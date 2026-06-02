Con la Torre dels Vaïllos de Elche en el foco

El bipartito de PP y Vox rescató la Torre dels Vaïllos de Elche como balcón del Palmeral y en los últimos años el enclave se ha convertido en el centro neurálgico de eventos musicales al aire libre. Tan de cerca ha llegado la actividad sobre la torre defensiva del siglo XVI, y protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), que incluso sobre ella se han llegado a posar carteles promocionales como ocurrió el pasado fin de semana en el Festival del Huerto, donde además de banderolas promoviendo el encuentro se desplegó un letrero luminoso de un local de ocio que montó barra en el encuentro y que se situó en el centro de una de las fachadas del icónico edificio defensivo, lo que ha abierto un debate sobre los límites de la utilización comercial de espacios protegidos, y sobre la compatibilidad entre la promoción privada y la conservación monumental.

Luminoso

Y el problema no gira en torno al desarrollo del evento musical en sí, que reunió durante dos jornadas a centenares de asistentes con las actuaciones de Taburete y Siempre Así entre conciertos, gastronomía y ocio al aire libre, sino que el foco de las críticas, por parte de expertos en Patrimonio, se ha situado sobre el uso de la Administración sobre la propia torre vigía.

Compromís también ha elevado una pregunta al Ejecutivo local por registro en busca de explicaciones sobre qué autorización municipal recibió el citado establecimiento del centro, que además de ser uno de los quince patrocinadores contaba con un luminoso prominente indicando una de las barras que montó en el recinto para servir copas y cócteles.

Elementos del festival que hasta este martes permanecían en el recinto / AXEL ALVAREZ

Lonas

Sobre la fortificación turística, que en 1975 fue declarada por el Ministerio de Industria monumento local de interés histórico artístico al igual que la Torre de Ressemblanch, se desplegaron dos grandes lonas promocionales del propio festival que descendían desde la parte superior de la torre hasta prácticamente el suelo. Los soportes textiles anunciaban la celebración del evento y, según el Ayuntamiento, se mantenían sujetos mediante sistemas de amarre y pesos. Aunque no hay constancia de daños materiales sobre la construcción, ya completamente despejada, los especialistas recuerdan que la protección patrimonial no debería limitarse únicamente a evitar deterioros físicos, sino también a preservar la imagen asociada a los bienes protegidos.

Preguntados sobre la cuestión, desde el equipo de gobierno defienden que la instalación se realizó sin afectar físicamente a la torre porque "ninguno de los carteles estaba anclado a la torre, sino que se sujetaban bien atados a la barandilla del balcón, bien sostenidos con pesos".

Ahora bien, las dudas recaen sobre la interpretación que puede hacerse de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad de Elche, cuyo artículo 4 establece expresamente que "no se permitirán actividades publicitarias de cualquier clase" sobre o desde inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o de Relevancia Local, en los edificios calificados como monumentos histórico-artísticos y en los incluidos en el Catálogo del Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del término municipal que dispongan de nivel de protección estructural o integral.

Excepción

A pesar de esa primera restricción, la misma disposición introduce, no obstante, una excepción que podría ser susceptible de diferentes interpretaciones. El texto permite, previo informe favorable de los servicios técnicos competentes, la colocación de elementos destinados a difundir el carácter histórico-artístico del edificio o a "identificar las actividades que en el mismo se realice".

Precisamente esta última expresión es la que genera mayores interrogantes, teniendo en cuenta que una interpretación amplia podría entender que un evento autorizado en el recinto puede ser identificado mediante determinados elementos informativos, como sería el propio encuentro musical, los críticos sostienen que resulta difícil equiparar esa excepción con la instalación de publicidad corporativa de empresas ajenas al inmueble.