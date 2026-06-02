La CEU UCH participa en INNAGIA, un demostrador que aplica agentes de inteligencia artificial generativa a procesos reales de automatización en la pyme valenciana

En una planta industrial, una incidencia técnica rara vez afecta solo a una máquina. Puede activar correos, llamadas, consultas internas, búsquedas en documentación, esperas entre departamentos y decisiones que dependen de que alguien encuentre a tiempo la información correcta. Lo que antes podía prolongarse durante horas empieza ahora a resolverse en segundos gracias a la integración de agentes de inteligencia artificial generativa en procesos industriales reales.

Ese es el punto de partida de INNAGIA, un demostrador tecnológico presentado en el Edificio Capitolio de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche. El proyecto, cuyo nombre responde a “Innovación mediante agentes de IA”, explora cómo estos sistemas pueden ayudar a automatizar tareas de ingeniería, gestión y documentación en empresas industriales, reduciendo tiempos de respuesta y liberando capacidad técnica para actividades de mayor valor añadido.

La CEU UCH participa en INNAGIA aportando capacidad computacional para el entrenamiento, ajuste y validación de modelos de lenguaje en entornos industriales. / INFORMACIÓN

La iniciativa se ha desarrollado con financiación de la Unión Europea a través de los fondos IVACE+i de la Generalitat Valenciana y reúne a INFORTIC, SUALVER y DESINOPE en un consorcio orientado a acercar tecnologías avanzadas al tejido productivo. La CEU UCH participa desde el ámbito científico-técnico, aportando capacidad computacional para el entrenamiento, ajuste y validación de modelos de lenguaje aplicados a un entorno industrial.

Una IA que entra en la fábrica

La clave de INNAGIA está en pasar de la inteligencia artificial como concepto general a una aplicación concreta dentro de la empresa. El demostrador se ha construido sobre el caso industrial de SUALVER, firma especializada en soluciones de automatización, e integra agentes de IA con sistemas habituales en la industria, como herramientas de diseño asistido CAD/CAM, gestión empresarial ERP y gestión del ciclo de vida del producto PLM.

En la práctica, estos agentes pueden asistir a ingenieros y operarios en búsquedas complejas, generación de documentación técnica, coordinación de tareas o consulta de información interna. No sustituyen el conocimiento del equipo técnico, pero pueden reducir tiempos muertos y mejorar la trazabilidad de procesos que, hasta ahora, dependían de cadenas de comunicación más lentas.

Alejandro Martínez Gracia, ingeniero informático de la CEU UCH y principal desarrollador de la arquitectura de la herramienta, resume el cambio con un ejemplo muy gráfico. “Antes, para recabar información sobre un fallo o una necesidad técnica, tenías que enviar múltiples correos al cargo medio, al programador, al encargado… Pasaban ocho horas. Con esta nueva herramienta, la respuesta se genera en 30 segundos”, explica.

El salto, añade, no está solo en la velocidad. “Ya no hay que esperar a que un humano se percate de que hay un error; la herramienta hace saltar la alarma de forma inmediata y ofrece la solución. En la interacción humano-máquina va a haber un cambio de era”.

Computación universitaria para problemas de empresa

La contribución de la CEU UCH se ha articulado a través del grupo de investigación consolidado XQBO – Métodos computacionales para la modelización de procesos físicos, formado por Antonio Falcó Montesinos, Mirian Esteve Campello y Alejandro Martínez Gracia. Su papel se ha centrado en el apoyo al entrenamiento, ajuste fino y validación computacional de modelos de lenguaje comprimidos capaces de operar en un contexto industrial.

La presentación del demostrador puso el foco en la transferencia de conocimiento entre la universidad y la pyme industrial valenciana. / INFORMACIÓN

El proyecto no surge de una colaboración puntual. Según explicó Mirian Esteve Campello, INNAGIA es resultado de una relación mantenida durante años entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y la consultora DESINOPE, a través de Pascual Martínez y Antonio Falcó. Esa línea de trabajo ya había incorporado proyectos junto a INFORTIC, dirigida por José Olcina, y da ahora un paso más con la integración de SUALVER, encabezada por Pablo Ramos, como caso industrial de implantación.

Ese recorrido permite entender INNAGIA como algo más que una prueba tecnológica. Es un ejemplo de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa: investigación computacional aplicada a un problema concreto de productividad, documentación y automatización. La Universidad aporta método, capacidad de cálculo y validación; las empresas, conocimiento del proceso, necesidad industrial y contexto real de aplicación.

Transferencia hacia la pyme valenciana

La presentación del demostrador fue inaugurada por Álvaro Antón, vicerrector de la CEU UCH en Elche, en una jornada dedicada a la innovación mediante agentes de IA en el sector industrial. El encuentro reunió a los responsables de las empresas participantes y permitió mostrar cómo esta tecnología puede incorporarse a procesos reales sin quedar reducida a un discurso abstracto sobre transformación digital.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche Edificio Reyes Católicos.

Según los investigadores del CEU UCH, para la pyme industrial valenciana, la utilidad de proyectos como INNAGIA está en su capacidad para resolver problemas muy reconocibles: exceso de tareas repetitivas, dificultad para localizar documentación, dependencia de comunicaciones internas lentas o pérdida de tiempo en procesos que no siempre requieren intervención humana directa. “Ahí es donde los agentes de IA pueden actuar como asistentes capaces de ordenar, recuperar y activar información útil en menos tiempo”, concluyen. Sin embargo, el reto no es solo técnico. También implica integrar estas herramientas con seguridad, trazabilidad y criterio, de forma que los equipos las incorporen a su trabajo sin perder control sobre el proceso.