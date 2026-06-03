El bipartito regulará con una tarjeta escolar el acceso gratis a las piscinas sólo a menores de 14 años de Elche

Durante años y cada vez que se acerca el verano se ha generado en Elche el debate sobre cómo fomentar que las piscinas municipales descubiertas sean utilizadas prioritariamente por vecinos de la ciudad y no de otras localidades, y hasta ahora todas esas ideas en el aire terminaban quedando en un cajón por discriminatorias. Si bien, el bipartito de PP y Vox cree que tiene la clave para conseguirlo después de que haya implementado una tarjeta escolar, y que se activará esta campaña desde la apertura de instalaciones el 20 de junio, por la que sólo los menores hasta 14 años matriculados en el término municipal tendrán acceso gratuito a las instalaciones acuáticas. Hasta la fecha cualquier niño o adolescente de esta franja de edad tenía bonificado completamente el acceso.

La medida presentada este miércoles por las concejalías de Deportes y Educación persigue responder a una problemática por la elevada afluencia de usuarios procedentes de otras localidades que acuden los espacios de la ciudad o bien porque en sus municipios no se prestan este tipo de servicios o porque las tarifas son más altas. Desde el Ejecutivo local reconocieron que llevaban tiempo buscando fórmulas para revertir la saturación que se produce en determinadas instalaciones de junio a septiembre porque muchos usuarios procedentes de otros municipios accedían hasta ahora en las mismas condiciones que los residentes y estudiantes ilicitanos, lo que generaba malestar entre quienes utilizan habitualmente estos espacios públicos, expuso el edil de Deportes, José Antonio Román, quien incidió en que los afectados terminaban siendo "los que pagan impuestos en Elche".

Bonificación del 50 al 100%

La iniciativa supone uno de los principales cambios de la campaña estival de piscinas de 2026 y se articula a través del citado carnet escolar digital impulsado por Educación y que podrá obtenerse a partir del 8 de junio de forma telemática a través de una plataforma habilitada por el Ayuntamiento (tarjetaescolar.elche.es.) Las familias únicamente deberán introducir el DNI o NIE del alumno, la fecha de nacimiento y completar una sencilla validación de seguridad. Una vez realizado el trámite, recibirán en su correo electrónico un código QR que servirá para acceder a las piscinas durante toda la temporada y gozar de esos descuentos que en el caso de estudiantes de 15 a 18 años será del 50%. La entrada infantil general es de 1,05 euros y de 2,05 euros para la entrada de adulto individual mientras que habrá bonos de 10 y 20 baños y descuentos para familias numerosas.

Prueba piloto

María Bonmatí, edil del área, detalló que esta herramienta nace como prueba piloto con vocación de extenderse progresivamente a otros servicios municipale como podrían ser museos, instalaciones deportivas, actividades culturales o salas de estudio. Al margen de incentivar los espacios por los alumnos matriculados, desde el departamento insisten en que uno de los retos es disponer de información más precisa sobre el uso que se hace de las instalaciones, ya que el Consistorio podrá conocer cuántos escolares acceden a cada piscina, en qué franjas horarias se concentra la demanda o qué edades hacen un mayor uso de los distintos equipamientos.

Así ha sido el día 1 de piscinas en Elche / Matías Segarra

Una información que podría serle de utilidad al Ayuntamiento para planificar futuras inversiones y adaptar los servicios municipales a los hábitos reales de los estudiantes ilicitanos. "Es una manera de saber qué les interesa, dónde quieren ir y dónde podemos mejorar los servicios", apuntó la responsable de Educación.

Si bien, este instrumento por el que se ficharía a quien entra cada día, con nombres y apellidos, también podría servir como sistema disuasorio para minimizar actos vandálicos, otro de las grandes problemáticas con las que el Ayuntamiento ha tenido que lidiar desde los orígenes de las piscinas, hasta el punto que incluso la Administración local llegó a contratar algún verano seguridad privada y llegó a plantearse la instalación de cámaras de videovigilancia.

Fechas

A diferencia de 2025 cuando el Ayuntamiento optó por una apertura escalonada de las instalaciones empezando por las de El Altet, El Pla y Carrús días antes por motivos técnicos relacionados con el llenado y puesta a punto de los recintos, esta vez la puesta a punto será simultánea en prácticamente todas las piscinas municipales, que comenzarán a funcionar el próximo 20 de junio hasta el 7 de septiembre. La excepción será la de Ciudad Deportiva que hasta el 30 de junio no estará activa debido a la celebración previa de varios eventos deportivos. La novedad es que extenderá el cierre hasta las 20 horas, una hora más. Román reconoció que esta era una de las peticiones más repetidas por los usuarios.

Cursos

En otro orden de cosas, también están programados ya los cursos de natación infantil, para adultos y aquagym, disciplina esta última de la que se han duplicado grupos y plazas ante la elevada demanda. Las inscripciones comenzarán este viernes, 5 de junio desde la web de Deportes y se desarrollarán del 23 de este mes hasta el 31 de julio. Asimismo, la piscina cubierta del Pabellón Esperanza Lag permanecerá abierta durante el mes de julio para albergar cursos para adultos, sesiones de aquagym y entrenamientos deportivos.

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Desde el equipo de gobierno defienden que todas estas medidas persiguen reforzar el carácter social y familiar de las instalaciones municipales. "No es solo el deporte duro, también es disfrutar de la actividad de nuestras piscinas, que los niños aprendan a nadar, que nuestros mayores estén activos y que las familias tengan un espacio público de calidad donde disfrutar juntas", concluyó Román.