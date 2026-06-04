Elche: ¿La ciudad que no quiere a su patrimonio?

Es triste, pero a veces inevitable preguntarse si en realidad Elche quiere a su patrimonio. Da igual el color de la Administración local de turno, porque, desgraciadamente, y a lo largo de los años, lo han hecho igual de mal a izquierda y a derecha. De otra manera, no se entiende que los ilicitanos e ilicitanas hayamos tenido que soportar el bochorno de tener una torre vigía como la de Aznar o Jubalcoy que, sobre el papel, es un monumento declarado y protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), pero que en su día se reconvirtió en prostíbulo y se pintó de rosa, sin que nadie de los que estaban llamados a velar por su protección hiciera nada.

De torre vigía protegida de Jubalcoy, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El Progreso

Como tampoco se entiende que se acabara con un edificio como el de Nuevos Riegos El Progreso apuntalado en 2018, después de que la Conselleria de Cultura paralizara los trabajos para evitar el derribo porque aquí se consideró que el inmueble no merecía la pena y ahora esté a expensas de que la fachada se desmonte manualmente y se vuelva a montar retranqueada en una construcción de la que sólo quedará eso y el patio, pese a que en su día fue memoria viva de las ventas de agua en Elche. O que se quisiera privatizar el convento de Las Clarisas para convertirlo en un hotel con encanto, cosa que, al final, se acabó descartando afortunadamente.

Una vista del edificio de El Progreso, que está apuntalado desde hace años. / Áxel Álvarez

Casa Peral

Al igual que también resulta difícilmente comprensible que no se hiciera nada en la Casa Peral hasta dejar que colapsara la construcción y no quedara otra que acabar tirándola al suelo, hasta el extremo de que un año después solo queda un solar en pleno centro de Elche, junto a la Plaça de Baix. Con un matiz importante: el actual bipartito de PP y Vox impuso a la propiedad que tendría que reproducir la antigua fachada y mantener la ubicación de la escalera desaparecida, y daba dos meses para el proyecto de edificación, aunque la empresa pidió una prórroga hasta después del verano pasado. A junio de 2026, cuando se ha cumplido algo más de un año del derribo del edificio del número 4 de la calle Mare de Déu dels Desamparats, que aparece en la ficha 35 del Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del Término Municipal de Elchecon un grado de protección estructural y, como elementos principales, se citan la fachada con su composición, elementos y materiales, y, de forma literal, “la ubicación de la escalera”, no se ha dado cuenta públicamente de en qué fase está el proyecto, y la celeridad que pedía el bipartito de PP y Vox parece haber quedado en nada.

El solar en el que se levantaba la Banca Peral hasta hace un año. / Jose Navarro

La Alcudia

No menos entendible es que sigamos insistiendo en la cesión de la Dama de Elche -ahora de forma temporal- en una ciudad que vive de espaldas al yacimiento donde se encontró, de espaldas a La Alcudia, y en la que a lo largo de los últimos 20 años -justo el tiempo que hace el busto regresó por última vez, porque lo hizo un 18 de mayo de 2006, sin que se haya hecho mucha alharaca con la conmemoración- no se haya hecho nada en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche Alejandro Ramos Folqués, en el MAHE, por sin un día se alinean los astros y la escultura vuelve aunque sea por unos meses.

Trabajos de protección en 2019 de las obras que están almacenadas en el MACE a la espera de la reapertura / INFORMACIÓN

De Soria al MACE

Tampoco es fácil de digerir que se retirara de la vía pública la obra del Dragón de Jaume I de Salvador Soria, un escultor reconocido hasta por un Consell del PP con el VIII Premio de Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana, para poner una fuente dedicada a la Venida de la Virgen y que solo un puñado de voces alzaran la voz, hasta que tres meses después se supo de su restauración y se le buscó un nuevo emplazamiento en otro punto, en Pere Joan Perpiñán. O que el Museo de Arte Contemporáneo (MACE) lleve ya siete años cerrado, casi dos mandatos, con izquierda y derecha gobernando, y hasta 400 obras de autores como Sixto Marco o Joan Castejón estén guardadas a cal y canto.

