Adiós al hombre que retrató la memoria de Santa Pola: fallece el cronista gráfico Rafael Bonmatí

Santa Pola amaneció este martes consternada por el fallecimiento de Rafael Bonmatí Ferrández, una de las figuras más queridas y reconocidas por su labor como recopilador de la historia gráfica de la villa marinera.

El propio Ayuntamiento emitió un comunicado anunciando el triste óbito y poniendo de relieve el papel que jugó el santapolero, quien en 2023 fue nombrado Cronista Oficial Gráfico de la Villa de Santa Pola durante los actos institucionales del 9 de Octubre, haciendo efectivo el acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno municipal en abril de ese mismo año. Con este reconocimiento, la Administración local distinguió una labor que el popular coleccionista había desarrollado durante décadas de forma desinteresada.

Fotografías

A lo largo de su vida reunió miles de fotografías, vídeos y documentos relacionados con la actividad cultural, festera y cotidiana de Santa Pola. Un archivo que comenzó a construir en la década de los sesenta y que llegó a ocupar una habitación completa de su vivienda, convertida en un auténtico tesoro documental de la historia local. Su trayectoria profesional estuvo vinculada a diversos ámbitos laborales, pasando por su propia tienda de comestibles, la Ayudantía Militar de Marina, la Caja Rural de Bonanza, el Hotel Polamar y la Inmobiliaria Portus. Además, desempeñó una intensa actividad pública y social. Llegó a ejercer como concejal durante la legislatura 1995-1999, fue presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, pregonero de las Fiestas Patronales en 2012 y miembro activo de distintos colectivos culturales.

Rafael Bonmatí con su cámara durante unas fiestas patronales / INFORMACIÓN

Hasta pocos meses antes de su fallecimiento era habitual verle en numerosos actos y eventos locales, cámara en mano, documentando la actualidad del municipio. Sin embargo, una grave enfermedad acabó con su vida en un corto espacio de tiempo, tal y como trasladó el equipo de gobierno.

El mensaje de la alcaldesa

Tras conocerse la noticia, la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, trasladó sus condolencias a la familia mediante una emotiva carta en la que destacó la figura de Bonmatí como “un hombre comprometido con su pueblo, con sus tradiciones y con su historia”.

La regidora recordó que Rafael Bonmatí dedicó gran parte de su vida a preservar la memoria gráfica de Santa Pola, permitiendo a vecinos y visitantes conocer episodios, tradiciones y momentos que forman parte de la identidad colectiva del municipio. La primera edil subrayó que el nombramiento como Cronista Gráfico Oficial no fue más que el reconocimiento institucional a una labor que llevaba décadas realizando. Asimismo, destacó el "extraordinario fondo documental" que logró reunir a lo largo de su vida, considerado uno de los más completos sobre la historia reciente de Santa Pola.

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"Se ha ido un amigo"

Serrano señaló que por encima de todos los cargos que ocupó será recordado por el respeto y el cariño que despertó entre sus vecinos. “Se ha ido un amigo, una persona excepcional, un amante de su pueblo y de sus gentes. La imagen que tenemos grabada de Rafa grabando todo cámara en mano. Nos queda todo lo que vimos a través de su retina, toda la verdad y la historia que nos contó desde su corazón de santapolero". La alcaldesa también quiso destacar que su legado permanecerá vivo a través de las miles de imágenes y documentos que dejó para las futuras generaciones.