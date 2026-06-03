Compromís denuncia que dos escuelas infantiles de Elche siguen sin climatización

Compromís per Elx denunciaba este miércoles que dos escuelas infantiles municipales continúan sin disponer de sistemas de climatización operativos pese a las elevadas temperaturas registradas en las últimas jornadas. La portavoz municipal de la formación, Esther Díez, señalaba expresamente los centros Don Julio y Rosa Fernández, donde las familias han trasladado su preocupación por las condiciones en las que los menores permanecen en las aulas ante la llegada de nuevos episodios de altas temperaturas. La coalición reclama al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que exija a la Generalitat inversiones para climatizar todos los centros educativos del municipio. Díez considera que la situación refleja el retraso acumulado en unas actuaciones que, según ha recordado, debían estar finalizadas desde octubre de 2025.

Dos escuelas pendientes

La portavoz de Compromís explicaba que “la climatización no está funcionando, pese a las altas temperaturas ya registradas en nuestro municipio. Y las familias han denunciado recientemente que sus hijas e hijos acuden a las clases sin contar con las condiciones adecuadas para afrontar las olas de calor”.

Según Díez, el contrato para instalar los equipos de climatización y ventilación en las escuelas infantiles municipales fue adjudicado en julio del pasado año y contemplaba un plazo de ejecución de 70 días. La dirigente de Compromís ha recordado que el propio alcalde aseguró entonces que los trabajos quedarían concluidos en octubre de 2025. “Sin embargo, todavía hoy nos encontramos con que estas dos escuelas infantiles municipales siguen sin contar con los respectivos sistemas de climatización”, afirmaba.

La portavoz también citaba el caso de Don Crispín, donde, según ha indicado, se acumulan retrasos y todavía se espera que los equipos de ventilación puedan entrar en funcionamiento durante los próximos días.

Críticas a Ruz

Compromís sostiene que el gobierno municipal ha presentado en distintas ocasiones esta actuación como una intervención ya completada, pese a que todavía existen centros sin los equipos operativos. “Pablo Ruz lleva hablando meses de esta actuación como un proyecto ya finalizado, pero lo cierto es que no es así, siendo las propias familias quienes nos traslada cómo niñas y niños siguen expuestos a las altas temperaturas en las aulas”, lamentaba Díez.

La escuela infantil Don Honorio, una de las cinco que se climatiza / Antonio Amorós

La formación considera que la climatización de los centros educativos debe abordarse como una prioridad ante la mayor frecuencia de episodios de altas temperaturas y olas de calor. A juicio de Compromís, no se trata únicamente de una cuestión de confort, sino de garantizar unas condiciones adecuadas para el alumnado y para el personal que desarrolla su actividad diaria en los centros.

Díez recordaba además que Compromís llevó al pleno municipal una moción en octubre para que el gobierno local de PP y Vox reclamara a la Generalitat la activación de inversiones destinadas a climatizar todos los colegios e instalaciones educativas del municipio. “Sin embargo, pese a la aprobación de la moción, no nos consta que el alcalde haya trasladado esta reivindicación a Conselleria, que podría haberse enmarcado en la segunda fase del Plan Edificant a la que Generalitat y Ayuntamiento han renunciado”, señalaba.

Equipos costeados por familias

La portavoz municipal criticaba que, ante la ausencia de una respuesta institucional suficiente, sean las propias familias quienes estén pagando en algunos colegios la instalación de aparatos para combatir las altas temperaturas. “En estos momentos, son las propias familias las que están sufragando el coste de la instalación de los equipos en los colegios y esto es inadmisible”, afirmaba.

Compromís vincula esta situación con la falta de continuidad de algunas actuaciones impulsadas durante el mandato anterior. Díez recordaba que el gobierno municipal de PSOE y Compromís puso en marcha la instalación de 800 placas solares en distintos colegios ilicitanos con el objetivo de facilitar el autoconsumo energético de los centros educativos, "una acción que no ha sido continuada por el gobierno de Ruz y Vox”, indicaba.

La formación reclama ahora que el Ayuntamiento presione a la Conselleria para habilitar inversiones que permitan extender la climatización a todos los centros educativos de Elche y culminar cuanto antes las actuaciones pendientes en las escuelas infantiles municipales. “Por nuestra parte, seguiremos defendiendo con firmeza que la educación pública y de calidad debe ser una prioridad absoluta”, ha concluido Esther Díez.