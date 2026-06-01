"Es una verdadera estafa": así define el PSOE la inversión para Elche en los presupuestos de la Generalitat

"Es una verdadera estafa y un descaro". Así definió este lunes el PSOE las inversiones previstas por la Generalitat para Elche en sus presupuestos de 2026. Los proyectos pendientes en educación, sanidad, infraestructuras y vivienda protagonizaron las críticas del portavoz del grupo municipal, Héctor Díez, y del diputado autonómico Ramón Abad, que incluso anunció que presentará enmiendas. Los socialistas sostienen que las cuentas autonómicas consolidan el bloqueo de numerosas actuaciones comprometidas para Elche.

Entre ellas enumeraron la ausencia de inversiones para nuevas infraestructuras educativas del Plan Edificant; la falta de financiación para el nuevo Conservatorio de Música en medio de una reivindicación desde hace años, y tras después de la concentración reciente de la comunidad educativa contra el mal estado de las instalaciones; la paralización del bloque quirúrgico del Hospital General o la ausencia de presupuesto para el futuro centro de salud de Torrellano.

Movilizaciones

Sobre esta última inversión hay que poner de relieve que de abril a esta parte los residentes de la pedanía se han movilizado en dos ocasiones a las puertas del actual consultorio médico para exigir una infraestructura sanitaria a la que se comprometió el propio alcalde, Pablo Ruz, demanda que se terminó diluyendo después de que el conseller de Sanidad Marciano Gómez cerrase la puerta a esta posibilidad y abogase por una ampliación de las instalaciones actuales.

Movilización a finales de abril en Torrellano para exigir un centro de salud, proyecto que no contempla por ahora la Generalitat / INFORMACIÓN

"Abandono"

Según Abad, los presupuestos de 2026 son "la certificación del abandono de la Generalitat" con la ciudad y la constatación de que "el Partido Popular discrimina a nuestra ciudad". El diputado aseguró, además, que "la brecha con Valencia cada vez es más grande" y llegó a afirmar que "estos presupuestos humillan a la ciudad de Elche".

En materia educativa, el parlamentario autonómico lamentó que las cuentas lleguen en plena huelga indefinida del profesorado sin aportar soluciones a las necesidades del término municipal. Según denunció, no aparece ninguna nueva infraestructura educativa vinculada al Plan Edificant, ni incorporaciones de profesorado para reducir ratios, ni un plan de climatización de aulas. Además, señaló que no existe línea presupuestaria para la construcción del nuevo Conservatorio de Música que, recordó, fue prometido por la Conselleria de Educación en diciembre de 2023.

Sanidad

La sanidad concentra otra de las principales críticas socialistas. Abad calificó de "abandono escandaloso" la situación de la sanidad pública ilicitana y denunció que el bloque quirúrgico valorado en 17 millones de euros continúa paralizado por tercer año consecutivo. En otro orden de cosas, criticó que la reforma y ampliación del centro de salud de San Fermín, presupuestada en 4,15 millones, siga sin ejecutarse dos años después y que incluso la consignación pase este ejercicio de 1,5 millones a apenas 150.000 euros.

Las infraestructuras vuelven a aparecer, según el PSOE, entre las principales asignaturas pendientes. La formación denuncia que las fases del desdoble pendiente en la carretera de Santa Pola permanece paralizada y sin reflejo en las cuentas autonómicas. Respecto a la Ronda Sur, advirtieron de que la inversión prevista para 2026 cae un 80%, pasando de los ocho millones comprometidos a poco más de 1,1 millones. "No se va a hacer ni un metro de asfalto de esta infraestructura tan necesaria", aseguró Abad.

TRAM

El diputado también cuestionó la consignación de 100.000 euros para el tranvía, idéntica a la de ejercicios anteriores. "A este paso vamos a necesitar 1.900 años para tener la inversión prometida", ironizó el diputado mientras reprobaba que se haya eliminado la línea presupuestaria destinada a ejecutar el proyecto.

Sobre el futuro del edificio de Las Clarisas, los socialistas consideran insuficiente la partida de medio millón de euros prevista para una actuación que llegó a valorarse en más de ocho millones. Abad señaló que se ha pasado de una propuesta en la que la Generalitat asumía la obra a otra en la que será el Ayuntamiento quien la ejecute y financie.

Vivienda

En cuanto a San Antón, el PSOE reconoce que se mantiene el millón de euros para la construcción del edificio 5, pero denuncia que no existe ninguna previsión económica para desarrollar las siguientes fases de regeneración del barrio. Los socialistas apuntan que de los 798 millones de euros que podrá contar el Consell para actuaciones de regeneración urbana dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda ya aprobado no se saben las partidas para los edificios pendientes.

Al hilo el portavoz socialista lamentó que tampoco se contemplen viviendas públicas vinculadas al Plan Casa Fácil o al Plan Vive, con lo que apostilló que esta legislatura está "completamente perdida en inversiones y peor en servicios públicos". Además, denunció recortes en el apoyo autonómico a entidades y proyectos de la ciudad, como la reducción de 10.000 euros en la aportación al MUPE y de 15.000 euros en la destinada a VisitElche. Para los socialistas, estas decisiones se suman a la ausencia de avances en las principales inversiones comprometidas para el municipio.