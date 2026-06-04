La pasarela que une un barrio: Elche estrena con una fiesta vecinal la infraestructura que salva las vías del tren en Altabix

Elche inauguraba este jueves con una gran fiesta familiar la nueva pasarela peatonal de Altabix, una infraestructura llamada a coser un barrio que había crecido durante años a ambos lados de las vías del tren de Cercanías de la línea Alicante-Murcia. Centenares de vecinos recorrieron por primera vez la rampa y las escaleras del puente, el último elemento que quedaba por abrir, en una tarde marcada por la música, la animación y las actividades infantiles.

Vecinos transitando por la nueva pasarela elevada sobre las vías del tren en Altabix / INFORMACIÓN

La apertura dejaba una imagen especialmente simbólica para Altabix Nuevo. Familias, mayores y niños transitaban de un lado al otro de las vías por un paso seguro que sustituía los caminos improvisados e inseguros utilizados durante años por numerosos residentes. La pasarela conecta los sectores E-20 y E-24 y pone fin a uno de los principales puntos negros del barrio, donde decenas de personas cruzaban directamente sobre el trazado ferroviario para acortar sus desplazamientos cotidianos.

Una tarde de fiesta para Altabix

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, mostraba su satisfacción ante la respuesta vecinal y destacaba el carácter vertebrador de una actuación largamente esperada. La inauguración se convertía en una celebración abierta al conjunto de la ciudad, con música, animación y un castillo de hinchables para los más pequeños.

Los más pequeños disfrutaron de un hinchable durante la inauguración de la nueva pasarela de Altabix / INFORMACIÓN

El ambiente festivo acompañaba la puesta en servicio de una infraestructura que iba más allá de su utilidad práctica. La pasarela servía también como punto de encuentro para un vecindario que había reclamado durante años una conexión cómoda y segura entre las dos partes del barrio. La presencia de centenares de residentes reforzaba esa idea de unión en torno a un puente que eliminaba una barrera física histórica.

Numerosos vecinos se acercaron en la tarde de jueves a la inauguración de la nueva infraestructura en Elche / INFORMACIÓN

Ruz había definido previamente la actuación como una infraestructura “necesaria y ansiada” para el entorno. Durante la apertura, los vecinos utilizaban tanto la rampa accesible como las nuevas escaleras, culminando una intervención que había atravesado varios retrasos antes de quedar completamente operativa.

Un puente de 44 metros sobre las vías

La pasarela presenta 44 metros de longitud, 5,5 metros de anchura y un tablero elevado alrededor de siete metros sobre las vías para cumplir con la normativa ferroviaria. El diseño permite el tránsito simultáneo de peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

En la inauguración no faltó una refrescante merienda para los asistentes / INFORMACIÓN

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 2,7 millones de euros y ha requerido una compleja operación nocturna coordinada con Adif para colocar el tablero principal sin interferir en la circulación ferroviaria. Antes de la apertura también se realizó la prueba de carga obligatoria mediante una gran grúa y distintos pesos distribuidos sobre la estructura. Los resultados fueron satisfactorios y permitieron desbloquear la fase final de los trabajos.

El estreno llegaba después de varias demoras. La apertura se había anunciado inicialmente para los primeros meses del año y después se había desplazado a mediados de abril. Sin embargo, las mejoras reclamadas por residentes de los edificios próximos y la espera de la autorización de Adif para efectuar la prueba de carga retrasaron nuevamente la entrada en servicio.

Los vecinos expresaron su satisfacción ante la nueva infraestructura para el barrio / INFORMACIÓN

Adiós a los cruces peligrosos

La apertura suponía también una mejora relevante para la seguridad ferroviaria. Durante años, numerosos peatones habían cruzado directamente las vías a través de pasos informales abiertos entre ambos lados de Altabix, una práctica peligrosa que se había convertido en una rutina para parte del vecindario ante la falta de una conexión rápida.

Las lluvias registradas durante marzo y abril también habían condicionado los remates finales, especialmente el hormigonado de accesos y la urbanización exterior. Una vez completadas esas actuaciones, la apertura de las escaleras permitía inaugurar plenamente una pasarela que ya formaba parte del paisaje cotidiano del barrio.

El alcalde y el concejal de Espacios Públicos utilizan la nueva escalera "como la de Rocky", expuso Ruz / INFORMACIÓN

La fiesta vecinal servía así para cerrar una espera prolongada y para escenificar la unión de las dos mitades de Altabix Nuevo. Donde antes había una barrera ferroviaria y cruces inseguros, los vecinos estrenaban ahora un puente amplio, accesible e iluminado que facilita los desplazamientos diarios y conecta un barrio en expansión.