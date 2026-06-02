El polideportivo del Pla en Elche cubrirá sus pistas con grandes toldos

El polideportivo del Pla contará con un sistema de entoldado para cubrir íntegramente sus pistas exteriores y facilitar la práctica deportiva durante los meses de mayor calor. La instalación de sombra será una de las principales actuaciones de la reforma integral que el Ayuntamiento de Elche iniciará en las próximas semanas en este complejo del barrio del Pla-Sector V, con una inversión de 596.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa Obras y Servicios Paco Seva con una baja de unos 135.000 euros respecto a la cantidad inicialmente prevista, que ascendía a unos 731.000 euros.

La actuación permitirá renovar unas instalaciones utilizadas habitualmente por clubes, centros educativos y vecinos de la zona. El proyecto no se limitará a las pistas deportivas: incluirá mejoras estructurales en los vestuarios, edificios auxiliares y espacios de la piscina, la rehabilitación energética de las cubiertas, la sustitución del vallado perimetral y la actualización de las redes de agua y electricidad. También incorporará nuevas luminarias led y una planta fotovoltaica de 40 kilovatios para autoconsumo.

El edil José Claudio Guilabert aseguraba este martes que las obras para reformar el polideportivo del Pla comenzarán en días / V. L. Deltell

Sombra para unas pistas impracticables en verano

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacaba este martes la importancia del sistema de toldos para resolver una reivindicación planteada por los usuarios y los vecinos del entorno. Las pistas exteriores son actualmente superficies de asfalto expuestas directamente al sol, lo que eleva considerablemente su temperatura durante los meses de verano y limita su utilización durante buena parte del día.

El edil ha explicado que, en los periodos más calurosos, resulta prácticamente imposible utilizar estos espacios antes de última hora de la tarde. El propósito de la intervención es que la actividad deportiva pueda mantenerse en mejores condiciones incluso durante los episodios de temperaturas elevadas.

Los toldos se instalarán a una altura suficiente para no interferir en el desarrollo de los partidos y entrenamientos. La estructura requerirá la ejecución de grandes zapatas bajo las pistas, formadas por bloques de hormigón capaces de sujetar los postes y soportar la resistencia del conjunto. Según detallaba Guilabert, el Ayuntamiento estudió diferentes alternativas antes de optar por un sistema similar al utilizado en otros espacios públicos de la ciudad, aunque adaptado a las necesidades específicas de un recinto deportivo.

La solución permitirá cubrir la superficie de juego sin recurrir a una cubierta rígida. Los técnicos descartaron otras opciones al considerar que determinados materiales podían acumular calor y reducir la efectividad de la intervención. El sistema de entoldado, instalado a mayor altura que en zonas peatonales como el paseo de la Estación, pretende proporcionar sombra sin obstaculizar la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto o minibasket.

Una de las pistas deportivas del polideportivo de El Pla / AXEL ALVAREZ

La actuación responde a una demanda histórica en unas instalaciones que, según el edil, necesitaban una intervención de calado. Guilabert ha señalado que la inversión permitirá “revitalizar” el barrio del Pla-Sector V y mejorar uno de sus principales equipamientos públicos. “Este gobierno municipal sigue cumpliendo promesas”, aseguraba.

Renovación de pistas, vestuarios y cubiertas

La reforma supondrá la rehabilitación completa de las pistas de fútbol sala, balonmano, baloncesto y minibasket. Los trabajos incluirán la reparación de fisuras, la colocación de nuevos pavimentos deportivos y el pintado de la señalización reglamentaria. También se sustituirán las canastas, los bancos y otros elementos deteriorados para mejorar las condiciones de uso del recinto.

El proyecto contempla además la reparación de elementos estructurales afectados por el paso del tiempo, especialmente en los vestuarios, los edificios auxiliares y las zonas vinculadas a la piscina. El objetivo es reforzar la seguridad, prolongar la vida útil de las instalaciones y facilitar su mantenimiento.

Las cubiertas serán objeto de una rehabilitación energética mediante nuevos sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico. Esta actuación permitirá eliminar filtraciones y reducir el consumo energético del complejo. Sobre la cubierta plana de los vestuarios se instalará una planta fotovoltaica de 40 kilovatios destinada al autoconsumo.

La intervención se completará con la renovación de la iluminación interior y exterior mediante luminarias led, la sustitución del vallado que rodea todo el recinto y la actualización de las redes de suministro de agua y electricidad.

El inicio de los trabajos está previsto para las próximas semanas, una vez que se formalice el contrato y se presente el correspondiente plan de seguridad y salud. El Ayuntamiento trabaja con la previsión de que las primeras actuaciones puedan comenzar en cuestión de días, según Guilabert.

Obras por fases para mantener la actividad

La reforma tendrá un plazo de ejecución de diez meses, pero el Ayuntamiento pretende compatibilizar los trabajos con la actividad habitual del polideportivo. Para ello, la obra se desarrollará por fases y se mantendrán abiertas aquellas zonas en las que no se esté interviniendo en cada momento.

Estado actual que presenta una de las pistas deportivas de El Pla / Áxel Álvarez

Guilabert ha explicado que la planificación se realizará en coordinación con el departamento de Deportes y con los usuarios. Cuando los trabajos afecten a las pistas exteriores, los partidos o entrenamientos previstos para esas fechas deberán trasladarse temporalmente a otros espacios. Del mismo modo, si se actúa sobre las cubiertas de los vestuarios, alguna de estas dependencias podrá quedar inhabilitada de forma provisional.

La intención municipal es organizar el calendario para minimizar las molestias y evitar que las obras interfieran en la campaña de verano de la piscina. Por este motivo, las primeras intervenciones podrán centrarse en el vallado perimetral o en aquellas pistas deportivas que registran un menor uso durante las horas de mayor calor.

“Las obras son molestas”, reconocía el concejal, quien defendía que el resultado permitirá disponer de mejores servicios públicos y de unas instalaciones renovadas durante los próximos años.

La reforma del polideportivo del Pla se integra en el programa municipal de mejora de espacios públicos en barrios y pedanías. Guilabert señalaba que el Ayuntamiento mantiene actuaciones en diferentes puntos del término municipal, entre ellas trabajos en aceras, plazas, calles y mercados. La intervención del complejo deportivo del Pla-Sector V era, según indicaba, uno de los compromisos pendientes por la necesidad de modernizar una infraestructura muy utilizada por los vecinos.