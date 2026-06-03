Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

A dos meses de las Fiestas de Elche el bipartito de PP y Vox desveló este miércoles cuáles serán los artistas que llenarán las noches de música en la barraca municipal de la Universidad Miguel Hernández, que será el principal foco de actividad del 7 al 14 de agosto. El cartel reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional actual, entre ellos Rigoberta Bandini, Beret, Siloé, Sidecars, Celtas Cortos, OBK, Chimo Bayo y Kuve, además de propuestas emergentes como Juicy Bae, MVKR y Neverland Bari, una programación que este 2026 apostará por la presencia de bandas nacionales y una oferta que, según el Ayuntamiento, está pensada para públicos de distintas generaciones. El recinto, ubicado en el aparcamiento del campus ilicitano, ofrecerá las actuaciones con los precios más contenidos de los dos últimos años.

Tal y como apuntaron las concejalas de Festejos y Cultura, Inma Mora e Irene Ruiz, la programación ha sido diseñada conjuntamente por ambas áreas junto a la promotora alicantina Producciones Baltimore, para confeccionar una oferta "equilibrada y representativa de distintos estilos" combinando propuestas dirigidas a los más jóvenes con artistas y grupos capaces de conectar con generaciones más veteranas, todo con el fin de consolidar la Barraca Municipal como espacio clave en plenas celebraciones en honor a la Maredéu.

Públicos

Ruiz puso el acento en la calidad del cartel al incorporar a artistas que atraviesan algunos de los momentos más destacados de sus respectivas trayectorias. "Estamos muy satisfechos con el cartel porque hay bandas que no necesitan presentación y muchas de ellas están ahora mismo en su momento más importante a nivel nacional", afirmó. Al hilo José Manuel Piñero, responsable de Producciones Baltimore citó por ejemplo a Siloé como una de las formaciones de mayor crecimiento dentro del panorama nacional, así como a Sidecars, inmersa en la presentación de su nuevo trabajo discográfico.

También subrayó la presencia de Rigoberta Bandini, que este año ha reducido notablemente el número de actuaciones dentro de su gira. "Está haciendo muy pocos conciertos y uno de ellos será precisamente en Elche", destacó Piñero.

Entradas

Las entradas para los conciertos de pago saldrán a la venta este jueves, 4 de junio, a las 10 horas a través de la web fiestasenelche.es. Además, si quedan localidades disponibles, podrán adquirirse también en la taquilla habilitada en el recinto. La programación arrancará el 7 de agosto con MVKR y Juicy Bae, en una de las noches más orientadas al público joven, con entradas a 15 euros. Un día después, el 8 de agosto, la Barraca Municipal recibirá a Siloé y Neverland Bari, en el concierto de mayor precio del cartel, a 25 euros. El 9 de agosto será el turno de Sidecars, que llegará a Elche en plena gira de presentación de su último trabajo, con entradas a 15 euros.

El cantante Beret actuará el 10 de agosto por 18 euros, mientras que el 11 de agosto tendrá lugar uno de los conciertos gratuitos más destacados de las fiestas con la actuación de Celtas Cortos. La programación continuará el 12 de agosto con Rigoberta Bandini, una de las artistas más demandadas del panorama nacional actual, cuyas entradas tendrán un precio de 18 euros.

Lleno total durante una de las actuaciones en la barraca municipal instalada en el parking de la UMH. / Información

La madrugada del 13 al 14 de agosto, una vez finalice la tradicional Nit de l'Albà, será el turno de OBK, en otro de los conciertos gratuitos del cartel. La actuación llegará en cuanto la Policía Local autorice el acceso al recinto, previsiblemente alrededor de la una de la madrugada. El cierre de la Barraca Municipal llegará el 14 de agosto con una fiesta intergeneracional protagonizada por Chimo Bayo & DJs y Kuve, también con acceso gratuito.

Precios más bajos

Uno de los aspectos que quiso destacar la organización fue el esfuerzo realizado para contener el precio de las entradas pese al incremento de costes que ha experimentado el sector musical en los últimos años. Piñero aseguró que los importes oscilan entre los 15 y los 25 euros, una cifra que calificó como "los precios más bajos de los últimos dos años" para una programación de estas características. La edil de Cultura hizo énfasis en que "estamos en una época en la que muchas entradas de conciertos cuestan 40 o 45 euros", explicó.

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Horarios y novedades

El Ayuntamiento también confirmó un ajuste en los horarios inicialmente previstos. La apertura de puertas de la Barraca Municipal tendrá lugar cada noche a las 21.30 horas, mientras que los conciertos comenzarán a las 23 horas. Como novedad, la Barraca Municipal incorporará este año una zona de food trucks para complementar la oferta de ocio y tras las demandas de usuarios que se encontraban con escasa oferta para comer algo a altas horas de la madrugada. Además, tras cada concierto continuarán las sesiones de DJs que se han convertido en una de las señas de identidad del recinto durante las fiestas patronales.