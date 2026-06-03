Ruz "planta" 50 árboles más en el centro de Elche y anuncia el comienzo de las obras junto a Santa María

El Ayuntamiento de Elche continúa extendiendo su plan de arbolado urbano con la plantación de medio centenar de nuevos ejemplares en el centro de la ciudad, en el entorno de la calle Maestro Serrano, su confluencia con Gabriel Miró y la calle Arbres. La actuación, ejecutada por las brigadas municipales y prevista para concluir a lo largo de esta semana, se ampliará próximamente a otros puntos de la ciudad. El alcalde, Pablo Ruz, visitó este miércoles los trabajos acompañado por el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, y la concejala del distrito 6 Sagrado Corazón-Obispo Siuri, María Bonmatí. El regidor situó la plantación dentro de una estrategia municipal que pretende incorporar sombra a las calles más expuestas al sol, reducir el impacto de las altas temperaturas y mejorar la calidad ambiental de los barrios sin eliminar plazas de estacionamiento. En el mismo punto donde Ruz informó del plan medioambiental, también anunció el próximo e inminente comienzo de uno de los proyectos más esperados, la reurbanización del entorno de la basílica de Santa María.

Medio centenar de ejemplares

Los trabajos de arbolado, en esta fase, se están centrando en plantar plátanos y moreras. Los plátanos se utilizarán en el entorno de Maestro Serrano y Gabriel Miró, siguiendo el modelo ya existente en Blas Valero, mientras que en la calle Arbres se utilizan moreras. La actuación se ha ejecutado en apenas dos semanas aprovechando los trabajos de asfaltado. La apertura de los alcorques se ha realizado con personal municipal, dentro de una fórmula que permite incorporar arbolado a calles consolidadas sin necesidad de acometer una reforma urbana integral.

El plan de arbolado sigue en el barrio de Sagrado Corazón de Elche / V. L. Deltell

“Esta es nuestra hoja de ruta, que en Elche no haya ninguna calle sin árboles, tanto en el casco urbano como en las pedanías”, aseguró el alcalde. Ruz defendió que el arbolado debe formar parte de cualquier intervención municipal en el espacio público y que la plantación debe extenderse progresivamente a los distintos barrios y a los núcleos urbanos del Camp d’Elx. El objetivo no se limita a mejorar la estética de las calles. El Ayuntamiento vincula estas plantaciones con la creación de zonas de sombra, la reducción del calor acumulado por el asfalto y la capacidad de los árboles para actuar como sumideros de dióxido de carbono en vías sometidas a un tráfico intenso. “Un árbol es un sumidero de CO₂ en una calle que sostiene un tráfico tan intenso como esta calle Blas Valero y la confluencia con Gabriel Miró”, señaló Ruz durante su intervención.

De Concordia a Carrús Oeste

El gobierno municipal ha avanzado varios de los próximos pasos del plan. Uno de ellos será la colocación de arbolado de gran porte en la isleta situada frente al paseo de la Concordia, entre los Pisos Azules y la zona ajardinada. En este punto se plantarán plátanos con el objetivo de generar sombra en un espacio especialmente expuesto al sol.

Personal municipal se ha encargado de plantar los nuevos árboles en la zona centro de Elche / V. L. Deltell

El Ayuntamiento actuará también en Carrús Oeste. Ruz adelantó que próximamente se presentará la plantación integral de una calle que actualmente no dispone de ningún árbol. A ello se suman reposiciones de ejemplares en el entorno de la avenida de Alicante y otras intervenciones previstas en distintas zonas de Carrús.

La estrategia continuará además en el eje formado por las calles Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristóbal Sanz, una actuación de cerca de dos kilómetros que será ejecutada por una empresa adjudicataria. En este caso, el proyecto contempla la creación de alrededor de 200 alcorques para introducir arbolado en unas vías especialmente duras durante los meses de verano.

“Pondremos árboles por todos lados, en la medida que podamos y procurando siempre mantener todas las plazas de aparcamiento”, añadió el alcalde. El modelo municipal pasa por colocar los alcorques entre vehículos siempre que resulte posible, evitando reducir la oferta de estacionamiento en los barrios.

Ruz quiso diferenciar además el papel de las palmeras y el de los árboles dentro del paisaje ilicitano. “Las palmeras son necesarias en nuestros huertos, pero las palmeras no son árboles”, indicó. El alcalde aclaró que el Ayuntamiento no pretende sustituir palmeras por otros ejemplares, sino combinar ambos elementos cuando el entorno lo permita. “No vamos a talar palmeras para sustituirlas por árboles, evidentemente, pero nuestra idea y nuestra voluntad es clara: árboles por todos lados”, afirmó.

Según los cálculos municipales, desde 2023 se han plantado entre 2.500 y 2.800 árboles nuevos en Elche. La cifra incluye ejemplares introducidos en alcorques de la vía pública, en el entorno de la Ronda Sur y la avenida Felipe VI, además de reposiciones realizadas en espacios como la plaza de Castilla. “Me gustaría que el día que nosotros ya no estemos, en Elche no haya ni una sola calle sin árboles”, señaló Ruz.

El plan de arbolado alcanza hasta 2.800 ejemplares desde 2023 y continuará en Concordia, Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristóbal Sanz / V. L. Deltell

Cuenta atrás para la nueva plaza

El alcalde, Pablo Ruz, anunció también este miércoles el inicio inminente de uno de los proyectos más esperados para el centro histórico: la reurbanización del entorno de la basílica de Santa María. “La semana que viene empezamos ya el vallado de Congreso Eucarístico”, señaló el regidor. La instalación del perímetro de obra será el primer paso visible de una actuación que transformará más de 5.300 metros cuadrados alrededor del templo y del Palacio de Altamira.

La remodelación, adjudicada por 2,9 millones de euros a la UTE formada por Acsa Obras e Infraestructuras y Grupo Bertolín, incorporará nuevo pavimento, mobiliario urbano, iluminación led integrada, una fuente ornamental y más arbolado para generar sombra. El Ayuntamiento ha trasladado a los negocios de hostelería que los trabajos se organizarán por fases y que se intentará reducir al máximo su impacto durante las fiestas de agosto, uno de los periodos de mayor actividad del año. Los establecimientos podrán mantener inicialmente sus terrazas, aunque todavía quedan por concretar las afecciones que tendrán después del verano conforme avancen las obras hacia las inmediaciones de los locales.

Fiesta para estrenar la pasarela de Altabix

La nueva pasarela sobre las vías del tren en Altabix Nuevo se inaugurará este jueves a partir de las 18 horas con una fiesta abierta a los vecinos del entorno y al conjunto de la ciudadanía. El alcalde, Pablo Ruz, ha invitado a los ilicitanos a participar en la apertura de una infraestructura “necesaria y ansiada” para mejorar la conexión peatonal en una zona condicionada durante años por el trazado ferroviario.

El acto incluirá actividades para distintos públicos. “Habrá para todos, para los niños, para los mayores, para disfrutar de un entorno que ha quedado espectacular y de una infraestructura que ha supuesto una inversión muy importante, pero que también es fundamental para esa zona”, señalaba el regidor.