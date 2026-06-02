Compromís presentará enmiendas a los presupuestos de la Generalitat por dejar a Elche "en el cajón del olvido"
Esther Díez acusa al alcalde de la baja consignación por alabar al Consell y reprocha que sus "proyectos estrella" son humo por estar condicionados por la financiación autonómica
Suma y sigue contra el espacio que ocupa Elche en el borrador de los presupuestos de la Generalitat. Si el lunes el PSOE salió a decir que las cuentas autonómicas "son una vergüenza" por cómo queda parada la ciudad, desde Compromís tampoco se quedaron cortos este martes afeando que las escasas inversiones reflejan un “abandono” de la ciudad por parte de PP y Vox.
La formación anunció además que presentará enmiendas para reclamar más cariño para la ciudad. La portavoz municipal, Esther Díez, cargó contra el alcalde, Pablo Ruz, por la condescencia con el Consell acusándole directamente del bajo impacto del presupuesto en Elche. A este respecto, desde la coalición valencianista tildaron de “vergonzoso” que el regidor alabe al Consell en lugar de reclamar mayores inversiones para la ciudad reprochándole, entre la retahila, haber perdonado, según Díez, la deuda de 43 millones de euros que mantenía la Generalitat con los ilicitanos por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández.
Proyectos pendientes
Díez aseguró que las cuentas autonómicas “recortan las inversiones que ya de por sí eran bajas" y que siguen sin incluir actuaciones necesarias "que las derechas han dejado en el cajón del olvido”. La portavoz sostuvo que, pese al escaso número de partidas previstas para Elche, muchas de ellas contaban con dotaciones insuficientes para ejecutar los proyectos anunciados, citando consignaciones destinadas como la rehabilitación de Las Clarisas, que según los socialistas cae a 500.000 euros para este ejercicio; la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional (CIPFP) La Torreta, las fases pendientes de la Ronda Sur o el futuro tranvía para el que se han vuelto a consignar 100.000 euros.
Centro de salud
Asimismo, lamentó que la Generalitat no haya incluido actuaciones que consideran prioritarias como el nuevo conservatorio, el desdoble de la carretera de Santa Pola ni inversiones en vivienda. “Ya queda claro que en esta legislatura las únicas actuaciones de la Generalitat Valenciana que verán la luz en Elx son aquellas que el Govern Botànic dejó en marcha”, afirmó Díez refiriéndose a proyectos como el centro de salud de Altabix-Travalón. Por último, la dirigente de Compromís también acusó a Ruz de vender humo con "proyectos estrella" municipales que dependían de financiación autonómica y que han quedado sin respaldo presupuestario.
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