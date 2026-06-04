La factura del Consell en Elche en el año antes de las elecciones: 27,4 millones y con el reto de licitar la Ronda Sur a finales de 2026

Una “apuesta clara por seguir impulsando proyectos transformadores”, con una cantidad “inédita” para Elche. Así definió el alcalde, Pablo Ruz, las inversiones previstas por el Consell para la ciudad en sus presupuestos, los mismos que, hace solo unos días, desde el PSOE tachaban de “humillación” para los ilicitanos e ilicitanas. Una inyección que el regidor elevó a los 27,4 millones de euros, a un año justo de las próximas elecciones municipales y también de las autonómicas si no hay giro de guion, en las que, además, son las primeras cuentas de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat. “O no han leído realmente el proyecto de ley de presupuestos o, si lo han leído, han intentado mentir”, dijo Ruz, dirigiéndose a la oposición por las críticas a la hoja de ruta económica del Ejecutivo valenciano.

El alcalde, Pablo Ruz, este jueves, en el Ayuntamiento, presentando los presupuestos. / INFORMACIÓN

El debe y el haber

En el haber de las cuentas, 1,1 millones de euros para la segunda fase de la Ronda Sur, algo que Ruz justificó en el hecho de que se aspira a que la redacción del proyecto pueda estar antes de lo previsto y que, por tanto, las obras incluso puedan salir a licitación en lo que queda de año. También puso en valor otras partidas para vivienda, sanidad, educación, infraestructuras, medioambiente, movilidad, patrimonio y cultura. En el debe, proyectos casi endémicos y acuciantes que, por una cosa o por otra, de momento deben seguir esperando, como las obras de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, la ampliación del IES Severo Ochoa más allá de la solución que se le dé a corto plazo al laboratorio, o los obras paradas sine die del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche, que aspira a paliar en parte su asfixiante situación con la reforma de los actuales quirófanos y paritorios, si una enmienda o una modificación presupuestaria no lo remedian.

Las cantidades que prevé invertir el Consell en Elche en 2026. / INFORMACIÓN

La comparecencia

Acompañado de una proyección que iba mostrando las cantidades desglosadas por áreas, Pablo Ruz, que, en esta ocasión, compareció en solitario, fue dando cuenta de las diferentes partidas, comenzando por vivienda, donde un millón de euros serán para la anualidad de este año para las obras para construir 45 viviendas de San Antón, para las que se consignaron 2,5 millones plurianualizados por parte de la Generalitat, además de otros 50.000 euros para el plan para Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR) del barrio, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. “Esa dotación inicial para la regeneración del barrio ya habla del compromiso serio que tiene el Consell”, dijo en alusión al ARRUR. “Hemos sido el primer municipio que ha pedido a la Generalitat la inclusión de Elche en ese plan estatal de la vivienda, que va a ser muy importante”, apostilló.

Imagen aérea donde se aprecian los dos grandes bloques de viviendas que ya no están en pie en el barrio de Sam Antón en Elche / INFORMACIÓN

Sanidad

De ahí, dio el salto a Sanidad, área que, prácticamente, se lleva casi la mitad del dinero que el Consell prevé enviar a Elche. Del total, 7,3 millones de euros irán a la reforma de centros de atención especializada del departamento del Hospital General; 3,5 millones al nuevo centro de salud de Travalón que se está construyendo; 1,7 millones de euros al área quirúrgica del propio General; 300.000 euros a la reforma de instalaciones de Atención Primaria; y 150.000 euros para la reforma y ampliación del centro de salud de San Fermín, de forma que se redactará primero el proyecto para, según Ruz, acometer cuanto antes la reforma de este edificio.

El Hospital General de Elche está en la cola en cuanto a listas de espera quirúrgica de la Comunidad. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

Torrellano

Eso sí, en el cuadrante distribuido por el Ejecutivo local no había mención alguna al centro de salud que reivindican los vecinos de Torrellano incluso con protestas de por medio. Sea como fuere, el alcalde señaló que, una vez que esté el centro sociocultural en marcha, a priori a final de año, será el Ayuntamiento quien asuma la inversión para adecuar las actuales instalaciones del consultorio de la pedanía ilicitana. “Una vez tengamos el espacio cultural de Torrellano ya en marcha, esperamos que para final de año, el Ayuntamiento asumirá la inversión para la adecuación del actual centro de salud, la ampliación definitiva del centro de salud de Torrellano, con la incorporación de nuevos espacios, de nuevas disciplinas y, por supuesto, con una mejor atención a los vecinos”, alegó. Tampoco se ha previsto nada para el nuevo bloque quirúrgico del Hospital General, y Ruz comentó que aún se están buscando soluciones para deshacer el “entuerto”, por las complicaciones de las obras planteadas inicialmente, hasta el extremo de acabar paralizadas y judicializadas.

