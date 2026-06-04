Las 31 candidatas a Reina Infantil de las Fiestas de Elche tienen entre 8 y 14 años

Después de meses de convivencia, entrevistas y actos oficiales, las 31 candidatas infantiles a Reinas y Damas de las Fiestas de Elche de este 2026 afrontan una semana crucial del camino que culminará este sábado en la rotonda del Parque Municipal a partir de las 22 horas con la gala de elección.

El pasado domingo fue uno de los momentos más emotivos del proceso durante la recepción oficial en el Ayuntamiento, la última gran cita antes de la gala y una nueva oportunidad para compartir experiencias con el jurado, que en el caso de las infantiles está presidido por la concejal de Educación, María Bonmatí, acompañada de la supervisora de Enfermería de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche, Elena Mendiola; la fiscal de menores María José Peral; la directora del CEIP Luis Vives, Mª Asunción Valero y la psicóloga y escritora, María Esclapez.

Candidatas infantiles para Reina de las Fiestas de Elche 2026 durante uno de los ensayos / INFORMACIÓN

Edades

La candidatura de este año, con un 59% de representantes de los barrios y un 41% de las pedanías, está formada mayoritariamente por niñas de entre 9 y 11 años. La edad más repetida son los 10 años, seguida muy de cerca por las candidatas de 9, una circunstancia que se refleja también en sus gustos, aficiones y actividades cotidianas, aunque también hay alguna candidata con ocho, y en el otro extremo de 14 años. Ahora bien, ¿qué aficiones tiene la generación que aspira a representar las fiestas ilicitanas?

Artes y manualidades

Si hay una palabra que define a muchas de ellas es la pasión por las artes, las manualidades, la música y el teatro musical. El baile se convierte en la afición estrella con el ballet, la danza contemporánea y el baile urbano como principales puntos fuertes entre las aspirantes. Junto a esta disciplina sobresale también el patinaje y la gimnasia rítmica, dos de las extraescolares con mayor presencia entre las candidatas.

Deporte

No es baladí que el deporte también ocupa, de hecho, un lugar destacado en la vida de muchas de ellas. El voleibol aparece entre las modalidades más repetidas, junto a otras disciplinas como el balonmano, el pádel, el fútbol o la equitación. Una muestra de que las futuras representantes de las fiestas compaginarán los cerca de 400 actos programados a lo largo del año con una intensa agenda deportiva.

En el plano educativo, el inglés figura entre las actividades extraescolares más habituales y cuando se les pregunta por las asignaturas preferidas, Educación Física encabeza muchas de las respuestas así como las Matemáticas o incluso Robótica.

Nit de l'Albà

Si tuvieran que elegir un momento de las celebraciones en honor a la Maredéu con el que quedarse, la mayoría apuntan a la Nit de l'Albà y la Batalla de Flores, celebración esta última que cada año promueve más la Gestora de Festejos Populares y el Ayuntamiento, que cada edición planta más tagetes y que incluso el pasado año buscó otro emplazamiento para engrandecer la tradición recuperada hace unos años.

Y si hay algo que une a todas ellas es el motivo por el que decidieron presentarse. Tal y como le han manifestado a la propia organización, la mayoría habla de la ilusión de representar a su comisión y a toda la ciudad, de vivir las fiestas desde una perspectiva única y de formar parte de una experiencia que muchas consideran un sueño desde pequeñas.

Sin embargo, hay quienes destacan la oportunidad de conocer nuevas amigas, compartir momentos especiales o aprender durante un proceso que ya les ha dejado recuerdos imborrables.

Un momento de la recepción de candidatas mayores e infantiles en el Ayuntamiento de Elche el pasado fin de semana / INFORMACIÓN

Hasta ahora ya se han producido ensayos en el lugar, que volverá a ser el pulmón verde ilicitano pese a que el presidente de la Gestora, Fernando Jaén, ya lanzaba el guante la última vez al Ayuntamiento para tratar de buscar otro emplazamiento en vista de que la Rotonda se quedaba pequeña por la cantidad de festeros concentrados.

Por ahora lo poco que se sabe es que la gala tendrá un toque futurista, como avanzó el propio Ejecutivo local este jueves, con lo que quedará esperar a la cita especial, que servirá de preámbulo de la gala de proclamación prevista para el 27 de junio en la Plaça de Baix donde, oficialmente, empezará el nuevo reinado.