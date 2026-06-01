Fase crucial en el Mercado Central de Elche: comienza la instalación del techado y la reforma de la plaza Menéndez Pelayo

Las obras de rehabilitación del Mercado Central de Elche afrontan una de sus fases más determinantes con la inminente instalación de la nueva cubierta del edificio y el inicio de los trabajos de urbanización de la plaza Menéndez Pelayo, dentro del proyecto global de recuperación del histórico inmueble y su entorno urbano, cuyas labores se iniciaron hace algo más de un año. Tras meses marcados por los trabajos de consolidación estructural, las actuaciones arqueológicas, las demoliciones parciales y las modificaciones del proyecto inicial, la intervención entra ahora en una etapa especialmente visible para la ciudadanía: techado y obras en la plaza situada junto a la entrada trasera del Ayuntamiento de Elche. Todo ello sucede en un contexto marcado por la modificación del proyecto, el incremento del presupuesto hasta los 12,6 millones de euros y la ampliación de los plazos de ejecución hasta finales de diciembre de 2026.

La base del techado ha sido notablemente reforzada con nuevas vigas transversales y ya está preparada, incluso se han instalado redes, para ir instalando los paneles de la cubierta / Áxel Álvarez

Se trata de dos actuaciones que simbolizan el paso de una fase eminentemente técnica y de preparación a otra en la que empieza a apreciarse con mayor claridad cómo será el resultado final de una de las operaciones urbanísticas más importantes emprendidas en el centro histórico ilicitano durante las últimas décadas.

Durante las últimas semanas, la empresa adjudicataria ha centrado sus esfuerzos en el refuerzo de la antigua estructura metálica que sustentará el nuevo techado. Los trabajos han incluido complejas actuaciones de soldadura sobre vigas, pilares y ángulos de hierro, destinadas a mejorar la estabilidad y capacidad resistente del conjunto estructural, después de que los técnicos constataran un estado de conservación más deficiente del previsto inicialmente. Según fuentes vinculadas a la obra, estas actuaciones permitirán que la estructura original conserve su protagonismo dentro del proyecto arquitectónico, pero adaptada a las exigencias técnicas y normativas actuales.

Una vez completada esta fase, la previsión de la constructora pasa por iniciar durante las primeras semanas de este mes recién estrenado la colocación de la nueva cubierta, una actuación especialmente relevante al tratarse de uno de los elementos más visibles del futuro mercado. El proyecto contempla la reposición del tejado manteniendo la volumetría histórica del edificio y conservando el característico lucernario central que permitirá la entrada de luz natural al interior de la plaza de abastos.

Tareas de medición de la escultura de Joan Castejón para fijar su localización exacta en la plaza que ahora se va a reformar / Áxel Álvarez

Catas arqueológicas

Paralelamente, también avanzan de forma notable las intervenciones arqueológicas vinculadas a la obra. Los trabajos sobre los Baños Árabes continúan desarrollándose tras la autorización de la Conselleria de Cultura para ejecutar el proyecto de conservación y musealización de los restos islámicos, una actuación que incluirá la recreación de su configuración original de los siglos XII y XIII mediante una construcción específica que garantice tanto su protección como su futura visita pública.

Las actuaciones arqueológicas se extienden además a distintos puntos del entorno del mercado, donde los especialistas continúan realizando catas y estudios para documentar posibles hallazgos patrimoniales antes de la urbanización definitiva de la zona.

Los trabajos arqueológicos han avanzado mucho en las últimas semanas junto al Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Localizar el conjunto escultórico de Castejón

Precisamente en el ámbito de la reurbanización, este mismo lunes se han llevado a cabo trabajos técnicos en la plaza Menéndez Pelayo para determinar la ubicación exacta que ocupaba originalmente el conjunto escultórico "Sobre la crítica", obra del artista ilicitano Joan Castejón, reconocido dibujante, pintor, escultor, ilustrador y grabador.

El objetivo de estos estudios es identificar con precisión el emplazamiento histórico de la escultura, retirada durante el desarrollo de las obras, con el fin de valorar su restitución al mismo punto una vez finalice la remodelación de la plaza. La actuación urbanística abarcará toda la superficie situada junto a la fachada trasera del Ayuntamiento de Elche, en la zona más moderna del conjunto, extendiéndose hasta las escaleras que conectan con los espacios superiores. En este espacio se igualarán los niveles para evitar los escalones que dan al arco de la casa consistorial. Y la escultura volverá, aunque no está decidida con precisión si lo hará exactamente en el mismo punto o se desplazará buscando mejoras en accesibilidad.

Vista del enclave en el que se sitúa el esqueleto del nuevo Mercado Central de Elche y donde se aprecia el avance en los trabajos / Áxel Álvarez

El Mercado Central del futuro

La actuación no persigue únicamente rehabilitar un edificio histórico. El objetivo es crear una nueva plaza de abastos adaptada a las necesidades comerciales y urbanas del siglo XXI. El futuro Mercado Central contará con 24 puestos comerciales de aproximadamente quince metros cuadrados cada uno, distribuidos en un espacio completamente renovado.

Además, el proyecto incorpora una zona gastronómica y de restauración situada en los extremos del inmueble, una fórmula que busca ampliar los usos del edificio y aumentar su capacidad de atracción durante más franjas horarias.

Los diseñadores del proyecto pretenden combinar la esencia tradicional de los mercados municipales con nuevos modelos de consumo y ocio cada vez más presentes en este tipo de equipamientos urbanos. El edificio dispondrá de conexiones más directas con las calles del entorno, facilitando una mayor integración entre el espacio comercial y la actividad urbana cotidiana. La actuación se desarrolla sobre una superficie cercana a los 1.330 metros cuadrados, de los cuales más de 1.200 corresponden a la planta principal.

Red azul instalada hoy para pronto iniciar los trabajos de colocación de las placas de la cubierta en el Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

La eliminación del antiguo forjado intermedio permitirá generar un espacio más abierto, luminoso y flexible, mientras que la igualación de cotas con las calles adyacentes mejorará considerablemente la accesibilidad.

Las modificaciones incorporadas durante la ejecución, entre ellas los refuerzos estructurales, la intervención patrimonial sobre los restos islámicos y las mejoras en los sistemas de climatización y ventilación, han elevado la inversión prevista hasta aproximadamente 12,6 millones de euros, IVA incluido, frente a los 8,8 millones inicialmente adjudicados.

Asimismo, la dirección facultativa ha planteado una ampliación del plazo de ejecución de cuatro meses respecto a los 15 previstos inicialmente, situando la finalización de las obras en torno al 26 de diciembre de 2026, con el objetivo de que el nuevo Mercado Central pueda abrir sus puertas coincidiendo con la campaña navideña.