La inspección realizada en febrero en la fachada norte de la basílica de Santa María. / Matías Segarra

Santa María y San José

O que, al margen de quien sea el propietario, se empiece la casa por el tejado en la basílica de Santa María, arreglando la plaza del Congreso Eucarístico, mientras el templo en el que se representa el Misteri d’Elx, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sigue cubierto de redes, a expensas del impulso definitivo a la fundación, pero, sobre todo, sin fondos para una edificación para la que, a finales de 2024, se presentó el proyecto básico de ejecución para la primera fase de rehabilitación. Un proyecto en el que, dicho sea de paso, se evidenciaba que la construcción se está abriendo por el propio esfuerzo de los arcos y bóvedas que ya empujan a las esquinas, con desplomes de 37 centímetros en el arco fajón y ligeros deslizamientos hacia el exterior, y arcos en descensos de entre 15 y 17 centímetros, a lo que se suman los vuelcos y hundimientos provocados por la falta de capacidad portante del terreno, como consecuencia de los sismos que han castigado a la construcción desde sus orígenes en el siglo XVII, el efecto de las lluvias, y el material del que está hecha la basílica. Todo porque Santa María es propiedad del Obispado. Igual de incomprensible que la iglesia de San José, esta sí propiedad del Ayuntamiento de Elche y también declarada BIC, y, por tanto, sin que aquí se pueda responsabilizar al Obispado, tenga una malla para evitar desprendimientos dentro de la propia parroquia.

Red de protección en el techo de la iglesia de San José de Elche / Áxel Álvarez

La Torre dels Vaïllos

Sin embargo, lo incomprensible de muchas de esas situaciones, a las que cada cual podrá sumar alguna que otra más, probablemente explique también lo ocurrido hace unos días en la Torre dels Vaïllos. Hasta el punto de que en la Plaça de Baix da la sensación de que no le dan más importancia a la colocación de algún que otro cartel publicitario en un BIC datado entre los siglos XV y XVI, coincidiendo con la celebración de un festival musical en ese entorno. No ven mayor problema, o eso parece, pese a lo que dice una ley de 1985 como la de Patrimonio Histórico Español, que, aunque pueda parecer restrictiva, a juzgar por los antecedentes en Elche, en ocasiones puede que hasta se haya quedado corta.

La legislación

El artículo 19 de esa norma no puede ser más contundente desde el primer punto al decir que “en los monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los organismos competentes para la ejecución de esta ley”, a lo que se añade que “será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración”. Ahora bien, si con eso no fuera suficiente, en el punto tres se apostilla que “queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos declarados de interés cultural”.

Con poca memoria

Por si hay dudas, se destaca eso de los monumentos reconocidos como BIC como, por otra parte, es la Torre dels Vaïllos, y se alude expresamente a publicidad comercial -da igual si hay clavos o no de por medio-, aunque no parece que algunos se hayan leído la legislación, pese a que la ignorancia de las normas no exima de su cumplimiento, y por más que haya quien quiera tapar sus vergüenzas y defenderse atacando. Sea como fuere, la pregunta es clara: ¿Elche es una ciudad que no quiere a su patrimonio? Cada uno tendrá la respuesta que considere pero, desde luego, por lo pronto, Elche parece que quiere tener poca memoria en demasiadas ocasiones, y el problema es que no es una cuestión de siglas y, peor aún, tampoco de principios, sino de números… Aunque, claro, si dejamos en su día que una torre BIC fuera un burdel pintado de rosa, es lógico que el resto parezca una broma. Ojalá algún día algún ayuntamiento en Elche, que es quien debe velar por estas cuestiones, se tome el patrimonio en serio.