Consultorio de Torrellano, en imagen de archivo / Antonio Amorós

Un nuevo centro para La Torreta

En Educación, el alcalde elevó la inversión del Consell a 5,3 millones, de los que 50.000 euros irán para la redacción del proyecto para construir un nuevo centro para La Torreta, aunque el alcalde evitó entrar en emplazamientos, más allá de la puerta que abrió hace unas semanas a que fuera en la zona de El Arsenal. Asimismo, 8.300 euros irán para instalaciones provisionales -dicho de otro modo, barracones- para el IES Tirant lo Blanc, y 5,3 millones para la delegación de competencias en infraestructuras educativas, donde entra Les Arrels, el Rodolfo Tomas i Samper y el nuevo Virgen de la Luz, todos en marcha.

Verónica Sánchez García y Manpreet Singh Kaur, en el patio donde está el mobiliario del antiguo laboratorio del Severo Ochoa. / INFORMACIÓN

Severo Ochoa y Conservatorio

Respecto al IES Severo Ochoa y la falta de espacio, más allá del laboratorio, el alcalde se limitó a decir que el secretario autonómico de Educación, el ilicitano Daniel McEvoy, es consciente de la situación y que el presupuesto es un documento “vivo” y, por tanto, se puede modificar, sin dar más detalles al respecto. En este capítulo, también se reiteró en que habrá un emplazamiento provisional para el Conservatorio, a expensas del nuevo edificio, sin desvelar más de la ubicación -de propiedad municipal- hasta que no se reúna con la comunidad educativa. Sí afirmó que no hay dotación para el centro que se quiere construir en Candalix porque no se ha materializado la delegación de competencias por falta de consignación económica por parte de la Generalitat, como si del pez que se muerde la cola se tratara.

Infraestructuras

Finalmente, para la renovación integral de la depuradora de Algorós se contemplan casi 3,9 millones de euros, otros 100.000 euros para el convenio del Ayuntamiento con el Consell para la implantación del Tram y que el alcalde afirmó que sería para continuar con la redacción de más proyectos, y 1,1 millones para el segundo tramo de la Ronda Sur, punto en el que Pablo Ruz incidió en que se confía en que la hoja de ruta de la circunvalación pueda estar antes de lo previsto y que las obras se liciten en lo que queda de año o a principios del próximo, lo que explica que se haya incorporado una partida con esa cantidad, cuando, además, se reiteró en que la Administración local comienza con las expropiaciones en julio. “La instalación del TRAM no no se puede plantear en un año ni en dos años”, afirmó, para defender la necesidad de continuar elaborando otros proyectos para el tranvía, donde se ven menos avances si cabe de momento. En paralelo, se recogen 500.000 euros para el inicio de las obras en Las Clarisas, para convertirlo en un centro cultural una vez rehabilitado el inmueble, hasta el extremo de que se quiere adjudicar la ejecución a final de año también.

La carretera de Santa Pola

“Creo que es un día para seguir entre todos mentalizados de que tenemos que seguir pidiendo y demandando lo que nos pertenece, lo que es de justicia y lo que la ciudad necesita, a pesar de los agoreros y de los que lanzan mensajes que no se corresponden con lo que aparece consignado en los presupuestos”, alegó Ruz para cerrar su intervención, abriendo así la puerta a otros temas que quedaban en el aire, como las obras de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, que el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, dijo hace una semana que estaban paralizadas porque se habían judicializado las expropiaciones. ¿Se da por hecho que no se va a solucionar esta cuestión en lo que queda de 2026? “Si se consiguiera resolver judicialmente todo el procedimiento con los recursos de los propietarios, se habilitaría una partida presupuestaria concreta para que esta inversión pueda continuar”, respondió el alcalde de Elche en este sentido.