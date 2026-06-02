La CHS apunta a 2027 para asumir el colector de 2,5 millones en Peña de las Águilas de Elche

La reivindicación histórica de los vecinos de Peña de las Águilas y Llano de San José dio este martes otro paso decisivo después de casi dos décadas de trámites, retrasos administrativos y cambios de competencias después de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) le haya confirmado al bipartito de PP y Vox de Elche que asumirá íntegramente la financiación de 2,5 millones para la ejecución del colector general, infraestructura esencial que permitirá completar la red de saneamiento de ambas zonas. La previsión es que empiece a levantarse a finales de 2026 o de cara a 2027 con tal de acabar con una espera que se remonta a 2008.

Es la previsión que elevó Ruz tras una reunión de trabajo en la sede de la CHS, en Murcia, con el presidente del organismo de cuenca, Mario Andrés Urrea y su equipo directivo a la que tampoco faltó el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro y responsables de Aigües d'Elx. En el encuentro se constató que el proyecto ya está terminado y listo para iniciar los siguientes trámites administrativos.

Reunión del presidente de la CHS con representantes municipales y de Aigües d'Elx / INFORMACIÓN

La Confederación expuso que la actuación será sufragada íntegramente con fondos propios del organismo, despejando una de las incógnitas que ha acompañado a este expediente durante los últimos años. Además, la CHS trasladó al Consistorio que el documento saldrá a información pública en un mes para la presentación de alegaciones, un paso previo indispensable antes de la licitación de las obras.

Previsiones

La actuación permitirá conectar la red general de saneamiento con las diferentes fases de alcantarillado que se han ido ejecutando durante los últimos años en las pedanías ilicitanas y sin que hayan podido tener uso, con lo que el colector general será crucial para que las obras municipales y de la empresa mixta entren en funcionamiento.

El Ejecutivo local expuso que con este avance Aigües d'Elx licitará por 1,8 millones la última fase necesaria para enlazar la red municipal con el futuro colector, inversión que ya se anunció el pasado julio, cuando se matizó que el desarrollo estaba condicionado al avance del proyecto estatal del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. La intención es que ambas actuaciones puedan coordinarse para reducir al máximo los plazos de espera una vez se inicie la construcción del colector.

Muchas calles tienen los tubos de alcantarillado en Peña las Águilas desde hace 8 años sin prestar servicio / Matías Segarra

La conclusión del primer edil es que se empieza ver la luz después de tantos años de reivindicaciones y que el avance es consecuencia de la insistencia vecinal como del trabajo realizado por la Administración local y del reconocimiento por parte de la Confederación de la importancia estratégica de la actuación.

Convenio

La reunión sirvió igualmente para avanzar en la futura gestión de la infraestructura una vez entre en servicio, y es que se está trabajando en la elaboración de un convenio mediante el cual el Ayuntamiento asumiría posteriormente la explotación y mantenimiento del colector. El objetivo es que la conducción quede plenamente integrada en la red municipal de alcantarillado cuando finalicen las obras y pueda gestionarse desde el ámbito local.

El proyecto se desbloqueó en 2024 tras continuos retrasos desde su origen. El primer encargo municipal para redactar el colector y la red secundaria de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José se produjo en abril de 2008. Posteriormente, en 2012, la entonces Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), competente en ese momento, elaboró su propio proyecto.

Años después, en 2014, el Ayuntamiento actualizó el documento para adaptar las necesidades de la zona. Sin embargo, la actuación volvió a sufrir diferentes contratiempos. Uno de los más importantes se produjo en 2019, cuando una modificación del Plan Hidrológico de Cuenca provocó que la práctica totalidad del trazado previsto pasara de la demarcación del Júcar a la del Segura, obligando a reiniciar buena parte de la tramitación administrativa.

La transferencia efectiva del expediente se completó en 2022 y, posteriormente, la CHS encargó una revisión integral del proyecto porque consideraba que el documento, redactado más de una década antes, había quedado obsoleto y requería una actualización completa para adaptarlo a la normativa vigente, renovar consultas administrativas y revisar los costes de ejecución.

Esa revisión fue licitada en 2024 y durante el último año se ha trabajado en la adaptación técnica de la infraestructura. Ya en verano de 2025 el Ayuntamiento avanzó que empezaba a vislumbrarse una salida al prolongado bloqueo administrativo y que la empresa mixta tenía preparado el proyecto de conexión municipal, a la espera de que la Confederación culminara la redacción definitiva del colector.

La actuación tiene una especial relevancia para dos áreas que han experimentado una creciente consolidación urbanística durante las últimas décadas. Los propios documentos técnicos elaborados por los organismos de cuenca han venido señalando la necesidad de dotar a estos núcleos de una red de saneamiento adecuada y de conectarla con la depuradora de Algorós mediante una infraestructura específica.

Barrancos

Además de abordar el estado del colector, la reunión celebrada este martes permitió tratar otras cuestiones relacionadas con la gestión hidráulica del término municipal. Entre ellas figuró la situación de los barrancos de Los Arcos y Barbasena, sobre los que el Ayuntamiento trasladó a la Confederación la conveniencia de reconsiderar algunas decisiones adoptadas anteriormente respecto a actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento.

A este respexcto, las dos administraciones coincidieron también en la necesidad de reforzar los sistemas de monitorización y seguimiento de estos cauces y apostaron por mantener una interlocución directa y ágil para responder con mayor eficacia ante posibles episodios de emergencia o situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.