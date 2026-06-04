Un tutor que blinda del despido en caso de bajas en Elche

Volver al trabajo después de una baja médica de larga duración puede resultar en muchas ocasiones casi tan complejo como el propio proceso de recuperación. Con esa premisa como punto de partida, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche celebraron este jueves la sexta edición de sus jornadas sobre retorno al trabajo, un encuentro de donde emergió entre las conclusiones la necesidad de crear una nueva figura profesional que acompañe a la persona trabajadora durante todo el proceso de vuelta al empleo.

Sería, digamos, una especie de tutor que, en términos técnicos, se llamaría facilitador o coordinador del retorno al trabajo para hacer más fácil esa vuelta a la rutina laboral o incluso servir de refuerzo de la propia ley para blindarlo de despidos.

Prueba piloto

El propio sindicato confirmó que la organización ha empezado a incorporarlo de forma experimental con lo que abren la puerta a que pueda extenderse al tejido empresarial. Así lo expusieron frente a profesionales de la prevención de riesgos laborales, representantes sindicales, personal sanitario, estudiantes universitarios y especialistas en salud ocupacional asistentes a las jornadas en las que, sobre todo, se debatió cómo mejorar la reincorporación laboral sin que suponga un duro trance.

"Muchas veces el trabajador se pierde. Vuelve después de seis meses, un año o incluso más tiempo fuera de la empresa y necesita acompañamiento", exponía la responsable de Salud Laboral del sindicato, Marisa Baena, mientras incidía en que la misión es contar con una persona que actúe como enlace con los departamentos de recursos humanos, los servicios de prevención, los delegados sindicales y la dirección de la empresa.

Representantes de la UMH y UGT durante las jornadas de retorno al trabajo tras una incapacidad / J.R.Esquinas

La intención es que, una vez definido el modelo, pueda incorporarse tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas compañías, donde las dificultades para gestionar estos procesos suelen ser mayores debido a la falta de recursos.

Protocolos

La propia secretaria general incidía en que el trabajo futuro pasa por desarrollar protocolos específicos y programas formativos que permitan profesionalizar esta función y poner herramientas a disposición de cualquier organización, independientemente de su tamaño.

Puzzle

Es más, llegaron a presentar esta metodología como un puzzle en el que deben encajar todas las piezas para combatir uno de los principales problemas que ocurre actualmente cuando, pese a existir profesionales implicados en la reincorporación laboral, trabajan de manera poco coordinada, apuntaba por su parte Beatriz Martín del Río, responsable del Grupo de Trabajo en Salud Ocupacional de la UMH, que lleva años investigando esta realidad.

La especialista exponía que el retorno laboral no debe entenderse como un simple trámite administrativo, sino como una parte más del proceso de recuperación. "Volver al trabajo es saludable porque permite recuperar relaciones sociales, autoestima, sensación de utilidad y volver a conectar con la vida cotidiana", afirmaba.

Participantes de las jornadas hacen sus propuestas para mejorar el acompañamiento a trabajadores que se reincorporan / J.R.Esquinas

"Forma parte del proceso de sanación", manifestaba la experta al tiempo que relataba que cada vez habrá más situaciones de vuelta al trabajo tras un largo proceso de recuperación "porque la medicina avanza y permite que muchas personas superen enfermedades graves y continúen desarrollando su proyecto vital y laboral". De ahí que lanzase la pregunta sobre cómo conseguir que el regreso sea saludable para la persona y sostenible para quien contrata.

Estudios

Los últimos estudios disponibles sitúan a la provincia de Alicante en torno al 5 % de jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal, según datos de Umivale Activa, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Con ello, la propuesta llega en un momento en el que las bajas laborales por enfermedad continúan aumentando vinculadas, principalmente, a accidentes y patologías musculoesqueléticas así como problemas de salud mental. Estos últimos supuestos se llegan a desarrollar en muchos casos por la sobrecarga laboral, como alerta UGT, que ve que este es uno de los factores que más se está detectando en entornos laborales donde las plantillas cada vez están más mermadas.

Esperas

Al hilo, desde el sindicato pusieron el foco en que no es siempre la propia enfermedad la que alarga la baja si no los tiempos de espera para acceder a determinados especialistas o pruebas diagnósticas que terminan condicionando la duración de esos procesos.

Nueva Ley

El debate sobre el acompañamiento en el retorno laboral cobra especial relevancia tras la reciente entrada en vigor de la Ley 2/2025, una norma que modifica el tratamiento de las situaciones de incapacidad permanente y que obliga a las empresas a valorar adaptaciones o recolocaciones antes de extinguir su relación laboral.

Aunque durante las jornadas se recordó que la legislación ya contempla mecanismos para favorecer la reincorporación de los trabajadores, tanto UGT como los investigadores de la UMH expusieron que al ser tan reciente tiene que sentarse la jurisprudencia.

Precisamente entre los asistentes al encuentro se encontraban tanto universitarios como representantes de distintos sectores interesados en mejorar, como Emma Agudo, estudiante de último curso de Psicología interesada en especializarse en Recursos Humanos, que consideraba que el debate responde a una realidad cada vez más visible.

"He acompañado a personas con enfermedades médicas que han tenido que afrontar retornos laborales muy complicados. Por eso, me interesa conocer qué se está haciendo realmente y no quedarme solo con la teoría", apuntaba mientras reconocía que en casa también vivió una experiencia similar con su padre.

Carmen Solano, delegada de UGT en el Hospital Quirónsalud de Torrevieja, aseguraba, por su parte, que muchas reincorporaciones continúan produciéndose sin protocolos específicos de acompañamiento.

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"La empresa entiende que están al 100% pero no"

"Tenemos compañeros que vuelven después de dos años fuera y se incorporan como si se hubieran marchado ayer. La empresa entiende que están al 100 % desde el primer día y la realidad no es esa", incidía, haciendo énfasis en la importancia de un facilitador que acompañe psicológica y organizativamente a trabajadores que vuelven, en muchos casos, "con miedo, con incertidumbre o con limitaciones físicas".