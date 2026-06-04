El Hospital del Vinalopó en Elche consolida su programa de donación de órganos con la extracción en parada cardíaca

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, ha incorporado a su programa de donación de órganos y tejidos la asistolia controlada, una modalidad que permite aumentar las oportunidades de trasplante para pacientes que permanecen en lista de espera. El centro, gestionado por el grupo Ribera Salud, puso en marcha este procedimiento durante 2025 y consolida así una línea asistencial en la que ha realizado 34 explantes desde su apertura en 2010.

El hospital ha dado a conocer el balance coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una jornada destinada a reconocer la solidaridad de los donantes y sus familias y a poner en valor el trabajo coordinado de los profesionales que intervienen en estos procesos. La nueva modalidad amplía la capacidad del sistema para obtener órganos aptos para trasplante y ofrecer nuevas posibilidades terapéuticas a personas que dependen de una donación.

Donación tras una parada irreversible

La donación en asistolia controlada se realiza después del fallecimiento de una persona por una parada cardiorrespiratoria irreversible y requiere el consentimiento de la familia. Su incorporación al Hospital del Vinalopó supone un avance organizativo y asistencial, ya que exige aplicar protocolos altamente especializados y coordinar con precisión a los diferentes equipos clínicos implicados.

Hospital General de Alicante / INFORMACIÓNTV

Esta vía de donación se ha consolidado como una de las principales posibilidades de crecimiento de la actividad trasplantadora en España. Su implantación permite ampliar el número de donantes y de órganos disponibles, reducir los tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante pacientes cuya evolución depende de recibir un trasplante.

La coordinadora de la Comisión de Donación y Trasplante del Hospital Universitario del Vinalopó, María Torres, destaca el alcance del nuevo programa. “La incorporación de la donación en asistolia controlada supone un paso importante en la evolución del programa de donación del hospital. La implicación de los profesionales y la generosidad de las familias donantes nos permiten seguir ampliando las oportunidades de trasplante y contribuir de forma decisiva a salvar vidas en nuestra comunidad”, subraya.

La puesta en marcha de esta modalidad no consiste únicamente en incorporar un nuevo procedimiento técnico. Implica reforzar la preparación de los equipos, asegurar la coordinación entre servicios y garantizar que cada intervención se desarrolla con criterios de seguridad, equidad, transparencia y respeto hacia las familias.

Quirófanos del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

Más de 34 explantes desde 2010

Desde su apertura en 2010, el Hospital del Vinalopó ha realizado un total de 34 explantes de órganos y tejidos. La cifra refleja la actividad acumulada de un centro que ha ido ampliando progresivamente sus capacidades en materia de donación y que ahora incorpora una modalidad con potencial para incrementar las oportunidades de trasplante.

El equipo de coordinación actúa como enlace entre los distintos servicios clínicos del hospital, las familias, otros centros sanitarios y los organismos oficiales responsables de la gestión de los trasplantes. Su papel resulta esencial para que el proceso se desarrolle correctamente desde la identificación de un posible donante hasta la extracción y posterior distribución de los órganos o tejidos.

La donación requiere una respuesta asistencial precisa y una elevada capacidad de coordinación. Cada caso activa un circuito en el que intervienen profesionales de distintas áreas y en el que la atención a las familias ocupa un lugar central. La labor de acompañamiento se combina con los procedimientos clínicos y administrativos necesarios para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.

El Hospital del Vinalopó enmarca esta actividad dentro de una estrategia de mejora continua orientada a reforzar la calidad asistencial y ampliar las posibilidades terapéuticas disponibles. La incorporación de la asistolia controlada permite avanzar en esa dirección y mejorar el aprovechamiento de órganos que pueden resultar decisivos para otros pacientes.

Órganos para su trasplante en un hospital público / INFORMACIÓN

Solidaridad y coordinación sanitaria

Entre los beneficios de esta modalidad destacan el incremento del número de donantes potenciales, la ampliación de los órganos disponibles y la reducción de los tiempos de espera. También favorece la implantación de procedimientos especializados que refuerzan la capacidad de respuesta del sistema sanitario y la calidad del proceso asistencial.

El hospital subraya además la importancia de consolidar una cultura social favorable a la donación de órganos y tejidos. Detrás de cada explante se encuentra la decisión solidaria de una familia en un momento especialmente difícil, una circunstancia que permite ofrecer una oportunidad de vida o una mejora sustancial a otros pacientes.

Con motivo del Día Nacional del Donante, el centro ha agradecido expresamente la generosidad de los donantes y sus allegados, así como el compromiso de todos los profesionales que intervienen en el proceso. La incorporación de la asistolia controlada refuerza ahora un programa que busca ampliar las oportunidades de trasplante desde el departamento sanitario del Vinalopó y contribuir a que más pacientes puedan recibir el tratamiento que necesitan.