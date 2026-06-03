El PSOE carga contra el deterioro de parques y la falta de seguridad en el barrio Patilla de Elche

Los vecinos del barrio de Patilla, en Elche, han vuelto a alzar la voz para reclamar actuaciones que consideran urgentes y que, según denuncian, siguen pendientes pese a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento al inicio del mandato. La falta de reductores de velocidad, el deterioro de los parques públicos y la ausencia de mantenimiento centran gran parte de las reivindicaciones que este miércoles elevó el PSOE de Elche durante una reciente visita a esta zona de Carrús.

El portavoz socialista, Héctor Díez, insistió en que entre las principales preocupaciones figura la seguridad vial en la calle Rocío, donde los vecinos aseguran que los vehículos circulan a gran velocidad y reclaman desde hace años la instalación de más badenes reductores y un semáforo en la intersección con Victoria Kent.

Además, solicitan la colocación de un espejo en el cruce con la calle Martos para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes. Según las demandas transmitidas a la oposición, estas actuaciones "sencillas" permitirían incrementar la seguridad en una de las zonas más transitadas del barrio.

Visita de los socialistas al barrio Patilla de Elche / INFORMACIÓN

Plan de choque

Las reclamaciones cobran especial relevancia porque algunas de estas actuaciones ya fueron anunciadas por el alcalde, Pablo Ruz, en junio de 2023, apenas un mes después de acceder a la Alcaldía. Durante una visita al barrio, el regidor presentó un plan de choque que incluía precisamente medidas de seguridad vial mediante la instalación de reductores de velocidad, mejoras en los parques, actuaciones de asfaltado, limpieza, poda y renovación del mobiliario urbano.

Tres años después, los vecinos consideran que buena parte de aquellas promesas siguen sin materializarse, como trasladó el PSOE, que aprovechó para recordar que Ruz se comprometió entonces a intervenir para mejorar el estado de la barriada y atender demandas continuas de los residentes.

Parque María Luisa

Otra de las principales quejas se centra en el estado de degradación del Parque María Luisa. Desde el PSOE reprobaron la presencia de juegos infantiles rotos, mesas y bancos dañados, pintadas y una evidente falta de mantenimiento en un espacio frecuentado por familias y menores.

A ello se suman las peticiones de poda en diferentes calles del barrio, especialmente en la calle Baeza, así como la necesidad de mejorar la conservación de distintas zonas verdes y espacios públicos.

Más demandas

Las reivindicaciones trasladadas a los socialistas también incluyen un refuerzo de la presencia policial en el Parque Flora, la retirada de la cabina telefónica situada frente al colegio Casablanca y la instalación de bolardos junto a la iglesia para evitar el estacionamiento indebido.

En otro orden de cosas, Díez manifestó que los vecinos reclaman soluciones para diversas necesidades urbanísticas y sociales relacionadas con el entorno de Cáritas y varias parcelas del barrio. Según explican, muchas de estas cuestiones han sido trasladadas en repetidas ocasiones a través de la Junta de Distrito sin que, hasta el momento, hayan obtenido respuestas o actuaciones concretas por parte del Ejecutivo local.

Falta de respuestas

El portavoz socialista sostuvo que los residentes muestran su malestar porque las mejoras comprometidas por PP y Vox continúan pendientes mientras se anuncian inversiones millonarias en otras zonas de la ciudad.