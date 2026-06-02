"No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant": el tuit que ha abierto un melón

Gran Alacant tiene una de esas imágenes que parecen hechas para vender una postal mediterránea: urbanizaciones cerca de la costa, algunas con vistas al mar, cercanía a la sierra, playas a pocos minutos y una ubicación estratégica entre Alicante, Santa Pola y el aeropuerto. Pero cuando la conversación baja del escaparate inmobiliario al día a día, el retrato cambia bastante.

Un usuario ha abierto en X (antes Twitter) un debate muy reconocible para quienes viven o veranean en esta zona del litoral alicantino: ¿compensa vivir cerca del mar si a cambio hay humedad, mosquitos, problemas de cobertura y accesos complicados?

La discusión ha dejado frases contundentes. Una usuaria alicantina lo resume sin rodeos: “Vivo en Alicante y, ni aunque me regalasen la casa, me iría a Gran Alacant”. Otro usuario, tras haber estado allí el verano pasado, concede la parte positiva —“zona bonita y espectacular vista al mar”—, pero añade la letra pequeña: “mal acceso y mucha humedad”.

La postal perfecta y la vida real

Gran Alacant pertenece al término municipal de Santa Pola, pero funciona en la práctica como una gran zona residencial muy conectada con Alicante, el aeropuerto y las playas del sur de la provincia. Su atractivo es evidente: viviendas con orientación al mar, proximidad a espacios naturales y una vida más tranquila que la del centro urbano.

Sin embargo, esa misma ubicación también explica parte de las quejas. Vivir entre costa, monte y urbanizaciones dispersas puede ser ideal durante unos días de descanso, pero más complejo cuando se convierte en rutina.

Viviendas en Gran Alacant. / INFORMACIÓN

“Para pasar una o dos semanas en junio, de maravilla; pero aparte de eso...”, comenta otro usuario, dejando claro uno de los grandes contrastes de la zona: lo que funciona como destino vacacional no siempre funciona igual como residencia permanente.

Humedad, mosquitos y cobertura: las quejas que más se repiten

Entre los comentarios más repetidos aparece la humedad, uno de los grandes peajes de muchas zonas próximas al mar. Una vecina del entorno del aeropuerto lo expresa con una mezcla de resignación y cariño por la costa: “Nos come la humedad”. Aun así, reconoce que le gusta tanto el mar que no se plantea mudarse: “Hay que aceptar que vivir cerca de la playa te tiene que compensar mucho”.

El segundo gran protagonista del debate son los mosquitos. En las zonas costeras y cercanas a espacios naturales, su presencia se intensifica en determinadas épocas del año, especialmente con calor y humedad. “Por la noche te comen los mosquitos”, señala la misma usuaria sobre las salidas por la zona en estas fechas.

Otro comentario apunta en la misma dirección y vincula el problema al entorno: “Lo del infierno de bichos es normal en el verano mediterráneo; no ayuda tampoco el monte tan cerca”.

La tercera queja recurrente es la cobertura telefónica. Varios usuarios coinciden en señalar problemas de conexión. “Cobertura cero”, resume uno. Otro añade que la cobertura es “bastante pobre” y que la situación empeora “cuando hay gente”.

El problema de los accesos

Más allá del clima y los insectos, el debate también pone sobre la mesa un asunto clave en muchas áreas residenciales del litoral: los accesos. Gran Alacant puede resultar muy atractiva sobre el mapa, pero la movilidad diaria depende mucho del coche y de la fluidez de las conexiones.

El retén de Gran Alacant estará cerca de la N-332 que conduce a Santa Pola / Alex Dominguez

“Mal acceso”, apunta uno de los usuarios que visitó la zona el verano pasado. La frase es breve, pero toca un punto esencial: en lugares con alta concentración de viviendas, segundas residencias y turismo estacional, los desplazamientos pueden volverse más incómodos en temporada alta o en horas punta.

La cuestión no es menor. Para quien busca una vivienda habitual, no basta con tener una buena vista. Importan también los tiempos de entrada y salida, la cobertura, los servicios próximos, el transporte, la exposición al viento o la humedad y la facilidad para moverse en el día a día.

También hay defensores: playa, sierra y calidad de vida

El debate, sin embargo, no es unánime. Algunos usuarios recuerdan que la provincia de Alicante tiene alternativas muy distintas y que no todo se reduce a la primera línea de costa. “Sube al interior de la provincia, la zona de Alcoy”, propone uno, apuntando hacia un estilo de vida más fresco, de interior y montaña.

Otros defienden zonas cercanas con otra configuración. “La Marina, calidad de vida, no hay problema de transporte, playa y sierra”, escribe una usuaria, introduciendo otro clásico del debate alicantino: elegir entre costa, interior, urbanización residencial o núcleo urbano consolidado.

Vivienda de Gran Alacant pegada al Clot de Galvany / Jose Navarro

También hay quien valora precisamente lo que otros critican. Las rutas por la sierra, por ejemplo, aparecen como uno de los atractivos de la zona, aunque con matiz estacional: “Rutas muy chulas por la sierra... eso sí, para disfrutar en invierno”.

La pregunta de fondo: ¿vivir en la costa o solo visitarla?

El melón abierto sobre Gran Alacant va más allá de un lugar concreto. En realidad, resume una duda muy frecuente en Alicante y en otras zonas mediterráneas: la costa puede ser maravillosa para desconectar, pero exigente para vivir todo el año.

La humedad no se ve en las fotos de los portales inmobiliarios. Los mosquitos no aparecen en los anuncios de viviendas. La cobertura deficiente tampoco suele formar parte de la descripción de una urbanización con vistas. Pero todos esos detalles son los que terminan marcando la diferencia entre una casa bonita y una vida cómoda.

Gran Alacant conserva sus atractivos: mar, paisaje, cercanía a playas y una ubicación privilegiada para quien busca una vida ligada al litoral. Pero el debate abierto en redes recuerda algo que muchos compradores y vecinos aprenden después: antes de enamorarse de una vista, conviene preguntarse cómo será vivir allí un martes de agosto, con humedad, tráfico, mosquitos y el móvil sin cobertura.

Porque en Alicante, como en tantas zonas costeras, la pregunta no siempre es si un lugar es bonito. La pregunta importante es otra: si compensa vivir allí cuando termina la postal.