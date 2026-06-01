Santa Pola inyectará un millón en los jardines de Villa Adelaida como "laboratorio creativo"

Pasar de un jardín sin más a un "laboratorio creativo al aire libre". Es el reto que tiene entre manos el Ayuntamiento de Santa Pola, que destinará más de un millón de euros procedentes de fondos europeos a la transformación de los exteriores de Villa Adelaida, una actuación que completaría el proyecto que soñó Maribel Pérez Ojeda cuando donó hace casi tres lustros esta emblemática finca a la localidad con el propósito de estimular el talento juvenil en ámbitos como el arte, la ciencia y la literatura.

Pliegos

Por el momento la Administración local está preparando los pliegos técnicos con la idea de sacar a licitación "cuanto antes" las obras con las que los cerca de 4.000 metros cuadrados de parcela que rodean la histórica vivienda se transformarán en un gran espacio al aire libre para actividades musicales, artísticas, literarias y educativas vinculadas al Centro Hans-Maribel-Shami de Artes, Ciencias y Letras.

La intención municipal es que los trabajos arranquen antes de que finalice este año, ya que el proyecto está incluido dentro de las subvenciones europeas Feder y debe cumplir estrictos plazos de ejecución. De hecho, parte de la obra tendrá que estar certificada antes de marzo de 2027 para garantizar la financiación, según expone Marian Sempere, jefa de Bibliotecas del Ayuntamiento y responsable del Centro Hans-Maribel-Shami.

Movimiento de tierra

La intervención supondrá una transformación integral de la zona exterior de la finca, teniendo en cuenta que se producirán movimientos de tierra, canalizaciones e instalación de infraestructuras eléctricas para dotar al recinto de capacidad suficiente para albergar actividades de distinta naturaleza. Además, la antigua piscina, que ya fue cubierta hace un lustro, se convertirá en un espacio multifuncional integrado dentro del conjunto.

Lejos de plantearse como un simple auditorio al aire libre, el Ayuntamiento pretende crear un entorno dinámico y participativo que amplíe la oferta cultural de la localidad y complete la filosofía con la que nació el centro. "Tiene que ser un espacio vivo con el concepto que queremos, un laboratorio de creatividad", expone Sempere, que matiza que el futuro programa de actividades será diferente al del Museo del Mar o la Casa de Cultura, muy participativas y enfocadas al fomento de la creatividad.

Masterclass

Entre las iniciativas previstas figurarían, por ejemplo, masterclass musicales, encuentros literarios, clubes de lectura, experiencias artísticas colectivas para escolares, intercambios de idiomas y actividades relacionadas con las artes plásticas.

La idea es que los jardines se conviertan en un lugar de experimentación y encuentro donde la participación se lleve el protagonismo, de la misma forma que se levantará una sala polivalente en la parte posterior para que el programa se mantenga cuando el tiempo no acompañe.

Circuito turístico

La actuación servirá además para completar el circuito turístico y cultural de la icónica finca de estilo modernista e indiano diseñada a principios del siglo XX por el arquitecto Marceliano Coquillat Llofriu y declarada Bien de Relevancia Local en 2009.

Recuperación

Durante los últimos años el Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en recuperar el edificio principal. La rehabilitación integral, de la que se cumple algo más de un año y que financiada principalmente por la Diputación provincial con una aportación de 400.000 euros, permitió restaurar el inmueble, adecuar accesos, mejorar la accesibilidad, renovar instalaciones y desarrollar un proyecto museográfico para mostrar al público el legado de Pérez Ojeda.

10.000 visitantes

Tras concluir esas actuaciones, Villa Adelaida abrió sus puertas a las visitas guiadas en abril de 2025. Desde entonces, cerca de 10.000 personas han recorrido gratuitamente sus estancias, una cifra que, según Sempere, confirma el interés por este nuevo recurso patrimonial.

Las visitas continúan siendo gratuitas pese a que inicialmente el equipo de gobierno anunció que el acceso libre se mantendría únicamente durante el primer mes. La previsión era implantar posteriormente una tasa a partir de julio del pasado año para acceder a la casa museo, aunque ese cobro todavía no se ha materializado porque, según explican a nivel municipal, requiere una regulación específica que aún no está concluida.

De ahí que se esté estudiando cómo modificar la ordenanza de los pagos para acceder a espacios públicos. En este caso se baraja de cara al futuro que puedan establecerse diferentes tarifas "porque no será lo mismo visitar la casa, los jardines o participar en una actividad concreta", apunta la jefa de Bibliotecas.

Exteriores de Villa Adelaida, en imagen de archivo / Matías Segarra

Reserva previa

Actualmente el acceso al recinto se realiza mediante reserva previa, con gran tirón a través de WhatsApp, y se está preparando también una página web específica sobre este enclave. Pese a que en los primeros meses el grueso de visitantes eran residentes, el proyecto ha llamado también la atención de vecinos de otras localidades de la provincia o incluso turistas extranjeros que incluyen Villa Adelaida dentro de una ruta cultural y gastronómica por Santa Pola.

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Legado

De alguna forma, la futura adecuación de los jardines supondrá el último gran paso para culminar el legado que Maribel Pérez Ojeda dejó a la localidad, aunque cierto es que se contempla después de esta gran inversión acometer obras pendientes en la última planta de la vivienda para que pueda musealizarse, ya que hasta ahora es inaccesible.