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Elche espera recolectar 100.000 flores para la batalla de las Fiestas de Agosto

El Ayuntamiento planta 25.000 tagetes en cuatro huertos históricos para preparar uno de los actos centrales de las celebraciones patronales

Las plantaciones de tagetes ya están en marcha en los huertos históricos para la Batalla de las Flores de las Fiestas de Agosto

Las plantaciones de tagetes ya están en marcha en los huertos históricos para la Batalla de las Flores de las Fiestas de Agosto / INFORMACIÓN

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V. L. Deltell

V. L. Deltell

Elche ha comenzado a preparar ya la próxima Batalla de las Flores, uno de los actos más esperados de las Fiestas de Agosto. El Ayuntamiento ha iniciado este martes la plantación de 25.000 tagetes en cuatro huertos históricos de la ciudad con el objetivo de recolectar más de 100.000 flores, que serán utilizadas durante el evento organizado por la Gestora de Festejos Populares el próximo 12 de agosto.

Los primeros trabajos se han llevado a cabo en l’Hort de Malena y Coronela, donde se han plantado y regado de forma moderada 12.000 ejemplares. La actuación continuará la próxima semana en l’Hort de Dins y l’Hort de Pontos, con otros 13.000 tagetes. Según explica el concejal de Jardines, José Claudio Guilabert, la floración prevista permitirá disponer de material suficiente para el lanzamiento multitudinario que caracteriza esta cita festiva.

Uno de los huertos históricos del Palmeral de Elche con la plantación de tagetes ya realizada

Uno de los huertos históricos del Palmeral de Elche con la plantación de tagetes ya realizada / INFORMACIÓN

Una tradición recuperada en 2024

La iniciativa forma parte del proyecto municipal recuperado en 2024 para vincular la Batalla de las Flores con los huertos históricos ilicitanos. La intención es que las flores empleadas durante el acto procedan de plantaciones realizadas expresamente en estos espacios, reforzando su aprovechamiento agrícola y contribuyendo también al embellecimiento de la ciudad.

Los tagetes han comenzado a plantarse a principios de junio para aprovechar las horas de luz propias del inicio del verano. Durante las próximas semanas, las plantas crecerán en los huertos seleccionados hasta alcanzar el momento óptimo para su recogida, prevista para comienzos de agosto, pocos días antes del inicio de las fiestas.

La plantación ha comenzado en l’Hort de Malena y Coronela, y continuará la próxima semana en l’Hort de Dins y Pontos

La plantación ha comenzado en l’Hort de Malena y Coronela, y continuará la próxima semana en l’Hort de Dins y Pontos / INFORMACIÓN

Una vez recolectadas, las flores permanecerán en cámaras acondicionadas para garantizar su correcta conservación hasta el 12 de agosto. Ese día serán utilizadas en la Batalla de las Flores, organizada por la Gestora de Festejos Populares y consolidada como una de las citas más reconocibles del calendario festivo ilicitano.

Recuperar el carácter agrícola de los huertos

La actuación incorpora también el riego de las plantaciones de girasoles existentes en estos espacios. El objetivo es mantener el carácter productivo de los huertos y recuperar progresivamente su función agrícola, además de conservar su valor patrimonial y paisajístico.

Noticias relacionadas y más

La plantación de flores se integra en las tareas de conservación, mantenimiento y restauración de los huertos históricos de Elche. El Ayuntamiento pretende que estos espacios no se limiten a preservar su imagen, sino que recuperen también usos vinculados con el cultivo y con la tradición agrícola local.

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