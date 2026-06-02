Ventilador de mano, crema solar, gorras y abanicos: así combaten el calor en Elche los pequeños del colegio Clara Campoamor

Ventiladores de mano, crema solar, gorras, abanicos y botellas de agua. Esas son algunas de las medidas con las que los alumnos del colegio público Clara Campoamor de Elche intentan sobrellevar estos días las altas temperaturas en las aulas y en el patio. No sólo eso. Son las recomendaciones que la Dirección del centro enviaba a los padres para que estuvieran atentos y tomaran cartas en el asunto. Las familias, ante la alerta amarilla decretada por la Generalitat Valenciana, volvían a reclamar una solución urgente ante la falta de climatización. La situación ha llevado a algunos padres y madres a optar directamente por no llevar a sus hijos al colegio.

Los alumnos de Infantil del colegio Clara Campoamor de Elche han llevado abanicos y agua fría a clase / Áxel Álvarez

El malestar se concentra especialmente en Infantil, donde los menores pasan buena parte de la jornada en espacios que, según denuncian los padres, registran temperaturas muy elevadas desde primeras horas de la mañana. Las familias reavivan así una reivindicación que arrastran desde hace varios cursos: reclaman, ante el "calor inhumano", sistemas de climatización que permitan afrontar los episodios extremos sin comprometer el bienestar del alumnado y del personal docente. Aseguran que los niños "han sufrido mareos, sarpullidos incluso, llegan a diario sudando, sofocados, no tienen ni siquiera ganas de seguir jugando en el parque cuando salen", expone una madre.

Ausencias en Infantil ante las altas temperaturas

El Clara Campoamor dispone de nueve aulas de Infantil, tres por cada nivel de edad. En algunas clases estudian más de una veintena de alumnos. Una portavoz explica que, en el aula de su hija de cuatro años, este lunes faltaron numerosos escolares después de que varias familias comunicasen en el grupo de clase que preferían mantener a sus hijos en casa.

Algunas madres pusieron crema solar a sus hijos siguiendo las recomendaciones de la dirección del colegio Clara Campoamor de Elche / Áxel Álvarez

Las mediciones realizadas durante la jornada anterior reflejaron valores por encima de 30 grados ya por la mañana y las familias temían que el calor se intensificara en las horas centrales del día. La preocupación no se limita al interior de las clases. Los niños permanecen parte de la jornada en el patio y, por su edad, continúan jugando pese a las temperaturas. Según la portavoz, algunos menores salen del centro sin apetito y piden marcharse a casa nada más terminar las clases, en lugar de quedarse en el parque como hacían habitualmente.

Las familias recuerdan que el pasado curso ya denunciaron mareos y sarpullidos entre los escolares. Entonces calificaron las condiciones de las aulas como “inhumanas” y reclamaron una intervención urgente. Ahora temen que las temperaturas elevadas vuelvan a afectar a la asistencia, la concentración y el rendimiento, especialmente en Infantil.

Una instalación que sigue pendiente

La reivindicación se remonta a dos cursos atrás. La dirección había solicitado presupuestos a varias empresas y reservado fondos para instalar equipos de climatización, pero el proceso quedó paralizado porque era necesaria una valoración técnica del aumento de potencia eléctrica.

Los pequeños llevaron sus propios ventiladores y abanicos de mano a clase por el extremo calor que padecen en Elche / Áxel Álvarez

En una carta enviada a la Concejalía de Educación, los progenitores expresaron su “profundo descontento por la decisión de desestimar la petición realizada por la dirección del centro para que se enviara un técnico municipal a fin de valorar el necesario aumento de potencia eléctrica”.

El escrito denunciaba un “agravio comparativo” respecto a otros centros. “Hemos podido comprobar que en las escuelas infantiles públicas sí se están llevando a cabo actuaciones para la instalación de aparatos de climatización, lo cual implica que sí se ha dispuesto de personal técnico”, sostenían las familias. También consideraban “incomprensible que a un colegio público de educación primaria como el nuestro, con un número elevado de alumnado y necesidades crecientes en materia de climatización y equipamiento, no se le brinde el mismo trato y apoyo técnico”.

Una niña se da aire con su ventilador a baterías en el colegio Clara Campoamor de Elche / Áxel Álvarez

Desde entonces, según relata una portavoz, han acudido al colegio un electricista y un ingeniero para estudiar posibles actuaciones. Sin embargo, los equipos todavía no se han instalado. La intervención se desarrollará por fases y comenzará previsiblemente por las aulas de cuarto, quinto y sexto de Primaria, situadas en la planta superior y especialmente afectadas por el calor. Las familias de Infantil lamentan que sus hijos tengan que seguir esperando.

Críticas por la climatización del antiguo Carlos III

El malestar ha aumentado tras el anuncio municipal de la adecuación del antiguo colegio Carlos III para albergar dependencias de la Policía Local y Protección Civil. Las familias critican que el Ayuntamiento contemple la climatización de ese inmueble para su futuro uso administrativo mientras siguen pendientes las actuaciones reclamadas en colegios con actividad lectiva diaria.

La reivindicación coincide con un contexto de creciente malestar en la educación pública. Este lunes se celebró en el Clara Campoamor una concentración en la que participaron docentes y durante la que el director leyó un manifiesto contra la violencia, tras la agresión sufrida por una maestra días atrás.

Ante la falta de avances, las familias prepararon también una reclamación formal ante la Conselleria de Educación. En ella recordaban que la Administración autonómica recomienda mantener las aulas frescas, ventiladas y en condiciones saludables, pero advertían de que “la realidad es que muchos centros no disponen de los medios necesarios para garantizar estos mínimos”.

El documento señalaba que las temperaturas extremas afectan a la salud, la concentración y el rendimiento del alumnado y del profesorado. Las familias calificaban la situación como “insostenible” y denunciaban una “doble negativa institucional”.