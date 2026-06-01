El General de Elche detecta que seis de cada diez patologías respiratorias se deben al tabaquismo y alerta del auge del vapeo juvenil

El Servicio de Neumología del Hospital General Universitario de Elche atiende cada año a 11.000 pacientes, de los que aproximadamente el 60 % presentan patologías directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Entre ellas se encuentran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares y otras dolencias respiratorias crónicas.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, el Departamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche ha puesto el foco en el impacto sanitario que continúa teniendo el tabaquismo y ha advertido especialmente del incremento del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre la población joven. El centro hospitalario habilitó mesas informativas y desarrolló actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, mientras que los centros de salud del departamento mantendrán durante toda la semana acciones divulgativas sobre los riesgos asociados al tabaco y a los nuevos dispositivos electrónicos.

Ocho millones de muertes cada año

La neumóloga del Hospital General Universitario de Elche Lucía Zamora ha explicado que el tabaco “continúa siendo la principal causa evitable de enfermedad y muerte y sigue teniendo una importante repercusión asistencial en las consultas y hospitales”.

Mesa informativa en el centro de salud de El Altet para explicar a los pacientes que padecen tabaquismo cómo dejar de fumar / INFORMACIÓN

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco provoca alrededor de ocho millones de muertes cada año en todo el mundo. Más de siete millones corresponden a fumadores directos y más de un millón a personas expuestas al humo ajeno. La organización también recuerda que la esperanza de vida de las personas fumadoras es, al menos, diez años inferior a la de quienes no consumen tabaco.

El lema elegido este año para el Día Mundial Sin Tabaco es ‘Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y el tabaco’. La campaña se centra en denunciar las estrategias comerciales dirigidas especialmente a captar a nuevos consumidores jóvenes y en advertir de los riesgos que entrañan productos presentados en ocasiones como alternativas menos perjudiciales.

El vapeo crece entre los adolescentes

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es precisamente el incremento del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre los adolescentes. Según los datos difundidos por la Conselleria de Sanidad, más de 100 millones de personas utilizan actualmente cigarrillos electrónicos en el mundo y al menos 15 millones de menores de entre 13 y 15 años son usuarios de estos dispositivos.

La evolución también resulta significativa en la Comunitat Valenciana. El uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes de 14 a 18 años ha aumentado de forma notable desde 2016 y alcanzó en 2025 al 54,4 % de los estudiantes.

En el centro de salud de San Fermín se han instalado carteles por el Día Mundial Sin Tabaco y la Semana Sin Humo / INFORMACIÓN

En este sentido, Zamora ha advertido de que los vapeadores “no son inocuos y contienen nicotina y otras sustancias potencialmente dañinas que generan adicción y pueden facilitar el inicio del consumo de tabaco convencional”.

Los profesionales sanitarios insisten en que estos dispositivos no deben considerarse productos exentos de riesgo. Su expansión entre los menores constituye uno de los principales retos actuales en la prevención del tabaquismo, tanto por los efectos perjudiciales asociados a su consumo como por su posible papel como vía de entrada al cigarrillo tradicional.

Tratamientos para dejar de fumar

Las consultas de Neumología del Hospital General Universitario de Elche ofrecen atención especializada y tratamientos individualizados para ayudar a los pacientes que desean abandonar el hábito tabáquico. Entre los recursos disponibles se encuentran los sustitutivos con nicotina y distintos tratamientos farmacológicos específicos para la deshabituación.

“Dejar de fumar es un proceso complejo porque existe una fuerte dependencia física y psicológica, pero con acompañamiento sanitario las probabilidades de éxito aumentan considerablemente”, ha señalado Zamora.

Las actividades organizadas por el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial Sin Tabaco también permitirán informar durante esta semana sobre los recursos sanitarios disponibles para dejar de fumar. El objetivo es reforzar la prevención, facilitar el acceso a los tratamientos y recordar que abandonar el consumo de tabaco continúa siendo una de las decisiones con un mayor impacto positivo sobre la salud.