"Somos docentes, no delincuentes": profesores de Elche se concentran contra la agresión policial a una profesora durante la huelga educativa

La indignación por la agresión sufrida por una profesora durante la manifestación educativa celebrada este domingo en València ha llegado este lunes a las puertas de numerosos centros escolares de la provincia de Alicante. Entre ellos, el CEIP Reyes Católicos de Elche, cuyo claustro ha hecho público un manifiesto de condena a los hechos y de apoyo a la docente afectada, sumándose así a las concentraciones convocadas por la comunidad educativa para denunciar lo ocurrido.

La protesta se produce en plena cuarta semana de la huelga indefinida del profesorado y en un contexto de creciente tensión entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. El incidente, protagonizado por un agente antidisturbios durante una movilización pacífica en defensa de la escuela pública, ha provocado una oleada de reacciones entre docentes, equipos directivos, familias y organizaciones educativas de toda la Comunitat Valenciana.

Condena

En su comunicado, el claustro del citado centro ilicitano expresa su "más firme condena" ante la violencia ejercida contra una compañera docente, por lo que reivindican el papel del profesorado en la defensa de la educación pública. "Somos docentes, no delincuentes", señala el manifiesto, que recuerda que quienes participan en las movilizaciones lo hacen desde "el compromiso con la escuela pública, con el alumnado y con la defensa de unas condiciones dignas para enseñar y aprender". Los docentes del centro ilicitano defienden además el derecho a la protesta como una herramienta legítima dentro de una sociedad democrática. "Ejercemos un derecho legítimo y democrático: el derecho a manifestarnos, a reivindicar y a exigir mejoras para la educación pública", subrayan.

El manifiesto también rechaza cualquier forma de intimidación o agresión contra quienes participan pacíficamente en las movilizaciones. "La violencia, la intimidación o cualquier forma de agresión contra quienes defienden pacíficamente sus derechos no tiene cabida en una sociedad democrática", afirma el texto, que recuerda que la labor diaria de los docentes se basa en valores como el respeto, la convivencia, el diálogo y la justicia. Desde el CEIP Reyes Católicos han querido cerrar su manifiesto trasladando todo su apoyo a la docente afectada y reafirmando su compromiso con la defensa de la enseñanza pública. "Su dignidad es también la nuestra. Su voz es también la nuestra", concluye el texto. "Seguiremos defendiendo la escuela pública con la cabeza alta, con firmeza y con la convicción de que luchar por una educación digna nunca puede ser motivo de criminalización".

Profesores llevan su protesta a Ciudad de la Luz durante la visita de Pérez Llorca / Pilar Cortés

Protestas

La concentración celebrada en el CEIP Reyes Católicos se enmarca en una jornada de protestas que ha tenido eco en numerosos colegios e institutos de la provincia. A primera hora de la mañana, decenas de centros educativos realizaron concentraciones simbólicas para mostrar su rechazo contra la actuación policial y expresar su solidaridad con la profesora agredida.

La polémica ha ido creciendo desde que se difundieran las imágenes del empujón durante la manifestación del domingo. La Delegación del Gobierno ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que entidades como la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià (ADEP-PV), la Confederación Gonzalo Anaya y diversas organizaciones sindicales han condenado públicamente los hechos y exigido responsabilidades.

La tensión también se ha trasladado al plano político. Este lunes, decenas de docentes le hicieron un escrache en Ciudad de la Luz al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mostrando su rechazo tanto a la agresión como a la gestión del conflicto educativo por parte del Consell.