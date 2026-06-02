La Universidad CEU Cardenal Herrera supera los 9,6 millones de euros en ayudas al estudio, un 16% más que el curso anterior

Estudiar en la universidad no depende únicamente de elegir una titulación. Para muchas familias, también implica hacer números, valorar posibilidades y buscar apoyos que permitan iniciar o continuar una etapa formativa decisiva. En ese contexto, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha destinado durante el curso 2025-2026 un total de 9.690.280 euros a becas y ayudas al estudio, una cifra que supone un incremento del 16% respecto al curso anterior.

El dato refleja una tendencia sostenida en los últimos años. La CEU UCH ha duplicado en cuatro cursos el importe dedicado a estas partidas: de los 4,75 millones de euros del curso 2022-2023 ha pasado a los 9,69 millones actuales. Entre medias, la dotación creció hasta los 5,53 millones en 2023-2024 y alcanzó los 8,35 millones en 2024-2025, curso en el que se incorporó además un millón de euros para estudiantes y familias afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024.

El resultado es que en la Universidad CEU Cardenal Herrera tres de cada diez estudiantes cursan sus estudios con algún tipo de beca o ayuda. La proporción sitúa a la CEU UCH por encima de la media del conjunto de universidades CEU, donde el porcentaje de alumnos con apoyo financiero alcanza el 26%.

Un esfuerzo creciente en educación superior

La enseñanza universitaria concentra la mayor parte del programa de becas y ayudas del CEU. En el conjunto de sus centros de educación superior, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha destinado 26,87 millones de euros a cerca de 8.000 alumnos, de los que un 12,5% son internacionales.

La cifra forma parte de una dotación global que supera los 30 millones de euros en los 28 centros educativos del CEU en España, entre colegios, universidades y centros de Formación Profesional. En total, durante el curso 2025-2026 se han concedido 10.818 ayudas, que han beneficiado a 9.697 estudiantes de 8.716 familias. Esto significa que uno de cada cinco alumnos del CEU en toda España cuenta con algún tipo de apoyo económico para sus estudios.

El crecimiento también es significativo en el conjunto de la institución. Los más de 30 millones distribuidos este curso suponen un incremento del 24% respecto al año anterior, lo que equivale a seis millones de euros más destinados a becas y ayudas.

Diferentes perfiles, distintas necesidades

El plan de becas y ayudas del CEU no responde a un único perfil de estudiante. Incluye convocatorias institucionales, ayudas específicas por centro y por tipo de estudios, becas vinculadas al mérito académico, apoyos para estudiantes con discapacidad, deportistas, talento y situaciones económicas o familiares concretas.

Esa diversidad permite adaptar las ayudas a realidades distintas. Hay estudiantes que necesitan apoyo para acceder a la universidad, otros que requieren acompañamiento para continuar sus estudios y también perfiles que reciben reconocimiento por su rendimiento académico, sus circunstancias personales o sus capacidades específicas.

La dotación del curso 2025-2026 responde, según la institución, a la evolución de la demanda y a la prioridad de garantizar tanto el acceso como la continuidad de los estudios en las distintas etapas educativas del CEU. La política de becas se integra, además, en el Plan Estratégico 2022-2027, con el que la institución busca crecer en número de plazas y, al mismo tiempo, facilitar que más estudiantes puedan acceder a sus centros.

Más allá de la matrícula

En el ámbito universitario, una beca no solo reduce el coste de estudiar. También puede marcar la diferencia entre iniciar una carrera, cambiar de ciudad, continuar un grado o afrontar un curso con mayor estabilidad. Por eso, el crecimiento de estas partidas tiene una lectura que va más allá de la cifra económica: refleja cómo las instituciones educativas intentan responder a un contexto en el que muchas familias necesitan apoyo para sostener el proyecto formativo de sus hijos.

La Universidad CEU Cardenal Herrera enmarca este incremento en la misión benéfico-docente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, de la que depende la institución. Su objetivo es favorecer el acceso a una educación de calidad con independencia de la capacidad económica de las familias, manteniendo al mismo tiempo oportunidades de desarrollo académico, profesional y personal para los estudiantes.

Mapa de la Universidad CEU Cardenal Herrera - Campus Elche Edificio Reyes Católicos.

El aumento de las becas y ayudas no elimina por sí solo las dificultades económicas que pueden acompañar a la vida universitaria, pero sí amplía el margen de respuesta para muchas familias. En el caso de la CEU UCH, ese esfuerzo se concreta este curso en una cifra ya cercana a los diez millones de euros y en una realidad fácilmente comprensible: cada vez más estudiantes necesitan que el acceso a la universidad no dependa solo de la renta familiar.