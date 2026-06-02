El Hospital General de Elche crea un protocolo para dar una atención más humana y homogénea al duelo perinatal

El Hospital General Universitario de Elche ha presentado un protocolo común para atender a las familias que afrontan la pérdida de un bebé durante la gestación, el parto o los primeros días de vida. El documento, dado a conocer este martes durante las IV Jornadas Multidisciplinares sobre Atención al Duelo Perinatal a las que se han inscrito 130 profesionales sanitarios, busca unificar criterios entre los servicios implicados y garantizar una respuesta coordinada, sensible y respetuosa en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad emocional para los padres.

La herramienta incorpora tanto los aspectos asistenciales como los emocionales que rodean estas situaciones. Incluye pautas para comunicar malas noticias, acompañar a las familias durante el parto y el postparto, facilitar el proceso de despedida, crear recuerdos y ofrecer seguimiento posterior. También pretende proporcionar seguridad y apoyo a los profesionales sanitarios que intervienen en casos especialmente delicados.

Más de 130 profesionales sanitarios han participado en las jornadas celebradas en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Un protocolo para evitar la desorientación

La psiquiatra del programa de Salud Mental Perinatal y secretaria del Comité de Duelo Perinatal del hospital, Anna Villaplana Pérez, explica que disponer de un documento compartido “permite ofrecer una respuesta más humana y homogénea, evitando que las familias se sientan desorientadas en un momento de enorme vulnerabilidad emocional”.

El protocolo es uno de los ejes centrales de una jornada organizada por el Comité de Duelo Perinatal del centro y dirigida a profesionales sanitarios. El encuentro reunía a especialistas de Ginecología y Obstetricia, Neonatología, UCI Neonatal, Atención Primaria, Enfermería, Salud Mental y la Unidad de Hospitalización a Domicilio en su línea pediátrica.

La finalidad era compartir experiencias, actualizar conocimientos y reforzar la coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales que intervienen antes, durante y después de una pérdida gestacional o neonatal. El hospital plantea así una atención que no se limite al procedimiento clínico, sino que contemple también el impacto emocional y social que atraviesan las familias.

“Es fundamental que las familias se sientan acompañadas y comprendidas en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La atención al duelo perinatal requiere sensibilidad, coordinación y formación específica por parte de todos los profesionales implicados”, señalaba la doctora Judit Abad Linares, pediatra de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y vicepresidenta del Comité de Duelo Perinatal del hospital.

Una de las ponencias durante las jornadas científicas celebradas en el Hospital General de Elche esta mañana de martes / INFORMACIÓN

Durante la jornada se ha abordado la importancia del trabajo en equipo y del acompañamiento en espacios especialmente sensibles, como el paritorio, las unidades de Neonatología y la UCI Neonatal. Los profesionales también han analizado el seguimiento que puede ofrecer Atención Primaria y el papel del apoyo emocional y social una vez que las familias regresan a casa.

Una cuna para prolongar la despedida

El Hospital General Universitario de Elche cuenta además con una cuna de abrazos, un dispositivo diseñado para acompañar a los padres durante el proceso de despedida de su bebé. Se trata de una cuna tipo capazo equipada con un sistema térmico que mantiene el cuerpo refrigerado y permite que los familiares permanezcan junto a él durante el tiempo que necesiten, en un entorno tranquilo y respetuoso.

Este recurso ofrece a las familias la posibilidad de coger al bebé en brazos, vestirlo, realizar fotografías o compartir unos últimos momentos antes de la despedida. Desde el centro hospitalario subrayan que estas iniciativas contribuyen a humanizar la atención sanitaria y permiten crear recuerdos en circunstancias especialmente dolorosas.

La jornada también ha profundizado en el valor terapéutico de la donación de leche materna en situaciones de duelo. Esta práctica puede formar parte del acompañamiento a algunas madres tras la pérdida y constituye otro ejemplo de la necesidad de adaptar la asistencia a las circunstancias y decisiones de cada familia.

Otro de los elementos destacados ha sido la participación de padres y madres que han compartido su experiencia personal. Sus testimonios han permitido reflexionar sobre el impacto que puede tener la actuación de los profesionales sanitarios y sobre la importancia de escuchar las necesidades concretas de quienes atraviesan una situación compleja que con frecuencia permanece silenciada.

Ponencia de la matrona del centro de salud de El Altet sobre el papel de los profesionales de Atención Primaria en el duelo perinatal / INFORMACIÓN

Formación y humanización de la asistencia

Las IV Jornadas Multidisciplinares han servido también para insistir en la necesidad de seguir formando a los profesionales. La atención al duelo perinatal exige conocimientos clínicos, pero también herramientas para comunicar, acompañar y responder de forma coordinada ante situaciones en las que cada decisión puede influir en la forma en la que las familias afrontan la pérdida.

El encuentro se enmarca en las medidas de humanización de la asistencia sanitaria impulsadas por el Hospital General Universitario de Elche. El objetivo es que los distintos servicios actúen con criterios compartidos y que las familias reciban una atención homogénea, con independencia del área asistencial en la que se encuentren en cada momento.

La coordinación entre especialidades resulta especialmente relevante porque el acompañamiento puede comenzar durante el embarazo, continuar en el parto y prolongarse después del alta hospitalaria. El protocolo pretende ordenar ese recorrido, evitar vacíos de atención y facilitar que los profesionales conozcan cómo actuar ante cada fase del proceso.

El hospital considera igualmente necesario visibilizar una realidad que muchas veces queda relegada al ámbito privado. La pérdida de un bebé durante la gestación, el parto o los primeros días de vida requiere una respuesta sanitaria y social adecuada, además de espacios en los que las familias puedan expresar sus necesidades y recibir apoyo.

Con la presentación del nuevo protocolo, la consolidación de recursos como la cuna de abrazos y el intercambio de experiencias entre profesionales y familias, el Hospital General de Elche da un nuevo paso en una línea de trabajo orientada a ofrecer una atención más cercana, especializada y respetuosa ante el duelo perinatal.