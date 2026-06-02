El CEU de Elche participará en la carrera solidaria con una carpa sanitaria, apoyo de Psicología y 35 voluntarios de la comunidad universitaria

La lucha contra el cáncer de páncreas también se libra en espacios ciudadanos. En una carrera, en una plaza, en una carpa sanitaria o en el gesto de quienes deciden dedicar una mañana a acompañar, cuidar y apoyar la investigación. Con ese espíritu, la Universidad CEU Cardenal Herrera se suma en Elche a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una cita solidaria que llega por primera vez a la ciudad y que unirá deporte, salud, voluntariado y sensibilización social.

La participación de la Universidad se articulará a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, el área de Voluntariado y el Grado en Psicología, con una implicación que va más allá del apoyo institucional. Estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, alumnos del programa Merit, familiares y amigos vinculados al CEU formarán parte de una iniciativa que busca poner conocimiento universitario y compromiso humano al servicio de una causa común.

En total, 35 personas de la comunidad universitaria participarán en las acciones solidarias vinculadas a esta carrera. La cifra refleja una movilización transversal dentro de la institución, con presencia de distintos perfiles y grados, pero también una forma concreta de entender la responsabilidad social universitaria: estar presente allí donde la ciudad se moviliza por la salud, la investigación y el acompañamiento a pacientes y familias.

Una carpa sanitaria al servicio de los participantes

Uno de los ejes principales de la colaboración será la instalación de una carpa de promoción sanitaria vinculada a la Facultad de Ciencias de la Salud. En ella, estudiantes y PDI de los grados de Enfermería y Fisioterapia ofrecerán atención básica y asesoramiento a los participantes antes, durante y después de la prueba.

La Universidad CEU Cardenal Herrera colaborará con una carpa sanitaria en la que alumnos y docentes de Enfermería y Fisioterapia ofrecerán atención básica a los participantes. / INFORMACIÓN

La carpa contará con servicios de cribado de salud, como control de constantes, y con intervenciones de fisioterapia orientadas a la prevención de lesiones y a la recuperación tras el esfuerzo físico. La presencia de estos equipos permitirá atender necesidades habituales en un entorno deportivo, pero también acercar a la ciudadanía una labor de promoción de la salud que forma parte esencial de la formación de los futuros profesionales sanitarios.

La iniciativa combina así tres dimensiones: atención a los participantes, aprendizaje práctico para el alumnado y divulgación de hábitos saludables. Para los estudiantes, supone una oportunidad de actuar en un contexto real, fuera del aula y en contacto directo con personas que participan en una actividad deportiva y solidaria. Para la ciudadanía, representa un punto de apoyo sanitario en una jornada con una fuerte carga emocional y social.

La participación de Enfermería y Fisioterapia encaja especialmente en una prueba de estas características. Controlar constantes, orientar sobre prevención, ayudar en la recuperación muscular o resolver dudas básicas permite convertir la carrera en algo más que un recorrido deportivo. La salud aparece como parte del propio sentido del evento: correr, sí, pero también hacerlo con seguridad, con acompañamiento y con conciencia.

Psicología y acompañamiento emocional

La colaboración del CEU incorpora además la participación del Grado en Psicología, con profesorado experto en psicooncología, entre ellos la vicedecana Nuria Javaloyes. Esta presencia amplía el enfoque de la iniciativa, porque el cáncer no se aborda únicamente desde la investigación biomédica o desde la asistencia sanitaria física. También implica acompañamiento emocional, apoyo a pacientes y familias, comprensión del impacto psicológico de la enfermedad y visibilización de las necesidades que aparecen durante todo el proceso oncológico.

En una carrera contra el cáncer de páncreas, esa mirada resulta especialmente relevante. La movilización ciudadana contribuye a recaudar fondos y a dar visibilidad a una enfermedad de gran impacto, pero también genera espacios de encuentro entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores, voluntarios y ciudadanos. La Psicología aporta en ese contexto una lectura complementaria: la importancia de cuidar también la dimensión emocional de quienes conviven con la enfermedad.

La presencia de profesorado experto en psicooncología permite, además, subrayar que el acompañamiento no empieza ni termina en el tratamiento médico. El diagnóstico, la incertidumbre, el duelo, el miedo o la sobrecarga familiar forman parte de una realidad que requiere apoyo especializado y sensibilidad social. En este sentido, la participación universitaria contribuye a reforzar una idea de salud integral, donde cuerpo, mente y entorno se entienden de forma conectada.

Una comunidad universitaria movilizada

Junto a la dimensión sanitaria y psicológica, el voluntariado será otro de los pilares de la participación del CEU. La Universidad contará con alumnos de distintos grados, estudiantes del programa Merit, PAS, PDI, familiares y amigos vinculados a la institución. Esa diversidad convierte la colaboración en una acción de comunidad, no solo en una actividad académica.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche Edificio Reyes Católicos.

El voluntariado universitario permite que estudiantes de diferentes ámbitos se impliquen en una causa social desde tareas de apoyo, acompañamiento y organización. En este caso, la carrera ofrece un marco especialmente adecuado para que el alumnado experimente de forma directa el valor de participar en iniciativas ciudadanas vinculadas a la salud y la investigación.

Para Vanesa Escudero, coordinadora de esta actividad en la CEU UCH, “la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas llega a Elche con un objetivo claro: recaudar fondos para la investigación y sensibilizar sobre una enfermedad que necesita mayor visibilidad social. La colaboración del CEU se suma a ese propósito desde una aportación concreta: cuidar a quienes participan, acompañar a quienes se movilizan y poner al servicio de la ciudad el conocimiento de sus grados sanitarios y psicológicos”.