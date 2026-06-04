Ocho de cada diez casos de adicción que atiende el Ayuntamiento de Elche se deben al abuso tecnológico

Casi el 80 % de los casos atendidos por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Elche está relacionado con el uso abusivo de las nuevas tecnologías. Pantallas, redes sociales, videojuegos y otros comportamientos digitales ocupan ya una parte principal de las intervenciones que desarrolla este servicio municipal gratuito, cuya demanda ha aumentado durante los últimos años.

La Concejalía de Sanidad presentaba este jueves una nueva campaña dirigida especialmente a niños, adolescentes y jóvenes para prevenir conductas perjudiciales antes de que lleguen a convertirse en una adicción. La iniciativa utiliza como reclamo la expresión viral “Six Seven”, una muletilla extendida entre los menores a partir de un vídeo difundido en redes sociales, para captar su atención mediante cuatro piezas audiovisuales centradas en el tabaco, las drogas, el alcohol y los juegos de azar.

El abuso tecnológico encabeza las consultas

La campaña era presentada por la edil de Sanidad, Inma Mora, junto a las psicólogas municipales Lidia Martínez y Maribel Machuca García, integrantes de la UPCCA. Durante la comparecencia, Machuca destacaba el peso que han adquirido las pantallas entre los casos derivados al servicio: “En primer lugar, casi el 80% de los casos que encontramos es abuso a nuevas tecnologías”.

La psicóloga advertía de que se trata de una problemática en auge y ampliamente normalizada entre menores y familias, aunque esa normalización no implica necesariamente que el uso sea saludable. “Se está detectando sobre todo el tema de las tecnologías, que está bastante en auge y bastante normalizado, que no normal, en cuanto al uso excesivo y el abuso”, explicaba.

El servicio trabaja desde una perspectiva preventiva. Su objetivo no es intervenir únicamente cuando ya existe un diagnóstico de adicción, sino actuar desde que comienzan a aparecer señales de uso excesivo, abuso o consecuencias negativas en la vida diaria. La UPCCA recibe derivaciones de Servicios Sociales, Salud Mental Infantil, centros escolares, medidas judiciales y otros departamentos municipales, aunque cualquier persona residente en Elche puede solicitar atención directamente.

Varios menores con sus móviles, que para ellos es «todo», según señalan ellos mismos. | RAFA ARJONES / J.hernández

La petición también puede formalizarse a través de la sede electrónica municipal, mediante el trámite habilitado para ello. Las profesionales atienden además consultas puntuales de familias que buscan orientación antes de que el problema se consolide.

“Trabajamos desde el ámbito de la prevención y promoción de la salud, siempre intentando que no lleguemos a que haya ningún diagnóstico de adicción”, señalaba Machuca. La intervención se activa cuando comienzan a observarse comportamientos que pueden afectar al bienestar, las relaciones familiares, el rendimiento escolar o la vida social de los menores.

Una campaña con el gancho del “Six Seven”

La primera pieza de la nueva campaña se estrenó el pasado 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco. A lo largo del año se lanzarán nuevos vídeos vinculados a otras fechas de sensibilización: el 26 de junio, el 29 de octubre y el 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol.

Los cuatro vídeos mantienen un mismo hilo conductor y recurren al “Six Seven” como elemento reconocible para el público joven. La expresión surgió de un vídeo viral protagonizado por un niño y ha acabado extendiéndose como una respuesta automática o una muletilla entre escolares, preadolescentes y adolescentes.

“Es el gancho que queríamos para que capten durante 20 segundos la atención y podamos transmitir un mensaje claro, directo y que luego nos lleve a asociarlo con la UPCCA: dónde estamos, quiénes somos y que pueden acceder a nosotros de manera fácil”, explicaba Martínez.

La edil Inma Mora indicaba que la iniciativa pretende trasladar una idea sencilla: disfrutar del ocio no tiene por qué estar ligado a comportamientos perjudiciales. “Lo que queremos que conozcan los jóvenes es que divertirse, compartir y disfrutar no tiene por qué ir ligado en ningún momento a conductas que son perjudiciales para su salud o su futuro”, afirmaba.

Además de las tecnologías, la campaña abordará el consumo de tabaco, cannabis y otras drogas, el alcohol, las apuestas y los juegos de azar. Las piezas se distribuirán de forma escalonada durante el año para aprovechar distintas jornadas de concienciación y mantener el mensaje preventivo en circulación.

Atención gratuita en San Antón

La UPCCA se encuentra actualmente en el nuevo centro social de San Antón. El equipo está formado por dos psicólogas, un educador social y una técnica de animación sociocultural. El servicio puede localizarse presencialmente, por teléfono y a través de sus redes sociales.

Su trabajo se divide en varios niveles. La prevención universal está dirigida al conjunto de la población antes de que aparezca un problema. La prevención selectiva se concentra en colectivos, barrios o ámbitos donde existe una mayor probabilidad de desarrollar conductas adictivas. La prevención indicada se activa cuando ya se detecta un uso o abuso de sustancias o comportamientos.

Un niño jugando con videojuegos / José Luis Fernández

En este último ámbito se encuadra el programa Dron, que trabaja de forma directa con familias, niños y adolescentes. Según las profesionales, cada año aumentan las peticiones de atención y las derivaciones vinculadas a distintos tipos de consumo o comportamiento problemático.

La unidad desarrolla también acciones comunitarias y escolares en centros de Primaria y Secundaria del municipio. Entre sus iniciativas figuran la barraca de prevención del consumo de alcohol entre menores durante el verano, la campaña Navidad sin pantallas y distintos proyectos audiovisuales elaborados con jóvenes.

Mora defendía el papel de la unidad municipal y la necesidad de dar a conocer un recurso que puede ayudar a las familias antes de que las dificultades se agraven. “El objetivo es llegar sobre todo a la población joven para prevenir, acompañar y sensibilizar sobre todas las conductas adictivas”, señalaba la concejala.

Machuca recordaba que la prevención permite anticiparse a problemas con consecuencias personales, familiares y sociales. La psicóloga citaba además una encuesta realizada el pasado año que reflejó que el consumo de alcohol entre menores en Elche era relativamente inferior al registrado en el conjunto de la Comunidad Valenciana, un dato que atribuye en parte al trabajo preventivo mantenido durante los últimos años.

La campaña “Six Seven” busca ahora ampliar ese alcance con un formato breve, reconocible y pensado para circular entre los jóvenes. El mensaje de fondo, sin embargo, permanece: actuar antes de que una conducta aparentemente cotidiana se transforme en un problema.