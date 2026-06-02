El ‘Ferrari’ barato que no era Ferrari: detenido en Elche tras intentar vender una réplica en internet
El turismo imitaba las líneas, emblemas y tipografías de la marca italiana y se ofertaba a un precio muy inferior al original
Joaquín Vallés
La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras poner a la venta en internet un vehículo con apariencia de Ferrari, que resultó ser una réplica construida sobre el chasis de otro turismo.
La investigación fue desarrollada por el grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, que detectó en una página web de venta de vehículos de segunda mano un anuncio en el que se ofertaba un coche con logotipos y apariencia similar al modelo Ferrari 360 Spider, a un precio muy inferior al de un vehículo original de la marca italiana.
El operativo permitió localizar al investigado en la zona de El Altet cuando conducía el vehículo. A simple vista, el turismo presentaba una apariencia muy similar a la de un Ferrari, aunque los agentes comprobaron posteriormente que se trataba de una réplica.
La Policía Nacional localizó el coche y comprobó que era una réplica construida sobre otro chasis
La revisión del coche y de su documentación permitió determinar que se había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca para construir sobre él, con fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, una carrocería que imitaba las líneas, diseños, logotipos y tipografías asociados al emblemático Cavallino Rampante.
El vehículo incorporaba detalles identificativos de la marca, como el caballo negro sobre fondo amarillo, la bandera italiana y las siglas SF, propias de la Scuderia Ferrari. Según la Policía, el coche contaba incluso con permisos de reforma de industria e ITV, al haber sido adaptado en pesos y medidas a las exigencias administrativas.
Ante los indicios de uso ilícito de elementos identificativos registrados por Ferrari, los investigadores procedieron a la intervención del vehículo y a la detención del investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cruz Roja limpiará el Vinalopó desde su nacimiento hasta la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda
- Detenida en Elche una mujer por acosar a un hombre al que le llegó a hacer hasta 263 llamadas solo en un mes
- El sector náutico y deportivo eleva la presión en Santa Pola contra la restricción del fondeo de embarcaciones en Tabarca
- Cae en Santa Pola un falso instalador de toldos que estafó más de 30.000 euros a seis vecinos
- El mercadillo de la calle Uberna en Elche vende por última vez el lunes 1 de junio
- Elche comienza en julio las expropiaciones para la Ronda Sur y apuesta por un modelo de Tram 'silencioso' y 'eléctrico
- El Rocío más multitudinario se despide en Elche
- La educación “une” a PP, Vox, PSOE y Compromís en Elche