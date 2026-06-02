El PSOE cifra en 34,5 millones la deuda del Consell y la Diputación con Elche

Los socialistas afean que numerosos programas y proyectos municipales del Ayuntamiento de Elche están sobre la mesa por no recibir parte de los 34,5 millones comprometidos por la Generalitat y la Diputación provincial, cantidad que está pendiente de transferir. Es la alerta que elevó este martes la edil Patricia Macià, a la sazón edil de Hacienda el pasado mandato, señalando que al menos hasta el pasado 20 de mayo el Ayuntamiento no había recibido ninguna aportación de la Generalitat para actuaciones incluidas en el plan Edificant, la rehabilitación del edificio de Las Clarisas o los programas de desarrollo local. La concejala resumió la situación asegurando que las transferencias destinadas a estas iniciativas ascendían a “cero euros” hasta esa fecha.

Al hilo, indicó que seguían pendientes otras líneas de financiación consideradas esenciales para el municipio, entre ellas el programa Concilia, las actuaciones vinculadas al Palmeral, los programas de Atención Primaria de Servicios Sociales, las políticas activas de empleo y el Fondo de Cooperación Municipal.

Las Clarisas

La edil también se refirió al convenio anunciado hace cinco meses entre el Ayuntamiento y la Generalitat para financiar las obras de restauración en el antiguo convento de Las Clarisas. Según recordó, el acuerdo contemplaba inicialmente una aportación autonómica de 1,2 millones de euros, cantidad que fue incluida en las previsiones municipales. Sin embargo, sostuvo que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat refleja una reducción de 700.000 euros respecto a la cifra anunciada.

En cuanto a la institución provincial, Maciá expuso que tampoco se habían recibido todavía los 1,4 millones de euros comprometidos para el centro de Jayton ni los 50.000 euros destinados al mantenimiento del Palmeral. Según explicó, la única aportación efectuada por la Diputación hasta el momento había sido una subvención de 842 euros correspondiente a un programa de prevención de conductas adictivas.

En contraposición a las críticas a ambas administraciones gobernadas por el PP, la concejala socialista defendió la gestión de la Administración central para poner de relieve que el Consistorio ya ha recibido 22 millones de euros procedentes del Fondo Complementario de Financiación del Gobierno, lo que suponía aproximadamente el 30% del total previsto para este ejercicio. Además, señaló que también se habían ingresado 5,4 millones de euros correspondientes a la aportación extraordinaria de los fondos EDUSI, solicitados durante el anterior mandato de PSOE y Compromís y abonados ya.

Sin contrato

En otro orden de cosas, Maciá denunció que el bipartito de PP Y Vox sigue aprobando facturas correspondientes a servicios prestados sin contrato en vigor. La edil aseguró que entre los meses de marzo y mayo pasó por junta de gobierno el abono de 28 facturas por un importe total de 1.273.000 euros.

La concejala sostuvo que esta situación contrasta con las promesas del Ejecutivo local al llegar al gobierno, recordando que entonces se comprometió a aplicar una "gestión más rigurosa y transparente".A colación, la edil recordó unas declaraciones realizadas hace dos años por el portavoz adjunto del gobierno local, Claudio Guilabert, quien aseguró entonces que este tipo de prácticas dejarían de producirse.

Fiscalía

La edil subrayó además que fue el propio Guilabert quien durante el anterior mandato llevó el asunto de los pagos de facturas fuera de contrato a la Fiscalía y cuestionó si estaría dispuesto a denunciar ahora unas actuaciones que, según manifestó, respalda desde el Ejecutivo al participar en las juntas donde se aprueban dichos pagos.