Investigadores de la UMH de Elche abren la puerta a predecir las complicaciones de la obesidad infantil
La científica Ana Pilar Nso Roca recibe la beca José Igea 2026 para estudiar moléculas presentes en la sangre que identifican de forma precoz a menores con mayor riesgo de dificultades metabólicas y cardiovasculares
Un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) indaga cómo detectar de forma precoz las complicaciones físicas asociadas a la obesidad infantil, una enfermedad que afecta cada vez a más niños y adolescentes y que puede derivar en problemas metabólicos y cardiovasculares a edades tempranas. La investigación se centra en identificar señales biológicas que permitan saber qué menores con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones antes incluso de que estas sean visibles. Para ello, los científicos estudian unas diminutas partículas presentes en la sangre, conocidas como exosomas, que contienen microARN y actúan como mensajeros entre las células del organismo.
La cuestión es que cuando un niño presenta obesidad, el tejido graso comienza a sufrir una inflamación persistente de bajo grado. Aunque este proceso pasa desapercibido durante años, está relacionado con la aparición de alteraciones metabólicas que pueden afectar a su salud futura. Por ello los investigadores han puesto el foco en los cambios que experimentan los exosomas durante este proceso inflamatorio.
Inflamación
La profesora del Área de Pediatría de la UMH Ana Pilar Nso Roca, que coordina el estudio junto a investigadores del Hospital Universitario de Sant Joan y del propio campus ilicitano, explica que la identificación de determinados microARN alterados podría convertirse en una herramienta para detectar esa inflamación de forma precoz."Si se consigue identificar qué microARN específicos están alterados, podremos detectar la inflamación del tejido graso mucho antes de que aparezcan complicaciones visibles", señala la investigadora, quien ha sido reconocida recientemente por la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (FSEEP) con la Beca de Investigación Básica José Igea 2026 para continuar desarrollando este trabajo. El proyecto está coordinado desde el Departamento de Pediatría de la UMH y cuenta con la colaboración de los investigadores Pedro Zapater y Reinaldo Sousa.
En cuando a los avances sobre los que se está estudiando, permitirían distinguir qué niños y adolescentes presentan un mayor riesgo de sufrir problemas derivados del exceso de peso y facilitaría una intervención más temprana. Los resultados también contribuirían a comprender mejor cómo se origina la inflamación asociada a la obesidad infantil y abrirían la puerta al desarrollo de tratamientos y estrategias de prevención más personalizados.
Uno de cada tres tienen sobrepeso
La investigación llega además en un contexto especialmente preocupante. Un estudio publicado en 2024 por investigadores de la UMH, entre ellos la propia Ana Pilar Nso, reveló que más de uno de cada tres niños españoles presenta exceso de peso. El trabajo, basado en datos de la Encuesta Nacional de Salud, estimó que el 18,6% de los menores de entre 1 y 14 años tiene obesidad y otro 13,5% sobrepeso, lo que supone que más de 1,7 millones de niños en España se encuentran por encima de un peso saludable.
Al hilo, los resultados mostraron que la obesidad infantil no afecta por igual a toda la población. El principal factor asociado a esta enfermedad fue el nivel socioeconómico. Los menores que viven en hogares con ingresos inferiores a 800 euros mensuales presentan una prevalencia de obesidad más de tres veces superior a la registrada en familias con rentas superiores a los 3.600 euros. Según los autores, este dato evidencia que la obesidad infantil no solo constituye un problema sanitario, sino también una cuestión estrechamente vinculada a las desigualdades sociales.
Relaciones
Por otra parte, el estudio también identificó una relación clara entre sobrepeso y determinados hábitos de vida después de que los investigadores observasen mayores tasas de obesidad entre los menores con estilo de vida sedentaria y una alimentación menos saludable, caracterizada por más consumo de dulces y bebidas azucaradas así como una menor presencia de verduras y otros alimentos frescos en la dieta habitual. Asimismo, detectaron importantes diferencias geográficas, con una mayor prevalencia de obesidad en las comunidades autónomas del sur de España que en las del norte.
Estos resultados ayudan a comprender la magnitud de un problema que, según advierten los especialistas, tiene consecuencias que van mucho más allá de la infancia. Diversos estudios muestran que una parte importante de los niños con obesidad continuará padeciéndola durante la adolescencia y la edad adulta, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otras alteraciones metabólicas.
Mecanismos
Precisamente por ello, la nueva investigación coordinada desde la UMH pretende dar un paso más allá de la descripción de los factores de riesgo y profundizar en los mecanismos biológicos que desencadenan la enfermedad. Y es que se da la casuística de que mientras los estudios epidemiológicos permiten identificar quiénes tienen más probabilidades de sufrir obesidad, el análisis de los exosomas y los microARN busca descubrir qué ocurre dentro del organismo y cuáles son las primeras señales que anuncian la aparición de complicaciones.
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