Un 10% más de alumnos se presentarán a la Selectividad en la UMH de Elche en medio de la huelga educativa

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche iniciará este martes una de las convocatorias de Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) más numerosas de los últimos años. Un total de 4.681 estudiantes están llamados a examinarse hasta el próximo jueves, una cifra que supone 420 alumnos más que en 2025 y un incremento cercano al 10% respecto al pasado curso. Un número que incluso se eleva al 34% si se compara con ejercicios como el de 2019 previo a la pandemia de coronavirus. Desde entonces la cifra ha ido in crecendo año tras año.

El aumento del alumnado llega en un contexto especialmente delicado para el sistema educativo valenciano, marcado por la huelga indefinida que se inició hace un mes convocada por parte del profesorado y por las tensiones surgidas en torno a la organización de las propias pruebas de acceso. En estas últimas horas podían verse salas de estudio llenas apurando los minutos y después de que haya alumnado que ha tenido complicaciones para prepararse por el contexto actual.

Los alumnos estarán realizando pruebas de la Selectividad en la UMH hasta este jueves 5 de junio / Áxel Álvarez

Perfil

Del total de estudiantes inscritos en la UMH, 2.742 son mujeres, lo que representa el 58,6% del alumnado, mientras que 1.939 son hombres, un 41,4%. Los exámenes se desarrollarán en once tribunales repartidos por distintos municipios de la provincia de Alicante, una estructura organizativa que moviliza a cerca de 250 docentes entre profesorado universitario y de Secundaria. La UMH aseguró días antes del inicio de los exámenes que todos sus tribunales habían quedado constituidos con normalidad después de un clima previo marcado por la amenaza de renuncias entre los docentes encargados de supervisar y corregir las pruebas.

Según las estimaciones realizadas por la asamblea de profesores en huelga, alrededor de una veintena de docentes adscritos a la UMH habrían mostrado inicialmente su disposición a abandonar las tareas vinculadas a la PAU como medida de presión. Sin embargo, la universidad negó que se produjeran bajas efectivas una vez constituidos los tribunales y defendió que la organización de los exámenes estaba plenamente garantizada.

Servicios mínimos

Para evitar cualquier incidencia, la Conselleria de Educación decretó servicios mínimos del 100% para el personal implicado en las pruebas, una medida extraordinaria que buscaba asegurar el normal desarrollo de unos exámenes decisivos para miles de estudiantes. La Administración autonómica recordó además que la participación de los profesores designados para las tareas de vigilancia y corrección tiene carácter obligatorio una vez formalizado el compromiso.

Con este escenario, miles de alumnos afrontarán este 2 de junio desde primera hora de la mañana unas pruebas que determinarán buena parte de sus opciones de acceso a los grados universitarios más demandados. Como ocurre cada año, los nervios volverán a ser protagonistas durante las horas previas al primer examen.

Comparecencia

Precisamente, el vicerrector adjunto para las Pruebas de Acceso de la UMH, Francisco Javier Gómez Pérez, comparecerá este martes ante los medios de comunicación en el vestíbulo del edificio Altabix del campus de Elche para realizar un primer balance del desarrollo de la jornada y valorar cómo ha afectado el contexto de conflictividad educativa al arranque de la Selectividad.

Fraude académico

Además de la huelga, esta convocatoria incorpora importantes novedades relacionadas con el control tecnológico y la prevención del fraude académico. Por primera vez, las universidades públicas valencianas disponen de sistemas de detección de radiofrecuencia que permitirán localizar dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes.

La medida responde a la creciente preocupación por el uso indebido de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares o dispositivos vinculados a herramientas de inteligencia artificial. La normativa establece que la mera posesión de algunos de estos aparatos durante el examen puede derivar en la expulsión inmediata del estudiante y la calificación de cero en la prueba afectada.

Señales

Así las cosas, los detectores permitirán identificar señales emitidas por dispositivos ocultos entre las pertenencias del alumnado. En caso de localizarse algún aparato prohibido en funcionamiento, los responsables del tribunal podrán intervenir de forma inmediata y activar el protocolo establecido por la Comisión Gestora de la PAU.

La implantación de estos sistemas convierte a la convocatoria de 2026 en una de las más vigiladas hasta la fecha y supone una adaptación de las pruebas a un contexto tecnológico cada vez más complejo. Por otra parte, la UMH ha reforzado durante los últimos meses las herramientas de apoyo al alumnado ante la creciente competitividad en el acceso a determinadas titulaciones. Entre ellas destaca el Banco de Exámenes de Selectividad, un proyecto pionero que ha puesto a disposición de los estudiantes 625 vídeos con exámenes resueltos correspondientes a las últimas 26 convocatorias celebradas entre 2013 y 2025.

El repositorio, accesible a través del blog específico de la universidad y de su canal de YouTube, acumula cerca de cinco millones de visualizaciones y más de 167.000 horas de reproducción. Los contenidos permiten consultar la resolución detallada de ejercicios reales de la PAU, así como recomendaciones prácticas, criterios de corrección y orientaciones para afrontar los exámenes.