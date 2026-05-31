El Rocío más multitudinario se despide en Elche

La romería del Rocío de Elche concluyó este domingo con el tradicional camino de vuelta desde el pantano, cerrando varios días de convivencia, fervor y actividades organizadas por la Casa de Andalucía. Tras una intensa noche de celebraciones marcadas por el tradicional salto de la reja, los romeros emprendieron por la tarde el regreso a la ciudad para poner fin a una de las citas más esperadas del calendario andaluz en la ciudad y que este año bate récord de participantes.

Salto de la reja

La jornada del sábado estuvo protagonizada por el ambiente festivo en el recinto rociero, donde los asistentes disfrutaron del tradicional paseo de caballos y de la actuación del grupo Candela tras la misa. Sin embargo, el momento más esperado llegó entrada la madrugada con el salto de la reja. Después del canto de la Salve, el Simpecado recorrió el recinto acompañado por el tamborilero para anunciar el inicio de la procesión, que llevó a la Virgen por las cerca de dieciocho casetas instaladas en el campamento rociero entre cánticos, plegarias y muestras de devoción. La imagen regresó a su carpa con función de ermita alrededor de las 3.30 horas.

La Virgen del Rocío durante la procesión nocturna. / INFORMACIÓN

Más participación

Según explica el presidente de la Casa de Andalucía de Elche, Juan José Jaén, la participación ha sido superior a la registrada en años anteriores. Aunque resulta complicado ofrecer cifras exactas, la organización estima que entre 2.000 y 3.000 personas participaron en algunos de los actos más multitudinarios del fin de semana, especialmente durante la procesión nocturna y el salto de la reja.

La procesión finalizó a las 3.30 horas. / INFORMACIÓN

Este domingo, tras recoger las instalaciones y despedirse del recinto junto al pantano, los romeros emprendieron el camino de regreso y la Virgen realizó una última parada en el Jardín de Andalucía para que vecinos y devotos pudieran acercarse a contemplarla antes de completar su recorrido y clausurar así una nueva edición del Rocío ilicitano.