Las obras del entorno de la basílica de Santa María de Elche respetarán las terrazas hasta después de las fiestas

La remodelación del entorno de la basílica de Santa María de Elche respetará a la hostelería hasta pasar las fiestas de agosto. Ese es el compromiso que le ha trasladado la Concejalía de Hostelería y Aperturas a los negocios afectados en una reunión específica mantenida con los propietarios de los locales ubicados en la plaza del Congreso Eucarístico.

Aunque en ese encuentro se les garantizó que podrán mantener al completo su actividad de mesas y sillas durante uno de los periodos de mayor actividad económica del año todavía desconocen qué pasará a partir de esa fecha, porque no está claro si podrán desplegarse al menos parcialmente o mover de lugar las mesas, aunque de entrada esta posibilidad es técnicamente complicada.

5.300 metros

Este primer acuerdo llega a escasos días del inicio previsto de una actuación que el bipartito de PP y Vox confía en que transformará de forma integral más de 5.300 metros cuadrados alrededor de Santa María. Pese a que el Ayuntamiento mantiene junio como horizonte para el inicio de las obras, lo cierto es que, una vez concluidos los trabajos topográficos, todavía no se han producido movimientos que indiquen un arranque inminente de la actuación.

No se han instalado casetas de obra ni vallados y tampoco se aprecia presencia de maquinaria pesada en la zona, aunque este tiempo el Ejecutivo local sigue manteniendo el calendario anunciado en abril, y se le trasladó a la hostelería que en las primeras semanas de junio llegarán estas actuaciones pero de forma parcial y en puntos en los que les afecte lo mínimo posible, aunque el sector reconoce que cualquier obra va a llevar aparejadas molestias y un impacto económico.

Terrazas

Desde el principio, uno de los asuntos que más preocupación había generado entre los empresarios de la plaza era el futuro de las terrazas, aunque la incertidumbre, al menos de momento, ha quedado despejada tras el encuentro de la edil Caridad Martínez con responsables de la obra y negocios afectados. El presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Fran Linares, explica que el encuentro permitió alcanzar un entendimiento satisfactorio para ambas partes con tal de que los negocios puedan explotar sus espacios al aire libre en una semana «que es muy importante para ellos», señala.

Ahora bien, con el horizonte puesto en el 15 de agosto tras el parón, los propietarios admiten que no disponen de un calendario detallado sobre las distintas fases de ejecución ni sobre cuánto tiempo permanecerán inutilizadas las terrazas cuando los trabajos lleguen a las inmediaciones de los locales. Tampoco se han concretado todavía posibles ubicaciones alternativas para compensar temporalmente la pérdida de espacio.

Carlos Melgar, gerente de La Basílica Brunch & Cocktail y de otros establecimientos de la zona, reconoce la buena disposición mostrada por el Ayuntamiento, aunque admite que siguen existiendo dudas. Expone que en su momento solicitó una opción de desplazamiento de mesas en la calle Puerta del Órgano pero se le trasladó que era inviable. «Quizá cuando actúen sobre la zona central puedan ofrecer alguna solución, pero ahora mismo no hay nada seguro. Todo dependerá de cómo vaya avanzando la obra», explica este representante.

Ocho meses

De antemano sí que expone que la duración prevista de la actuación, de unos ocho meses, obligará a los negocios a realizar un importante esfuerzo de adaptación. «El impacto es negativo porque hablamos de una obra muy larga. Hay que salvar un negocio durante todo ese tiempo y evidentemente te perjudica». En contraposición, el empresario considera que la intervención puede resolver algunas de las deficiencias que arrastra actualmente el entorno.

Accesibilidad

«Los escalones son poco accesibles y están fuera de las medidas recomendables», con lo que ve en la obra una oportunidad de mejorar en accesibilidad aunque en principio no se abriría la puerta a que instalen más mesas aprovechando la cota cero, o al menos no lo tienen contemplado.

Al hilo los negocios tienen puestas las expectativas en que el enclave deje de ser una zona de paso y se convierta «en un lugar donde la gente quiera quedarse, porque ahora mismo ni siquiera hay sombras». Precisamente el proyecto adjudicado por 2,9 millones a la UTE formada por Acsa Obras e Infraestructuras y Grupo Bertolín contempla más arbolado para generar zonas de sombra y una fuente ornamental que pretende convertirse en uno de los elementos más singulares del nuevo espacio urbano, además de la renovación completa del pavimento, nuevo mobiliario urbano, e iluminación led integrada,

Los restaurantes y pubs, pese a que admiten que no han participado aportando ideas en el proyecto del Ejecutivo local, esperan que la remodelación pueda consolidar el espacio con tal de que sea atractivo durante todo el año y no sólo en Navidad cuando se instalan las iluminaciones gigantes o de cara a las representaciones del Misteri d’Elx o los fines de semana.

«Las obras hay que pasarlas y lo importante es que todo quede en condiciones», expone Alaín Haro, gerente del mítico Bar África, quien también pone la vista en la eliminación del desnivel existente junto a la terraza donde durante años se han producido caídas de clientes y peatones. A este respecto, la intervención pretende corregir desniveles y barreras arquitectónicas. Entre otras medidas, se sustituirán las actuales losas de piedra, especialmente resbaladizas cuando llueve, por materiales adaptados a los criterios actuales de accesibilidad y seguridad. Asimismo, se prevé una reorganización de los espacios peatonales para mejorar la movilidad y la integración entre la basílica, el MAHE y el resto de calles que confluyen en este punto neurálgico del casco histórico.

Sobre la maquinaria y los trabajos, les han trasladado que «van a procurar molestar lo menos posible», y por lo que a él le han manifestado las obras se harán por tramos para poder compaginar los trabajos con la actividad. En el caso de este establecimiento tiene la baza de que justo después de las fiestas patronales aprovechará para echar el cierre unas semanas por vacaciones, con lo que en ese tiempo podría servir para acelerar con la reurbanización.

Dudas

El hostelero asegura que, por el momento, nadie les ha trasladado la necesidad de retirar la terraza ni que vayan a tener que someterse a una reducción concreta del espacio disponible. «A nosotros no nos han dicho que tengamos que quitar nada. Lo que han hecho es preguntarnos por las vacaciones para poder trabajar cuando menos nos afecte. Son obras y siempre molestan, pero se agradece que intenten coordinarse con nosotros», manifiesta el hostelero.