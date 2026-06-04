Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado

Arenales del Sol contará a partir del próximo mes de julio con su primer supermercado, una apertura especialmente esperada en una pedanía costera de Elche que durante años ha arrastrado una carencia de servicios comerciales básicos. La cadena Eroski ocupará uno de los espacios de la nueva superficie comercial construida entre la avenida Costa Blanca y la calle Bahía, ofrecerá entre 5.500 y 6.000 referencias y permanecerá abierta los siete días de la semana para atender tanto a los residentes como a los visitantes.

Interior del supermercado que se está construyendo en Arenales del Sol / INFORMACIÓN

La llegada del establecimiento supondrá además la creación de nueve puestos de trabajo y evitará que buena parte de los vecinos y turistas tengan que desplazarse en coche hasta Gran Alacant, en el término municipal de Santa Pola, para realizar compras de alimentación. Hasta ahora, Arenales dispone principalmente de restaurantes y algunos pequeños comercios, muy pocos de ellos de alimentación.

Apertura durante el mes de julio

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó este jueves las obras acompañado por el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, para comprobar el avance de los trabajos previos a la apertura. El calendario se adelanta así respecto a las previsiones manejadas hace unas semanas, cuando se estimaba que el complejo podría estar operativo a finales del verano o durante el último trimestre del año.

Ruz destacó la importancia de que Arenales disponga por primera vez de un supermercado con actividad durante todo el año. La pedanía ha experimentado una evolución sostenida en su número de habitantes y mantiene además una elevada presión turística durante los meses estivales, una combinación que hacía especialmente visible la ausencia de una oferta comercial suficiente.

La apertura, según el alcalde, “supone un antes y un después para Arenales del Sol”. El regidor agradeció la apuesta empresarial por la ciudad y puso el proyecto como ejemplo del papel que desempeña la inversión privada en la transformación de los barrios y pedanías.

El alcalde de Elche visitaba este jueves las obras del futuro supermercado de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

“Con este supermercado cambiamos todavía más el futuro de Arenales que sigue aumentando en número de habitantes, con inversiones cruciales y revolucionarias”, afirmó Ruz durante la visita. El alcalde recordó también que el Ayuntamiento ha trabajado desde el inicio del actual mandato para desbloquear los trámites necesarios y facilitar que la actuación pudiera salir adelante.

El director de Franquicia del Grupo Eroski, Alberto Cañas, explicó que el establecimiento dispondrá de productos correspondientes a todas las secciones habituales y de un horario amplio de lunes a domingo. “Era una ubicación estratégica para nosotros y estamos convencidos de que ofrecerá un servicio muy útil tanto para residentes como para visitantes”, indicó.

Por su parte, el propietario de la empresa franquiciada, David Santiago, señaló que la apertura pretende cubrir una demanda concreta de la pedanía. El objetivo, afirmó, “es ofrecer un servicio de proximidad que responda a una necesidad real de los habitantes y visitantes de Arenales del Sol”.

Una nave con cuatro establecimientos

El supermercado formará parte de una superficie comercial de alrededor de 1.770 metros cuadrados levantada en el sector AR-1, entre la calle Bahía y la avenida Costa Blanca. El complejo albergará cuatro negocios diferenciados dentro de una misma nave, aunque cada empresa acometerá sus propias obras internas para adaptar el espacio a su actividad.

La implantación de Eroski ya se perfilaba como la principal incorporación del proyecto desde el pasado mes de abril, cuando este diario adelantó que la cadena había rubricado el acuerdo para instalarse en Arenales. La apertura en julio confirma ahora el avance de las obras y acorta el horizonte previsto inicialmente.

Además del supermercado, el complejo contempla un establecimiento de hostelería, que podría tener orientación asiática, y un local de carácter gourmet que combinaría la venta de productos selectos con un servicio de cafetería. El cuarto uso comercial todavía estaba pendiente de concretarse.

El supermercado de Arenales del Sol tendrá entre 5.000 y 6.000 referencias / INFORMACIÓN

La actuación no se limita a la nave. El desarrollo del sector incluye también la construcción de alrededor de una veintena de viviendas unifamiliares, dentro de un proyecto residencial comercializado por la inmobiliaria Marhouse International, que ha ejercido de intermediaria entre la promotora Gestiones Terrasol S.L. y las empresas interesadas en ocupar los locales.

La apertura del supermercado responde a una reivindicación recurrente de la pedanía. Durante años, los residentes han dependido en buena medida del vehículo privado para adquirir productos de alimentación y llenar la cesta de la compra en las cadenas instaladas en Gran Alacant, a varios kilómetros de distancia. La situación se acusa especialmente en verano, cuando Arenales multiplica su población y aumenta la demanda de servicios.

Un proyecto con años de tramitación

El desarrollo de esta superficie comercial tiene un recorrido administrativo prolongado. En 2020, el pleno municipal aprobó el estudio de detalle de la manzana número 11 del sector AR-1 con los votos favorables de todos los grupos, salvo la abstención de Vox. El propósito era facilitar la implantación de comercios y viviendas en una zona donde la falta de servicios resultaba cada vez más visible.

La parcela había pertenecido originalmente al Ayuntamiento y a la Generalitat antes de ser subastada por el anterior gobierno municipal con la finalidad de dotar de más servicios al enclave costero. En noviembre de 2023, la Junta de Gobierno ratificó la venta del solar a la promotora por 309.000 euros.