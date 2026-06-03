Los Amigos del Arroz con Costra de Elche reciben a los agentes comerciales de la provincia de Alicante

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche recibía este miércoles en una de sus tradicionales tertulias gastronómicas a la directiva del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, cuyos representantes han compartido mesa alrededor de uno de los platos más reconocibles de la cocina ilicitana.

El encuentro permitía reunir a integrantes de dos colectivos vinculados a la vida social y profesional de la provincia en una cita marcada por la conversación y por la reivindicación de una receta estrechamente ligada a la identidad gastronómica de Elche. Como en anteriores ocasiones, el arroz con costra servía de punto de partida para favorecer el intercambio de experiencias en un ambiente distendido.

Foto de familia entre miembros de la Asociación de Amigos del Arroz Con Costra de Elche con sus invitados / INFORMACIÓN

Representantes del colegio profesional

La delegación invitada estuvo encabezada por el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, Manuel Martínez Avela, acompañado por el vicepresidente, Hugo Lázaro Ramos, y el secretario, José Vicente Bernabéu Soler. También participaron los vocales Francisco Torregrosa Lillo, Cristina Cuadrado Caselles, Francisco Marco Andreu y Joaquín Fernández Jaén, junto a Manuel Galvañ Carrillo, Sergio Marco Morales y Joaquín Ferrández Bru.

La presencia de la directiva permitía acercar a la tertulia la actividad de un colectivo profesional con implantación provincial y vinculado históricamente al tejido económico. Los agentes comerciales desarrollan una labor conectada de forma directa con empresas, autónomos, comercio e industria, sectores especialmente relevantes en una ciudad con el dinamismo empresarial de Elche.

Gastronomía como punto de encuentro

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años estas reuniones como una forma de reconocer la trayectoria de entidades, colectivos y personalidades relacionadas con la ciudad y su entorno. La fórmula combina gastronomía y conversación, con el plato tradicional ilicitano como elemento común entre invitados procedentes de ámbitos muy diversos.

Reconocimiento de la asociación a los invitados / INFORMACIÓN

Por sus tertulias han pasado representantes de asociaciones sociales, profesionales, culturales, religiosas y políticas, además de colectivos unidos por la memoria de Elche y por su implicación en la vida local. En cada encuentro, el arroz con costra se convierte en algo más que una receta: es una excusa para reunir a personas, mantener vínculos y poner en valor una parte del patrimonio culinario de la ciudad.

La jornada con la directiva del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante ha seguido ese mismo modelo. La comida ha transcurrido en un clima de cercanía, con espacio para abordar la importancia de la actividad comercial y empresarial, pero también para disfrutar de una tradición gastronómica que ha acompañado durante generaciones a numerosas familias ilicitanas.

El arroz con costra, elaborado con su característica cobertura de huevo, conserva un lugar destacado dentro de la cocina local y continúa funcionando como uno de los símbolos más reconocibles de Elche. La asociación trabaja precisamente para mantener viva esa tradición, divulgarla y convertirla en un elemento de encuentro entre generaciones y colectivos.

La tertulia ha concluido con el habitual ambiente de cordialidad entre anfitriones e invitados, en una nueva jornada en la que la gastronomía ha vuelto a servir como puente entre la historia de la ciudad, su tejido profesional y las relaciones personales construidas alrededor de una mesa.