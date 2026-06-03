Ruz propone un conservatorio "nuevo y provisional" en Elche para el curso 2027-2028

El Ayuntamiento de Elche trabaja en una solución provisional para trasladar el Conservatorio Profesional de Música a unas instalaciones completamente nuevas a partir del curso 2027-2028, mientras continúa pendiente la construcción de su futura sede definitiva en el entorno de Candalix. El alcalde, Pablo Ruz, avanzaba este miércoles que el gobierno municipal ya está perfilando una propuesta concreta, aunque evitaba desvelar por ahora su ubicación exacta porque antes deberá presentarla a la comunidad educativa.

El anuncio llega después de las protestas protagonizadas por familias, alumnado y profesorado ante las numerosas carencias del edificio actual, donde estudian alrededor de 500 alumnos. La falta de espacio, las deficiencias de insonorización, las goteras, las grietas y los retrasos en la cobertura de algunas bajas han vuelto a situar el futuro del conservatorio en el centro del debate educativo local. El conservatorio depende de la Conselleria de Educación, pero es el gobierno municipal el que ahora asegura estar trabajando en una solución, "provisional pero en unas instalaciones nuevas", después de décadas de quejas y de anuncios de soluciones que no llegan.

Una sede nueva, pero provisional

Ruz explicaba que el Ayuntamiento está buscando una fórmula que permita abandonar las actuales dependencias antes de que esté construido el conservatorio definitivo. “Estamos buscando fórmulas con el Conservatorio para que cuanto antes tengamos a los alumnos en unas nuevas instalaciones”, señalaba el alcalde.

La propuesta se encuentra todavía en una fase previa. El equipo de gobierno pretende reunirse esta semana con representantes del centro para trasladarles una alternativa que, según el regidor, podría resolver durante varios años los problemas más inmediatos. “Ya estamos perfilando cosas, tenemos que reunirnos con la comunidad educativa y en breve podremos dar ya buenas noticias”, indicaba a la vez que mostraba alegría en el semblante porque "parece que hemos dado con la solución".

Una pasada jornada de puertas abiertas en el Conservatorio de Elche / Áxel Álvarez

Preguntado por las características del posible emplazamiento, Ruz precisaba que se trataría de unas dependencias “nuevas y provisionales”, aunque no concretaba si el Ayuntamiento prevé adaptar un edificio ya existente o habilitar un inmueble de nueva planta. El alcalde insistía en que no podía avanzar más detalles antes de plantear formalmente la propuesta a profesorado, alumnado y familias.

“Nos tenemos que sentar con ellos. Os he dicho que tenemos una solución, pero tenemos que compartirla con la comunidad educativa”, afirmaba. Ruz reconocía además que la alternativa municipal deberá contar con el visto bueno del propio centro: “A lo mejor no es la solución que ellos consideran óptima. Yo creo que es una buena solución”.

El alcalde describía las futuras dependencias como unas instalaciones “nuevas y maravillosas”, situadas “en una zona maravillosa de la ciudad”. Si la comunidad educativa acepta el planteamiento, Elche dispondría de un conservatorio provisional para varios años, hasta la entrada en funcionamiento de la sede definitiva.

Alumnos hacinados en la clase de piano del Conservatorio de Elche / INFORMACIÓN

El calendario que maneja el gobierno municipal no permitiría realizar el traslado durante el próximo curso. La previsión más optimista sitúa la puesta en marcha de la sede temporal en el verano de 2027, de manera que pudiera utilizarse durante el curso 2027-2028. “Estaríamos hablando de algo conseguido en un tiempo récord”, defendía Ruz.

Un edificio con numerosas carencias

La búsqueda de una alternativa provisional se produce después de una nueva movilización de la comunidad educativa bajo el lema “Pel nostre conservatori, prou d’abandonament”. Familias, alumnado y profesorado reclamaban hace escasos días “respeto y dignidad” para el centro y una “educación pública de calidad”, ante unas condiciones que consideran impropias de un conservatorio profesional.

El edificio actual acoge a unos 500 estudiantes y asume además la gestión administrativa de otros cinco conservatorios municipales adscritos. Las familias sostienen que las instalaciones se concibieron como una solución temporal hace dos décadas y que no reúnen las condiciones necesarias para impartir enseñanzas musicales con normalidad.

Uno de los principales problemas es la falta de aislamiento acústico. La representante de las familias en el Consejo Escolar, Noelia Millán, ponía como ejemplo la proximidad entre el aula de coro y la de flauta, una circunstancia que dificulta el desarrollo de las clases cuando coinciden varias especialidades al mismo tiempo.

La falta de espacio obliga también a utilizar dependencias que inicialmente tenían otra finalidad. La biblioteca ha tenido que convertirse en aula y parte de las clases se imparten en el colegio Baix Vinalopó para poder atender a todo el alumnado.

Muchos jóvenes pasan jornadas completas en el conservatorio para compatibilizar sus estudios musicales con el instituto, pero apenas disponen de espacios para ensayar o estudiar entre clase y clase. El centro cuenta con 28 aulas y una única mesa con capacidad para cuatro personas, claramente insuficiente para una comunidad educativa cercana al medio millar de alumnos.

A ello se suman las deficiencias materiales del inmueble. Alumnos denuncian la existencia de paredes descorchadas, grietas y filtraciones de agua. “Cuando llueve tenemos que hacer carreras de obstáculos para entrar al pabellón esquivando cubos”, explicaba uno de los estudiantes.

Una de las salas principales del Conservatorio de Música de Elche / Axel Álvarez

El conservatorio tampoco dispone de un salón de actos propio, por lo que debe recurrir a espacios externos como L’Escorxador, la Escuela Oficial de Idiomas o el Gran Teatro para organizar audiciones y conciertos.

A la espera del centro definitivo

La propuesta provisional anunciada por Ruz no sustituye al proyecto del futuro conservatorio definitivo. El gobierno local mantiene su intención de levantarlo en el entorno de Candalix, después de descartar la ubicación planteada durante el mandato anterior junto al colegio Clara Campoamor. El alcalde defendía que los retrasos no se deben al cambio de emplazamiento decidido por el ejecutivo de PP y Vox, sino a la necesidad de que la Generalitat delegue las competencias antes de poder adjudicar la redacción del proyecto y las obras.

Mientras avanza esa tramitación, el Ayuntamiento plantea ahora una solución intermedia para que el alumnado pueda abandonar las instalaciones actuales antes de que concluya la construcción del edificio definitivo. La propuesta deberá pasar primero el examen de quienes viven diariamente las carencias del conservatorio. Ruz señalaba que el gobierno municipal ha intentado contactar ya con representantes del centro y que prevé reunirse con ellos esta misma semana. “A ver si ya podemos daros buenas noticias”, concluía.