Elche impulsa un proyecto para sumar de golpe 328 viviendas a la regeneración de San Antón

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las gestiones para encajar en el nuevo Plan Estatal de Vivienda la construcción de 328 nuevos pisos en el barrio de San Antón, distribuidos en cuatro edificios que se levantarían de forma simultánea mediante una única licitación. La actuación, valorada en 41,6 millones de euros, permitiría alcanzar las dos terceras partes de la regeneración integral de una zona en la que ya se han construido 338 viviendas desde el inicio del proceso, en 2014, y donde se prepara la licitación de otras 45 en un edificio que debe comenzar a construirse este mismo año, según exponía el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz. Estos pisos son los correspondientes al denominado bloque 5, cuyo pliego de condiciones para la construcción ya ha sido aprobado por la empresa pública Pimesa (Promociones e Iniciativas Municipales de Elche SA).

El primer edil, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler; el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, y otros responsables municipales mantenían este lunes una reunión de trabajo con el director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Antonio Pérez. El encuentro servía para analizar el encaje de esta nueva fase dentro de los programas estatales y autonómicos y para comenzar a definir los convenios que deben permitir su financiación.

El mapa del barrio de San Antón quedará totalmente reformado con los dos proyectos de regeneración que faltan / V. L. Deltell

Una inversión de 41,6 millones

La previsión planteada por el gobierno local contempla un presupuesto global de 41,6 millones de euros, una aportación de casi 22 millones de euros procedente del Plan Estatal de Vivienda y de los programas autonómicos. A esta suma se añadirían los 18,8 millones que asumirían los propietarios, a los que las viviendas les van a salir por un precio similar a los pisos que se están comercializando a estos vecinos en la zona -es decir, entre 30.000 y 40.000 euros. Por último, será necesaria la participación municipal, estimada inicialmente en 1,1 millones.

Los cuatro inmuebles se construirán sobre parcelas que ya son de titularidad municipal prácticamente en su totalidad, una circunstancia que, según el Ayuntamiento, permitirá reducir procedimientos intermedios y avanzar con mayor rapidez. La intención es ejecutar los edificios de manera conjunta, en lugar de desarrollar cada bloque de forma consecutiva, para acortar unos plazos que hasta ahora se han visto condicionados por la complejidad administrativa, los realojos y los derribos previos.

La nueva actuación permitirá trasladar a los residentes de los antiguos bloques 1, 5, 7, 9 y 10. Con estas 328 viviendas se completaría una segunda gran fase del proyecto de renovación urbana y se alcanzaría aproximadamente el 66 % de las viviendas previstas para el conjunto del barrio. Todavía quedaría una última fase, formada por otros tres bloques, que deberá abordarse posteriormente y que el gobierno municipal sitúa ya en un horizonte temporal más prolongado, previsiblemente a partir de la próxima década.

Ruz calificaba la reunión como “muy positiva” y subrayaba que Elche ha sido el primer municipio de la autonomía en mover ficha tras la presentación del nuevo marco estatal. “Somos el primer municipio de la Comunidad Valenciana que se ha adherido al nuevo Plan Estatal de Vivienda y existe un compromiso claro por parte de la Generalitat para avanzar en la financiación del proyecto de San Antón”, señalaba el alcalde.

Foto aérea de hace escasos días del barrio de San Antón en Elche / INFORMACIÓN

El regidor insistía en que la actuación trasciende al propio barrio por su dimensión y por la implicación de las administraciones. San Antón, defendía, "constituye un proyecto de ciudad que es conocido tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Vivienda, donde responsables municipales ya mantuvieron contactos durante los últimos meses para exponer las necesidades de la zona y la evolución de las fases ejecutadas".

La tramitación requerirá varios pasos sucesivos. En primer lugar, la Generalitat deberá formalizar con el Ministerio de Vivienda un convenio general dentro del Plan Estatal. Posteriormente deberá suscribirse un acuerdo específico que incorpore la actuación de San Antón y, finalmente, la Administración autonómica tendrá que firmar otro convenio con el Ayuntamiento de Elche para concretar las aportaciones económicas y activar la ejecución. La previsión municipal es que estos trámites puedan avanzar durante los próximos meses y permitan preparar el inicio de las obras en 2027.

Pimesa adelantará la urbanización y los proyectos técnicos

Mientras se completan los acuerdos entre administraciones, el Ayuntamiento pretende avanzar en la preparación de la actuación. La Junta de Gobierno Local encargará a Pimesa la urbanización de la nueva fase, mientras que la empresa pública municipal asumirá también la redacción de los proyectos necesarios para que la documentación técnica esté preparada cuando se formalice la financiación.

Soler señalaba que la voluntad compartida por las distintas administraciones es construir los cuatro edificios al mismo tiempo mediante una sola licitación. “La fórmula planteada permitirá ganar agilidad, reducir tiempos y avanzar de manera mucho más eficiente en la regeneración del barrio”, ha explicado el vicealcalde.

El responsable de Estrategia Municipal añadía que tanto el Ayuntamiento como Pimesa están adelantando el trabajo técnico para evitar demoras posteriores. “San Antón es un proyecto perfectamente conocido tanto por la Generalitat como por el Ministerio, que conocen la necesidad del barrio y la importancia de seguir avanzando en su transformación”, ha apuntado Soler.

El alcalde informaba ayer personalmente del resultado de la reunión a la presidenta de la asociación de vecinos de San Antón, María Ángeles López. El propósito municipal es trasladar progresivamente a los residentes los avances administrativos y técnicos de una operación que se ha prolongado durante años y que todavía requiere resolver varias cuestiones antes de despejar por completo las parcelas.

Previo derribo

La ejecución de los cuatro nuevos edificios exige completar previamente el derribo de los dos bloques antiguos que todavía permanecen en pie en el ámbito de actuación. Según ha detallado Antonio Martínez, quedan pendientes varias gestiones relacionadas con viviendas concretas, aunque el Ayuntamiento espera resolverlas durante el verano para que la empresa adjudicataria pueda iniciar las demoliciones en septiembre.

Tres familias que todavía residen en los edificios afectados tienen reconocido el derecho a una nueva vivienda y disponen ya de pisos reservados en los inmuebles construidos. El Ayuntamiento y Pimesa han iniciado los trámites para que puedan trasladarse de forma inmediata, con independencia de los procedimientos judiciales relacionados con las valoraciones económicas de los inmuebles expropiados.

El alcalde de Elche explica el nuevo proyecto para San Antón ante el vicealcalde, Francisco Soler / V. L. Deltell

A estos casos se suma una ocupación irregular detectada recientemente en una vivienda privada. La resolución del Jurado Provincial de Expropiación se produjo en mayo y el Ayuntamiento no prevé presentar recurso, sino formalizar el acta correspondiente. También quedan otros expedientes sin residentes en el interior para completar durante junio la incorporación definitiva de las propiedades al patrimonio municipal.

El calendario de derribos deberá adaptarse, además, a la presencia de nidos de aves en algunos de los edificios. La previsión es intervenir en septiembre, cuando concluya el periodo en el que permanecen activos, para cumplir las exigencias de protección ambiental. Este condicionante ya obligó a detener determinadas actuaciones anteriores.