proyecto. En octubre protagonizará una exposición individual en una sala cedida por el Ayuntamiento de Elche, donde pretende ampliar el formato incorporando música, iluminación y elementos visuales. "La idea es construir una experiencia más inmersiva en la que las esculturas no solo se observen, sino que también dialoguen con el espacio y con el visitante", especifica.

Porque, al fin y al cabo, sus obras no hablan únicamente del planeta. Hablan también de quienes lo habitan. De sus errores, sus contradicciones y sus posibilidades. De una humanidad que, entre el ruido y la prisa, todavía puede detenerse unos minutos frente a una escultura y preguntarse hacia dónde se dirige.